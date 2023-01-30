https://ria.ru/20230130/kirkorov-1848368398.html

Киркоров ответил на слухи о сдаче дома в Майами

Киркоров ответил на слухи о сдаче дома в Майами - РИА Новости, 30.01.2023

Киркоров ответил на слухи о сдаче дома в Майами

Филипп Киркоров опроверг слухи о сдаче дома в Майами за четыре миллиона рублей в месяц. Певец признался, что разрешал друзьям гостить на своей жилплощади... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T13:02

2023-01-30T13:02

2023-01-30T13:02

шоубиз

филипп киркоров

майами

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Филипп Киркоров опроверг слухи о сдаче дома в Майами за четыре миллиона рублей в месяц. Певец признался, что разрешал друзьям гостить на своей жилплощади. Однако не брал с них деньги. По словам артиста, он не хочет, чтобы в его особняке жил чужой человек. Причиной слухов об аренде дома певца послужили объявления на иностранных сайтах. В них сообщалось, что музыкант сдавал жилье в престижном районе Майами за четыре миллиона рублей в месяц. Киркоров приобрел двухэтажный особняк площадью 800 квадратных метров 12 лет назад. Музыкант потратил на недвижимость более 600 миллионов рублей. В доме расположены семь спален, гостиная, домашний кинотеатр, тренажерный зал и большие гардеробные. Ранее артист собрался подавать заявление в суд из-за ошибочной суммы налога на квартиру в Москве. По словам представителя артиста, причиной послужил неверный расчет кадастровой стоимости жилья.

https://ria.ru/20221202/kirkorov-1835956898.html

майами

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

филипп киркоров, майами