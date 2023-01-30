https://ria.ru/20230130/kirkorov-1848368398.html
Киркоров ответил на слухи о сдаче дома в Майами
Киркоров ответил на слухи о сдаче дома в Майами - РИА Новости, 30.01.2023
Киркоров ответил на слухи о сдаче дома в Майами
Филипп Киркоров опроверг слухи о сдаче дома в Майами за четыре миллиона рублей в месяц. Певец признался, что разрешал друзьям гостить на своей жилплощади... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T13:02
2023-01-30T13:02
2023-01-30T13:02
шоубиз
филипп киркоров
майами
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Филипп Киркоров опроверг слухи о сдаче дома в Майами за четыре миллиона рублей в месяц. Певец признался, что разрешал друзьям гостить на своей жилплощади. Однако не брал с них деньги. По словам артиста, он не хочет, чтобы в его особняке жил чужой человек. Причиной слухов об аренде дома певца послужили объявления на иностранных сайтах. В них сообщалось, что музыкант сдавал жилье в престижном районе Майами за четыре миллиона рублей в месяц. Киркоров приобрел двухэтажный особняк площадью 800 квадратных метров 12 лет назад. Музыкант потратил на недвижимость более 600 миллионов рублей. В доме расположены семь спален, гостиная, домашний кинотеатр, тренажерный зал и большие гардеробные. Ранее артист собрался подавать заявление в суд из-за ошибочной суммы налога на квартиру в Москве. По словам представителя артиста, причиной послужил неверный расчет кадастровой стоимости жилья.
https://ria.ru/20221202/kirkorov-1835956898.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
филипп киркоров, майами
Шоубиз, Филипп Киркоров, Майами
Киркоров ответил на слухи о сдаче дома в Майами
Киркоров ответил на слухи о сдаче дома в Майами за четыре миллиона рублей в месяц
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Филипп Киркоров опроверг слухи о сдаче дома в Майами за четыре миллиона рублей в месяц. Певец признался, что разрешал друзьям гостить на своей жилплощади. Однако не брал с них деньги.
"Не люблю ничего сдавать или продавать. Если друзья скажут, что будут у меня, отвечу: "Добро пожаловать!" Но денег не беру с друзей. Это не моя тема", – поделился
музыкант в эфире "Ты не поверишь!"
По словам артиста, он не хочет, чтобы в его особняке жил чужой человек.
"Я слабо представляю, что на моем диване будет пить кофе даже самый хороший человек. Или на моей постели будет спать кто-то чужой. Это же энергетика", – добавил Киркоров.
Причиной слухов об аренде дома певца послужили объявления на иностранных сайтах. В них сообщалось, что музыкант сдавал жилье в престижном районе Майами за четыре миллиона рублей в месяц.
Киркоров приобрел двухэтажный особняк площадью 800 квадратных метров 12 лет назад. Музыкант потратил на недвижимость более 600 миллионов рублей. В доме расположены семь спален, гостиная, домашний кинотеатр, тренажерный зал и большие гардеробные.
Ранее артист собрался
подавать заявление в суд из-за ошибочной суммы налога на квартиру в Москве. По словам представителя артиста, причиной послужил неверный расчет кадастровой стоимости жилья.