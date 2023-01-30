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В Харькове сообщили о попадании ракеты ПВО в жилой дом - РИА Новости, 30.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230130/kharkov-1848289914.html
В Харькове сообщили о попадании ракеты ПВО в жилой дом
В Харькове сообщили о попадании ракеты ПВО в жилой дом - РИА Новости, 30.01.2023
В Харькове сообщили о попадании ракеты ПВО в жилой дом
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил в своем телеграм-канале, что ракета комплекса ПВО С-300 попала в жилой дом в Харькове. РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T02:56
2023-01-30T09:52
специальная военная операция на украине
харьков
зрк с-300
в мире
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МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил в своем телеграм-канале, что ракета комплекса ПВО С-300 попала в жилой дом в Харькове. Он написал, что, по предварительным данным, ракета С-300 попала в жилую четырехэтажку в Киевском районе города. По словам Синегубова, погибла пожилая женщина, три человека пострадали, жителей эвакуировали.
https://ria.ru/20230130/trevoga-1848283752.html
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харьков, зрк с-300, в мире
Специальная военная операция на Украине, Харьков, ЗРК С-300, В мире
02:56 30.01.2023 (обновлено: 09:52 30.01.2023)
 
В Харькове сообщили о попадании ракеты ПВО в жилой дом

Украинские власти сообщили о попадании ракеты комплекса ПВО С-300 в жилой дом в Харькове

© Фото : Олег Синегубов/TelegramДом в Харькове, после попадания ракеты
Дом в Харькове, после попадания ракеты - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© Фото : Олег Синегубов/Telegram
Дом в Харькове, после попадания ракеты
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил в своем телеграм-канале, что ракета комплекса ПВО С-300 попала в жилой дом в Харькове.
Он написал, что, по предварительным данным, ракета С-300 попала в жилую четырехэтажку в Киевском районе города. По словам Синегубова, погибла пожилая женщина, три человека пострадали, жителей эвакуировали.
Обесточенный жилой район в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковЗРК С-300В мире
 
 
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