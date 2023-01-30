https://ria.ru/20230130/javelin-1848291464.html

Бойцы "Вагнера" захватили Javelin под Артемовском

Бойцы "Вагнера" захватили Javelin под Артемовском - РИА Новости, 30.01.2023

Бойцы "Вагнера" захватили Javelin под Артемовском

Бойцы группы "Вагнер" показали РИА Новости захваченный американский противотанковый ракетный комплекс Javelin с пусковой установкой в освобожденном селе... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T03:24

2023-01-30T03:24

2023-01-30T03:24

специальная военная операция на украине

безопасность

в мире

javelin (птрк)

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КЛЕЩЕЕВКА (ДНР), 30 янв – РИА Новости. Бойцы группы "Вагнер" показали РИА Новости захваченный американский противотанковый ракетный комплекс Javelin с пусковой установкой в освобожденном селе Клещеевка (ДНР) возле города Артемовск (украинское название – Бахмут). Клещеевка расположена к юго-западу от Артемовска, и контроль над ней в перспективе ставит под угрозу пути снабжения украинской группировки по трассе Константиновка–Артемовск. Артемовск на данный момент находится в полукольце окружения. При штурме Клещеевки бойцам группы "Вагнер" досталось большое количество западного вооружения в качестве трофеев. В частности, вместе с ракетами Javelin им досталась и пусковая установка к ней, что является достаточно большой редкостью. Командир подразделения "Вагнера" рассказал РИА Новости, что среди захваченного оружия группе в последнее время все реже стали попадаться советские пулеметы Калашникова (ПК), а чаще – немецкие MG-42. "Используются, попадаются, но чаще в последнее полтора месяца – в основном MG-42. В основном здесь используется MG-42 62 года выпуска. Очень большое количество его. Скорее всего, у украинской армии наши (советского производства – ред.) пулеметы закончились", – сказал он.

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, в мире, javelin (птрк)