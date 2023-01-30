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Бойцы "Вагнера" захватили Javelin под Артемовском - РИА Новости, 30.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230130/javelin-1848291464.html
Бойцы "Вагнера" захватили Javelin под Артемовском
Бойцы "Вагнера" захватили Javelin под Артемовском - РИА Новости, 30.01.2023
Бойцы "Вагнера" захватили Javelin под Артемовском
Бойцы группы "Вагнер" показали РИА Новости захваченный американский противотанковый ракетный комплекс Javelin с пусковой установкой в освобожденном селе... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T03:24
2023-01-30T03:24
специальная военная операция на украине
безопасность
в мире
javelin (птрк)
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КЛЕЩЕЕВКА (ДНР), 30 янв – РИА Новости. Бойцы группы "Вагнер" показали РИА Новости захваченный американский противотанковый ракетный комплекс Javelin с пусковой установкой в освобожденном селе Клещеевка (ДНР) возле города Артемовск (украинское название – Бахмут). Клещеевка расположена к юго-западу от Артемовска, и контроль над ней в перспективе ставит под угрозу пути снабжения украинской группировки по трассе Константиновка–Артемовск. Артемовск на данный момент находится в полукольце окружения. При штурме Клещеевки бойцам группы "Вагнер" досталось большое количество западного вооружения в качестве трофеев. В частности, вместе с ракетами Javelin им досталась и пусковая установка к ней, что является достаточно большой редкостью. Командир подразделения "Вагнера" рассказал РИА Новости, что среди захваченного оружия группе в последнее время все реже стали попадаться советские пулеметы Калашникова (ПК), а чаще – немецкие MG-42. "Используются, попадаются, но чаще в последнее полтора месяца – в основном MG-42. В основном здесь используется MG-42 62 года выпуска. Очень большое количество его. Скорее всего, у украинской армии наши (советского производства – ред.) пулеметы закончились", – сказал он.
РИА Новости
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безопасность, в мире, javelin (птрк)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, В мире, Javelin (ПТРК)
03:24 30.01.2023
 
Бойцы "Вагнера" захватили Javelin под Артемовском

Бойцы "Вагнера" захватили Javelin с пусковой установкой под Артемовском

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкАмериканский противотанковый ракетный комплекс FGM-148 "Javelin" и ракеты UN 0182
Американский противотанковый ракетный комплекс FGM-148 Javelin и ракеты UN 0182 - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Американский противотанковый ракетный комплекс FGM-148 "Javelin" и ракеты UN 0182. Архивное фото
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КЛЕЩЕЕВКА (ДНР), 30 янв – РИА Новости. Бойцы группы "Вагнер" показали РИА Новости захваченный американский противотанковый ракетный комплекс Javelin с пусковой установкой в освобожденном селе Клещеевка (ДНР) возле города Артемовск (украинское название – Бахмут).
Клещеевка расположена к юго-западу от Артемовска, и контроль над ней в перспективе ставит под угрозу пути снабжения украинской группировки по трассе Константиновка–Артемовск. Артемовск на данный момент находится в полукольце окружения.
При штурме Клещеевки бойцам группы "Вагнер" досталось большое количество западного вооружения в качестве трофеев. В частности, вместе с ракетами Javelin им досталась и пусковая установка к ней, что является достаточно большой редкостью.
Командир подразделения "Вагнера" рассказал РИА Новости, что среди захваченного оружия группе в последнее время все реже стали попадаться советские пулеметы Калашникова (ПК), а чаще – немецкие MG-42.
"Используются, попадаются, но чаще в последнее полтора месяца – в основном MG-42. В основном здесь используется MG-42 62 года выпуска. Очень большое количество его. Скорее всего, у украинской армии наши (советского производства – ред.) пулеметы закончились", – сказал он.
Артемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
22 января, 12:00Инфографика
Артемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВ миреJavelin (ПТРК)
 
 
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