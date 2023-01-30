https://ria.ru/20230130/kharkov-1848289914.html

В Харькове сообщили о попадании ракеты ПВО в жилой дом

В Харькове сообщили о попадании ракеты ПВО в жилой дом - РИА Новости, 30.01.2023

В Харькове сообщили о попадании ракеты ПВО в жилой дом

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил в своем телеграм-канале, что ракета комплекса ПВО С-300 попала в жилой дом в Харькове. РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T02:56

2023-01-30T02:56

2023-01-30T09:52

специальная военная операция на украине

харьков

зрк с-300

в мире

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МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил в своем телеграм-канале, что ракета комплекса ПВО С-300 попала в жилой дом в Харькове. Он написал, что, по предварительным данным, ракета С-300 попала в жилую четырехэтажку в Киевском районе города. По словам Синегубова, погибла пожилая женщина, три человека пострадали, жителей эвакуировали.

https://ria.ru/20230130/trevoga-1848283752.html

харьков

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харьков, зрк с-300, в мире