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"Надо,Федя, надо!": названы десять популярных мемов из фильмов Гайдая - РИА Новости, 30.01.2023
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Культура
https://ria.ru/20230130/kino-1848429412.html
"Надо,Федя, надо!": названы десять популярных мемов из фильмов Гайдая
"Надо,Федя, надо!": названы десять популярных мемов из фильмов Гайдая - РИА Новости, 30.01.2023
"Надо,Федя, надо!": названы десять популярных мемов из фильмов Гайдая
Названы популярные мемы из комедий Леонида Гайдая. Рейтинг составили телеканал "Мосфильм. Золотая коллекция" и компания "Медиалогия". Он опубликован на сайте... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T15:16
2023-01-30T15:16
культура
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кино и сериалы
леонид гайдай
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Названы популярные мемы из комедий Леонида Гайдая. Рейтинг составили телеканал "Мосфильм. Золотая коллекция" и компания "Медиалогия". Он опубликован на сайте канала. "Респондентам предлагалось назвать фразы из фильмов Гайдая, которые они помнят и любят, а затем по системе "Медиалогия" были выявлены наиболее упоминаемые в соцсетях цитаты c 1 января по 31 декабря 2022 года", — уточняется в публикации.Топ возглавила фраза "Надо, Федя, надо!" из "Операции "Ы" и других приключений Шурика". Она упоминалась 48 839 раз. Второе место у сочетания "Птичку жалко…" ("Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика") с 29 330 упоминаниями. Третье заняла "Красота-то какая. Лепота!" ("Иван Васильевич меняет профессию") – 25 651. Четвертое — высказывание "Кто не работает, тот ест!" ("Операция "Ы" и другие приключения Шурика") – 18 062. Пятое — "Жить хорошо! А хорошо жить еще лучше" ("Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика") – 14 225. Шестое — "Наши люди в булочную на такси не ездят" ("Бриллиантовая рука") – 10 548. На седьмой строчке — цитата "Все уже украдено до нас" ("Операция "Ы" и другие приключения Шурика") – 6698. На восьмой — "Граждане, храните деньги в сберегательной кассе. Если, конечно, они у вас есть" ("Иван Васильевич меняет профессию") – 4758. На девятой — "Дитям – мороженое, его бабе – цветы. Смотри, не перепутай!" ("Бриллиантовая рука") – 2981.Замыкает десятку — "Танцуют все!" ("Иван Васильевич меняет профессию"). Его упоминали 2258 раз.
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новости культуры, кино и сериалы, леонид гайдай, интернет
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Леонид Гайдай, Интернет
15:16 30.01.2023
 
"Надо,Федя, надо!": названы десять популярных мемов из фильмов Гайдая

"Мосфильм. Золотая коллекция" назвал десять фраз-мемов из фильмов Гайдая

© Мосфильм (1973)Кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию"
Кадр из фильма Иван Васильевич меняет профессию
© Мосфильм (1973)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Названы популярные мемы из комедий Леонида Гайдая. Рейтинг составили телеканал "Мосфильм. Золотая коллекция" и компания "Медиалогия". Он опубликован на сайте канала.
"Респондентам предлагалось назвать фразы из фильмов Гайдая, которые они помнят и любят, а затем по системе "Медиалогия" были выявлены наиболее упоминаемые в соцсетях цитаты c 1 января по 31 декабря 2022 года", — уточняется в публикации.
© РИА Новости / Перейти в медиабанкКадр из художественного фильма "Операция "Ы" и другие приключения Шурика"
Кадр из художественного фильма Операция Ы и другие приключения Шурика - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© РИА Новости
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Кадр из художественного фильма "Операция "Ы" и другие приключения Шурика"
Топ возглавила фраза "Надо, Федя, надо!" из "Операции "Ы" и других приключений Шурика". Она упоминалась 48 839 раз. Второе место у сочетания "Птичку жалко…" ("Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика") с 29 330 упоминаниями. Третье заняла "Красота-то какая. Лепота!" ("Иван Васильевич меняет профессию") – 25 651.
Четвертое — высказывание "Кто не работает, тот ест!" ("Операция "Ы" и другие приключения Шурика") – 18 062. Пятое — "Жить хорошо! А хорошо жить еще лучше" ("Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика") – 14 225. Шестое — "Наши люди в булочную на такси не ездят" ("Бриллиантовая рука") – 10 548.
© РИА Новости / Перейти в медиабанкСлева направо: артисты Георгий Вицин в роли Труса, Юрий Никулин в роли Балбеса и Евгений Моргунов в роли Бывалого в кинофильме "Кавказская пленница, или новые приключения Шурика" режиссёра Л. Гайдая.
Кадр из фильма Кавказская пленница
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Слева направо: артисты Георгий Вицин в роли Труса, Юрий Никулин в роли Балбеса и Евгений Моргунов в роли Бывалого в кинофильме "Кавказская пленница, или новые приключения Шурика" режиссёра Л. Гайдая.
© РИА Новости
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© РИА НовостиМиронов и Папанов в фильме "Бриллиантовая рука"
Миронов и Папанов в фильме Бриллиантовая рука
2 из 2
Миронов и Папанов в фильме "Бриллиантовая рука"
© РИА Новости
1 из 2
Слева направо: артисты Георгий Вицин в роли Труса, Юрий Никулин в роли Балбеса и Евгений Моргунов в роли Бывалого в кинофильме "Кавказская пленница, или новые приключения Шурика" режиссёра Л. Гайдая.
© РИА Новости
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2 из 2
Миронов и Папанов в фильме "Бриллиантовая рука"
© РИА Новости
На седьмой строчке — цитата "Все уже украдено до нас" ("Операция "Ы" и другие приключения Шурика") – 6698. На восьмой — "Граждане, храните деньги в сберегательной кассе. Если, конечно, они у вас есть" ("Иван Васильевич меняет профессию") – 4758. На девятой — "Дитям – мороженое, его бабе – цветы. Смотри, не перепутай!" ("Бриллиантовая рука") – 2981.
Замыкает десятку — "Танцуют все!" ("Иван Васильевич меняет профессию"). Его упоминали 2258 раз.
Кадр из фильма Бриллиантовая рука
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