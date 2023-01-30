https://ria.ru/20230130/khakery-1848477115.html

В Нидерландах обвинили пророссийских хакеров в кибератаке на больницу

В Нидерландах обвинили пророссийских хакеров в кибератаке на больницу - РИА Новости, 30.01.2023

В Нидерландах обвинили пророссийских хакеров в кибератаке на больницу

Голландская организация Z-Сert, оказывающая поддержку сектору здравоохранения по кибербезопасности, обвинила пророссийских хакеров в DDoS-атаке на медицинский... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T17:04

2023-01-30T17:04

2023-01-30T17:04

в мире

технологии

россия

нидерланды

хакеры

кибербезопасность

кибератаки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1a/1847642039_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_6558f1b56241aab0ef2168c56fa85a2f.jpg

ПАРИЖ, 30 янв - РИА Новости. Голландская организация Z-Сert, оказывающая поддержку сектору здравоохранения по кибербезопасности, обвинила пророссийских хакеров в DDoS-атаке на медицинский центр университета в Гронингене, передает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS). Как утверждает организация, группа пророссийских хакеров Killnet стоит за кибератакой на медицинский центр университета в голландском городе Гронинген. Сайт центра работает с перебоями, но данные пациентов не пострадали, последствия атаки не являются тяжелыми. Сообщается, что другие больницы в Нидерландах также могут быть затронуты этой хакерской атакой. Ранее в СМИ сообщалось, что хакерская группировка Killnet, которую связывают с Россией, сообщила о масштабных хакерских ударах по инфраструктуре ФРГ в ответ на якобы планируемую поставку танков Leopard Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что связывать любую хакерскую группировку с Россией абсурдно.

https://ria.ru/20230126/khakery-1847529045.html

https://ria.ru/20221229/nato-1842083055.html

россия

нидерланды

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, технологии, россия, нидерланды, хакеры, кибербезопасность, кибератаки