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Президент Хорватии сравнил свою страну с цирковым пуделем Евросоюза - РИА Новости, 30.01.2023
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Президент Хорватии сравнил свою страну с цирковым пуделем Евросоюза
Президент Хорватии сравнил свою страну с цирковым пуделем Евросоюза - РИА Новости, 30.01.2023
Президент Хорватии сравнил свою страну с цирковым пуделем Евросоюза
Евросоюз в лице шефа дипломатии ЕС Жозепа Борреля делает из Хорватии "циркового пуделя", действуя против хорватских интересов, заявил президент страны Зоран... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T15:30
2023-01-30T15:30
в мире
хорватия
зоран миланович
жозеп боррель
евросоюз
россия
сергей лавров
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БЕЛГРАД, 30 янв – РИА Новости. Евросоюз в лице шефа дипломатии ЕС Жозепа Борреля делает из Хорватии "циркового пуделя", действуя против хорватских интересов, заявил президент страны Зоран Миланович и назвал главу МИД Гордана Грлич-Радмана "гейшей Лаврова". "Не давайте делать из себя идиотов. В том, что из Хорватии делают циркового пуделя, участвует Боррель, до него в определенной мере участвовала (экс-глава дипломатии ЕС Федерика – ред.) Могерини и определенные хорватские СМИ", - заявил хорватский президент журналистам в понедельник. По его словам, страну втаптывают в грязь и "прямо работают против хорватских интересов". Миланович напомнил о письме Борреля министру иностранных дел Хорватии Гордану Грлич-Радману в конце декабря с отказом на участие хорватских военных в миротворческой миссии ЕС Althea в Боснии и Герцеговине (БиГ). Для Загреба это чувствительный вопрос, боснийские хорваты являются третьей государствообразующей нацией БиГ. "Что делает правительство Хорватии, что делает "гейша Лаврова", человек, который получил это письмо? Это на уровне того, как будто вам кто-то обматерил мать, буквально, Боррель отправил ему это письмо, как если бы, надо хоть бы что написать… и до свидания", - отметил Миланович. Самого главу дипломатии ЕС он в понедельник назвал "кроликом, которого кто-то достал из шляпы". Ранее хорватский президент неоднократно упрекал министра иностранных дел в непрофессионализме и послушности премьеру Андрею Пленковичу. В середине января Миланович заявил, что Грлич-Радман, которого "родные отец с матерью не понимают", 17 января 2022 года поехал к главе МИД РФ Сергею Лаврову в Москву без всякой причины. По его словам, тогда глава МИД Хорватии передал приглашение для президента РФ Владимира Путина посетить Хорватию, на что хорватский президент "не давал ему согласия".
https://ria.ru/20230130/ukraina-1848409999.html
https://ria.ru/20230123/khorvatiya-1846805351.html
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в мире, хорватия, зоран миланович, жозеп боррель, евросоюз, россия, сергей лавров
В мире, Хорватия, Зоран Миланович, Жозеп Боррель, Евросоюз, Россия, Сергей Лавров
15:30 30.01.2023
 
Президент Хорватии сравнил свою страну с цирковым пуделем Евросоюза

Президент Хорватии Миланович: Евросоюз в лице Борреля делает из страны циркового пуделя

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Хорватии Зоран Миланович
Президент Хорватии Зоран Миланович - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Хорватии Зоран Миланович. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 30 янв – РИА Новости. Евросоюз в лице шефа дипломатии ЕС Жозепа Борреля делает из Хорватии "циркового пуделя", действуя против хорватских интересов, заявил президент страны Зоран Миланович и назвал главу МИД Гордана Грлич-Радмана "гейшей Лаврова".
"Не давайте делать из себя идиотов. В том, что из Хорватии делают циркового пуделя, участвует Боррель, до него в определенной мере участвовала (экс-глава дипломатии ЕС Федерика – ред.) Могерини и определенные хорватские СМИ", - заявил хорватский президент журналистам в понедельник.
Президент Хорватии Зоран Миланович - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
Вчера, 14:22Специальная военная операция на Украине
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По его словам, страну втаптывают в грязь и "прямо работают против хорватских интересов". Миланович напомнил о письме Борреля министру иностранных дел Хорватии Гордану Грлич-Радману в конце декабря с отказом на участие хорватских военных в миротворческой миссии ЕС Althea в Боснии и Герцеговине (БиГ). Для Загреба это чувствительный вопрос, боснийские хорваты являются третьей государствообразующей нацией БиГ.
"Что делает правительство Хорватии, что делает "гейша Лаврова", человек, который получил это письмо? Это на уровне того, как будто вам кто-то обматерил мать, буквально, Боррель отправил ему это письмо, как если бы, надо хоть бы что написать… и до свидания", - отметил Миланович. Самого главу дипломатии ЕС он в понедельник назвал "кроликом, которого кто-то достал из шляпы".
Ранее хорватский президент неоднократно упрекал министра иностранных дел в непрофессионализме и послушности премьеру Андрею Пленковичу. В середине января Миланович заявил, что Грлич-Радман, которого "родные отец с матерью не понимают", 17 января 2022 года поехал к главе МИД РФ Сергею Лаврову в Москву без всякой причины. По его словам, тогда глава МИД Хорватии передал приглашение для президента РФ Владимира Путина посетить Хорватию, на что хорватский президент "не давал ему согласия".
Флаги ЕС и Хорватии - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
23 января, 14:59
Премьер Хорватии пожаловался на рост цен при переходе страны на евро
 
В миреХорватияЗоран МилановичЖозеп БоррельЕвросоюзРоссияСергей Лавров
 
 
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