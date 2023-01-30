https://ria.ru/20230130/kino-1848429412.html

"Надо,Федя, надо!": названы десять популярных мемов из фильмов Гайдая

"Надо,Федя, надо!": названы десять популярных мемов из фильмов Гайдая - РИА Новости, 30.01.2023

"Надо,Федя, надо!": названы десять популярных мемов из фильмов Гайдая

Названы популярные мемы из комедий Леонида Гайдая. Рейтинг составили телеканал "Мосфильм. Золотая коллекция" и компания "Медиалогия". Он опубликован на сайте... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T15:16

2023-01-30T15:16

2023-01-30T15:16

культура

новости культуры

кино и сериалы

леонид гайдай

интернет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797328126_0:66:1024:642_1920x0_80_0_0_298cb6575f5e86ba890f99bfbba1a977.jpg

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Названы популярные мемы из комедий Леонида Гайдая. Рейтинг составили телеканал "Мосфильм. Золотая коллекция" и компания "Медиалогия". Он опубликован на сайте канала. "Респондентам предлагалось назвать фразы из фильмов Гайдая, которые они помнят и любят, а затем по системе "Медиалогия" были выявлены наиболее упоминаемые в соцсетях цитаты c 1 января по 31 декабря 2022 года", — уточняется в публикации.Топ возглавила фраза "Надо, Федя, надо!" из "Операции "Ы" и других приключений Шурика". Она упоминалась 48 839 раз. Второе место у сочетания "Птичку жалко…" ("Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика") с 29 330 упоминаниями. Третье заняла "Красота-то какая. Лепота!" ("Иван Васильевич меняет профессию") – 25 651. Четвертое — высказывание "Кто не работает, тот ест!" ("Операция "Ы" и другие приключения Шурика") – 18 062. Пятое — "Жить хорошо! А хорошо жить еще лучше" ("Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика") – 14 225. Шестое — "Наши люди в булочную на такси не ездят" ("Бриллиантовая рука") – 10 548. На седьмой строчке — цитата "Все уже украдено до нас" ("Операция "Ы" и другие приключения Шурика") – 6698. На восьмой — "Граждане, храните деньги в сберегательной кассе. Если, конечно, они у вас есть" ("Иван Васильевич меняет профессию") – 4758. На девятой — "Дитям – мороженое, его бабе – цветы. Смотри, не перепутай!" ("Бриллиантовая рука") – 2981.Замыкает десятку — "Танцуют все!" ("Иван Васильевич меняет профессию"). Его упоминали 2258 раз.

https://ria.ru/20230130/gayday-1847862905.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, леонид гайдай, интернет