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В Сети вышла комедия с Виктором Хориняком и Гошей Куценко - РИА Новости, 30.01.2023
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Культура
https://ria.ru/20230130/kino-1847956804.html
В Сети вышла комедия с Виктором Хориняком и Гошей Куценко
В Сети вышла комедия с Виктором Хориняком и Гошей Куценко - РИА Новости, 30.01.2023
В Сети вышла комедия с Виктором Хориняком и Гошей Куценко
В Сети вышла комедия "Непослушник 2" Владимира Котта с Виктором Хориняком, Гошей Куценко в главных ролях. РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T18:05
2023-01-30T18:05
москва
шуя
ивановская область
гоша куценко
владимир котт
юрий кузнецов
культура
кино и сериалы
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. В Сети вышла комедия "Непослушник 2" Владимира Котта с Виктором Хориняком, Гошей Куценко в главных ролях.События происходят через год после первой части. К отцу Анатолию с просьбой приходит криминальный авторитет Черный. Он намерен исповедоваться и внести пожертвование. Вот только после этого разговора Анатолий падает и теряет память.Главному герою, пранкеру с ником "Димонстр" (или просто Дима), который прячется в мужском монастыре Анатолия из-за неудачной шутки, придется исправлять ситуацию. Чтобы восстановить воспоминания отца Анатолия, нужно "реконструировать" главные события из прошлого мужчины.Дима будет строить декорации, нанимать актеров и просить монахов, бандитов и других подыграть ему. В новой части герои существуют в выдуманной реальности 1960-х и 70-х годах, своеобразной квинтэссенции прошлого.Съемки проекта проходили в Москве, на Красной Поляне и в Шуе в Ивановской области. В фильме также участвуют Таисия Вилкова, Юрий Кузнецов и не только.Сценарий "Непослушника 2" Владимир Котт написал вместе с Михаилом Зубко ("Happy End") и Константином Трофимовым ("Честный развод").Фильм доступен на ключевых российских онлайн-платформах.
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москва, шуя, ивановская область, гоша куценко, владимир котт, юрий кузнецов, кино и сериалы, знаменитости, что посмотреть , новости культуры
Москва, Шуя, Ивановская область, Гоша Куценко, Владимир Котт, Юрий Кузнецов, Культура, Кино и сериалы, Знаменитости, что посмотреть , Новости культуры
18:05 30.01.2023
 
В Сети вышла комедия с Виктором Хориняком и Гошей Куценко

Продолжение фильма "Непослушник" с Виктором Хориняком и Гошей Куценко вышла в Сети

© Мего Дистрибьюшн (2022)Кадр из фильма "Непослушник 2"
Кадр из фильма Непослушник 2
© Мего Дистрибьюшн (2022)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. В Сети вышла комедия "Непослушник 2" Владимира Котта с Виктором Хориняком, Гошей Куценко в главных ролях.
События происходят через год после первой части. К отцу Анатолию с просьбой приходит криминальный авторитет Черный. Он намерен исповедоваться и внести пожертвование. Вот только после этого разговора Анатолий падает и теряет память.
Главному герою, пранкеру с ником "Димонстр" (или просто Дима), который прячется в мужском монастыре Анатолия из-за неудачной шутки, придется исправлять ситуацию. Чтобы восстановить воспоминания отца Анатолия, нужно "реконструировать" главные события из прошлого мужчины.
Дима будет строить декорации, нанимать актеров и просить монахов, бандитов и других подыграть ему. В новой части герои существуют в выдуманной реальности 1960-х и 70-х годах, своеобразной квинтэссенции прошлого.
© Мего Дистрибьюшн (2022)Кадр из фильма "Непослушник 2"
Кадр из фильма Непослушник 2
1 из 3
Кадр из фильма "Непослушник 2"
© Мего Дистрибьюшн (2022)
© Мего Дистрибьюшн (2022)

Сцена из фильма "Непослушник 2"

Кадр из фильма Непослушник 2
2 из 3

Сцена из фильма "Непослушник 2"

© Мего Дистрибьюшн (2022)
© Мего Дистрибьюшн (2022)

Фрагмент из фильма "Непослушник 2"

Кадр из фильма Непослушник 2
3 из 3

Фрагмент из фильма "Непослушник 2"

© Мего Дистрибьюшн (2022)
1 из 3
Кадр из фильма "Непослушник 2"
© Мего Дистрибьюшн (2022)
2 из 3

Сцена из фильма "Непослушник 2"

© Мего Дистрибьюшн (2022)
3 из 3

Фрагмент из фильма "Непослушник 2"

© Мего Дистрибьюшн (2022)
Съемки проекта проходили в Москве, на Красной Поляне и в Шуе в Ивановской области. В фильме также участвуют Таисия Вилкова, Юрий Кузнецов и не только.
Сценарий "Непослушника 2" Владимир Котт написал вместе с Михаилом Зубко ("Happy End") и Константином Трофимовым ("Честный развод").
Фильм доступен на ключевых российских онлайн-платформах.
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КультураМоскваШуяИвановская областьГоша КуценкоВладимир КоттЮрий КузнецовКино и сериалыЗнаменитостичто посмотретьНовости культуры
 
 
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