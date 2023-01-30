https://ria.ru/20230130/kazarmy-1848488776.html

Брянские власти отвергли слухи, что в школах оборудуют казармы

Брянские власти отвергли слухи, что в школах оборудуют казармы - РИА Новости, 30.01.2023

Брянские власти отвергли слухи, что в школах оборудуют казармы

В школах приграничной Брянской области не планируется оборудовать казармы для размещения военнослужащих, рассказал РИА Новости в понедельник представитель... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T17:39

2023-01-30T17:39

2023-01-30T17:39

специальная военная операция на украине

брянская область

вооруженные силы рф

россия

безопасность

школа

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БРЯНСК, 30 янв – РИА Новости. В школах приграничной Брянской области не планируется оборудовать казармы для размещения военнослужащих, рассказал РИА Новости в понедельник представитель регионального правительства. Ранее несколько местных СМИ написали о том, что шесть школ приграничной Брянской области якобы будут подготовлены для оборудования воинских казарм. В правительстве региона пояснили, что информация не соответствует действительности - речь идет о "плановых ежегодных мероприятиях гражданской обороны". "Конечно, нет. Это (проверяется) готовность таких объектов к любым ЧС", - ответил собеседник агентства на вопрос о размещении военнослужащих. Как пояснили в правительстве, специалисты проводят проверки готовности школ во внеурочное время, чтобы не отвлекать детей. Эта работа "связана с нормативными требованиями": помещения образовательных учреждений могут быть задействованы в ходе учений, ликвидации паводков, пожаров или других нештатных ситуаций.

https://ria.ru/20230130/bezopasnost-1848484390.html

https://ria.ru/20230120/krym-1846278376.html

брянская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

брянская область, вооруженные силы рф, россия, безопасность, школа