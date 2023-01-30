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В Нидерландах обвинили пророссийских хакеров в кибератаке на больницу - РИА Новости, 30.01.2023
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В Нидерландах обвинили пророссийских хакеров в кибератаке на больницу
В Нидерландах обвинили пророссийских хакеров в кибератаке на больницу - РИА Новости, 30.01.2023
В Нидерландах обвинили пророссийских хакеров в кибератаке на больницу
Голландская организация Z-Сert, оказывающая поддержку сектору здравоохранения по кибербезопасности, обвинила пророссийских хакеров в DDoS-атаке на медицинский... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T17:04
2023-01-30T17:04
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кибербезопасность
кибератаки
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ПАРИЖ, 30 янв - РИА Новости. Голландская организация Z-Сert, оказывающая поддержку сектору здравоохранения по кибербезопасности, обвинила пророссийских хакеров в DDoS-атаке на медицинский центр университета в Гронингене, передает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS). Как утверждает организация, группа пророссийских хакеров Killnet стоит за кибератакой на медицинский центр университета в голландском городе Гронинген. Сайт центра работает с перебоями, но данные пациентов не пострадали, последствия атаки не являются тяжелыми. Сообщается, что другие больницы в Нидерландах также могут быть затронуты этой хакерской атакой. Ранее в СМИ сообщалось, что хакерская группировка Killnet, которую связывают с Россией, сообщила о масштабных хакерских ударах по инфраструктуре ФРГ в ответ на якобы планируемую поставку танков Leopard Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что связывать любую хакерскую группировку с Россией абсурдно.
https://ria.ru/20230126/khakery-1847529045.html
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в мире, технологии, россия, нидерланды, хакеры, кибербезопасность, кибератаки
В мире, Технологии, Россия, Нидерланды, хакеры, Кибербезопасность, Кибератаки
17:04 30.01.2023
 
В Нидерландах обвинили пророссийских хакеров в кибератаке на больницу

Голландская организация Z-Сert обвинила пророссийских хакеров в DDoS-атаке на больницу

© iStock.com / artoleshkoХакер
Хакер - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© iStock.com / artoleshko
Хакер. Архивное фото
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ПАРИЖ, 30 янв - РИА Новости. Голландская организация Z-Сert, оказывающая поддержку сектору здравоохранения по кибербезопасности, обвинила пророссийских хакеров в DDoS-атаке на медицинский центр университета в Гронингене, передает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).
Как утверждает организация, группа пророссийских хакеров Killnet стоит за кибератакой на медицинский центр университета в голландском городе Гронинген. Сайт центра работает с перебоями, но данные пациентов не пострадали, последствия атаки не являются тяжелыми.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
26 января, 11:24Специальная военная операция на Украине
В Ростовской области хакеры показали по телевизору обращение Зеленского
Сообщается, что другие больницы в Нидерландах также могут быть затронуты этой хакерской атакой.
Ранее в СМИ сообщалось, что хакерская группировка Killnet, которую связывают с Россией, сообщила о масштабных хакерских ударах по инфраструктуре ФРГ в ответ на якобы планируемую поставку танков Leopard Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что связывать любую хакерскую группировку с Россией абсурдно.
RaHDit: в киберпространстве против России воюют все страны НАТО, а не Украина - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
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В миреТехнологииРоссияНидерландыхакерыКибербезопасностьКибератаки
 
 
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