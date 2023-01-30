В Сети вышла комедия с Виктором Хориняком и Гошей Куценко

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. В Сети вышла комедия "Непослушник 2" Владимира Котта с Виктором Хориняком, Гошей Куценко в главных ролях.События происходят через год после первой части. К отцу Анатолию с просьбой приходит криминальный авторитет Черный. Он намерен исповедоваться и внести пожертвование. Вот только после этого разговора Анатолий падает и теряет память.Главному герою, пранкеру с ником "Димонстр" (или просто Дима), который прячется в мужском монастыре Анатолия из-за неудачной шутки, придется исправлять ситуацию. Чтобы восстановить воспоминания отца Анатолия, нужно "реконструировать" главные события из прошлого мужчины.Дима будет строить декорации, нанимать актеров и просить монахов, бандитов и других подыграть ему. В новой части герои существуют в выдуманной реальности 1960-х и 70-х годах, своеобразной квинтэссенции прошлого.Съемки проекта проходили в Москве, на Красной Поляне и в Шуе в Ивановской области. В фильме также участвуют Таисия Вилкова, Юрий Кузнецов и не только.Сценарий "Непослушника 2" Владимир Котт написал вместе с Михаилом Зубко ("Happy End") и Константином Трофимовым ("Честный развод").Фильм доступен на ключевых российских онлайн-платформах.
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. В Сети вышла комедия "Непослушник 2" Владимира Котта с Виктором Хориняком, Гошей Куценко в главных ролях.
События происходят через год после первой части. К отцу Анатолию с просьбой приходит криминальный авторитет Черный. Он намерен исповедоваться и внести пожертвование. Вот только после этого разговора Анатолий падает и теряет память.
Главному герою, пранкеру с ником "Димонстр" (или просто Дима), который прячется в мужском монастыре Анатолия из-за неудачной шутки, придется исправлять ситуацию. Чтобы восстановить воспоминания отца Анатолия, нужно "реконструировать" главные события из прошлого мужчины.
Дима будет строить декорации, нанимать актеров и просить монахов, бандитов и других подыграть ему. В новой части герои существуют в выдуманной реальности 1960-х и 70-х годах, своеобразной квинтэссенции прошлого.
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