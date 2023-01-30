"Надо,Федя, надо!": названы десять популярных мемов из фильмов Гайдая

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Названы популярные мемы из комедий Леонида Гайдая. Рейтинг составили телеканал "Мосфильм. Золотая коллекция" и компания "Медиалогия". Он опубликован на сайте канала. "Респондентам предлагалось назвать фразы из фильмов Гайдая, которые они помнят и любят, а затем по системе "Медиалогия" были выявлены наиболее упоминаемые в соцсетях цитаты c 1 января по 31 декабря 2022 года", — уточняется в публикации.Топ возглавила фраза "Надо, Федя, надо!" из "Операции "Ы" и других приключений Шурика". Она упоминалась 48 839 раз. Второе место у сочетания "Птичку жалко…" ("Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика") с 29 330 упоминаниями. Третье заняла "Красота-то какая. Лепота!" ("Иван Васильевич меняет профессию") – 25 651. Четвертое — высказывание "Кто не работает, тот ест!" ("Операция "Ы" и другие приключения Шурика") – 18 062. Пятое — "Жить хорошо! А хорошо жить еще лучше" ("Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика") – 14 225. Шестое — "Наши люди в булочную на такси не ездят" ("Бриллиантовая рука") – 10 548. На седьмой строчке — цитата "Все уже украдено до нас" ("Операция "Ы" и другие приключения Шурика") – 6698. На восьмой — "Граждане, храните деньги в сберегательной кассе. Если, конечно, они у вас есть" ("Иван Васильевич меняет профессию") – 4758. На девятой — "Дитям – мороженое, его бабе – цветы. Смотри, не перепутай!" ("Бриллиантовая рука") – 2981.Замыкает десятку — "Танцуют все!" ("Иван Васильевич меняет профессию"). Его упоминали 2258 раз.
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Названы популярные мемы из комедий Леонида Гайдая. Рейтинг составили телеканал "Мосфильм. Золотая коллекция" и компания "Медиалогия". Он опубликован на сайте канала.
"Респондентам предлагалось назвать фразы из фильмов Гайдая, которые они помнят и любят, а затем по системе "Медиалогия" были выявлены наиболее упоминаемые в соцсетях цитаты c 1 января по 31 декабря 2022 года", — уточняется в публикации.
Кадр из художественного фильма "Операция "Ы" и другие приключения Шурика"
Топ возглавила фраза "Надо, Федя, надо!" из "Операции "Ы" и других приключений Шурика". Она упоминалась 48 839 раз. Второе место у сочетания "Птичку жалко…" ("Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика") с 29 330 упоминаниями. Третье заняла "Красота-то какая. Лепота!" ("Иван Васильевич меняет профессию") – 25 651.
Четвертое — высказывание "Кто не работает, тот ест!" ("Операция "Ы" и другие приключения Шурика") – 18 062. Пятое — "Жить хорошо! А хорошо жить еще лучше" ("Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика") – 14 225. Шестое — "Наши люди в булочную на такси не ездят" ("Бриллиантовая рука") – 10 548.
На седьмой строчке — цитата "Все уже украдено до нас" ("Операция "Ы" и другие приключения Шурика") – 6698. На восьмой — "Граждане, храните деньги в сберегательной кассе. Если, конечно, они у вас есть" ("Иван Васильевич меняет профессию") – 4758. На девятой — "Дитям – мороженое, его бабе – цветы. Смотри, не перепутай!" ("Бриллиантовая рука") – 2981.
Замыкает десятку — "Танцуют все!" ("Иван Васильевич меняет профессию"). Его упоминали 2258 раз.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.