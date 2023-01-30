https://ria.ru/20230130/kino-1848363103.html

Дженнифер Энистон и Джулия Робертс снимутся в фильме об обмене телами

Дженнифер Энистон и Джулия Робертс снимутся в фильме об обмене телами - РИА Новости, 30.01.2023

Дженнифер Энистон и Джулия Робертс снимутся в фильме об обмене телами

Дженнифер Энистон и Джулия Робертс снимутся в фильме об обмене телами, пишет Deadline. Названия у ленты пока нет. РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T16:31

2023-01-30T16:31

2023-01-30T16:31

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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Дженнифер Энистон и Джулия Робертс снимутся в фильме об обмене телами, пишет Deadline. Названия у ленты пока нет. Режиссер и сценарист — Макс Барбаков. Это он создал "Зависнуть в Палм-Спрингс" — ромком о "дне сурка" и о том, как разобраться в себе. Лента получила две номинации на "Золотой глобус" в 2021 году — за комедийный или музыкальный фильм и мужскую роль в этих жанрах. Когда начнутся съемки и состоится премьера, в публикации СМИ не указывается. Неизвестны также не подробности сюжета. Джулия Робертс — лауреат премии "Оскар" за главную женскую роль в картине "Эрин Брокович". Также зрители знают ее по работам в проектах "Красотка", "Ешь, молись, люби", "Сбежавшая невеста", "Мачеха" и другим. Мировую известность Дженнифер Энистон принесла роль Рейчел в культовом ситкоме "Друзья". Также актриса снималась в сериале "Утреннее шоу", фильмах "Марли и я", "Убийство на яхте", "Мы — Миллеры" и других. Она уже работала с Робертс на одной площадке — они сыграли главные роли в "Несносных леди".

https://ria.ru/20230130/gayday-1847862905.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, джулия робертс, дженнифер энистон, кино и сериалы