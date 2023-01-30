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Брянские власти отвергли слухи, что в школах оборудуют казармы - РИА Новости, 30.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230130/kazarmy-1848488776.html
Брянские власти отвергли слухи, что в школах оборудуют казармы
Брянские власти отвергли слухи, что в школах оборудуют казармы - РИА Новости, 30.01.2023
Брянские власти отвергли слухи, что в школах оборудуют казармы
В школах приграничной Брянской области не планируется оборудовать казармы для размещения военнослужащих, рассказал РИА Новости в понедельник представитель... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T17:39
2023-01-30T17:39
специальная военная операция на украине
брянская область
вооруженные силы рф
россия
безопасность
школа
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БРЯНСК, 30 янв – РИА Новости. В школах приграничной Брянской области не планируется оборудовать казармы для размещения военнослужащих, рассказал РИА Новости в понедельник представитель регионального правительства. Ранее несколько местных СМИ написали о том, что шесть школ приграничной Брянской области якобы будут подготовлены для оборудования воинских казарм. В правительстве региона пояснили, что информация не соответствует действительности - речь идет о "плановых ежегодных мероприятиях гражданской обороны". "Конечно, нет. Это (проверяется) готовность таких объектов к любым ЧС", - ответил собеседник агентства на вопрос о размещении военнослужащих. Как пояснили в правительстве, специалисты проводят проверки готовности школ во внеурочное время, чтобы не отвлекать детей. Эта работа "связана с нормативными требованиями": помещения образовательных учреждений могут быть задействованы в ходе учений, ликвидации паводков, пожаров или других нештатных ситуаций.
https://ria.ru/20230130/bezopasnost-1848484390.html
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брянская область, вооруженные силы рф, россия, безопасность, школа
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Вооруженные силы РФ, Россия, Безопасность, Школа
17:39 30.01.2023
 
Брянские власти отвергли слухи, что в школах оборудуют казармы

Брянские власти заявили, что в школах на границе не планируется оборудовать казармы

© РИА Новости / Антон Уницын / Перейти в медиабанкПустые парты в школьном классе
Пустые парты в школьном классе - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© РИА Новости / Антон Уницын
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Пустые парты в школьном классе. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЯНСК, 30 янв – РИА Новости. В школах приграничной Брянской области не планируется оборудовать казармы для размещения военнослужащих, рассказал РИА Новости в понедельник представитель регионального правительства.
Ранее несколько местных СМИ написали о том, что шесть школ приграничной Брянской области якобы будут подготовлены для оборудования воинских казарм. В правительстве региона пояснили, что информация не соответствует действительности - речь идет о "плановых ежегодных мероприятиях гражданской обороны".
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"Конечно, нет. Это (проверяется) готовность таких объектов к любым ЧС", - ответил собеседник агентства на вопрос о размещении военнослужащих.
Как пояснили в правительстве, специалисты проводят проверки готовности школ во внеурочное время, чтобы не отвлекать детей. Эта работа "связана с нормативными требованиями": помещения образовательных учреждений могут быть задействованы в ходе учений, ликвидации паводков, пожаров или других нештатных ситуаций.
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Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьВооруженные силы РФРоссияБезопасностьШкола
 
 
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