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Бойцы "Вагнера" захватили Javelin под Артемовском
Бойцы "Вагнера" захватили Javelin под Артемовском - РИА Новости, 30.01.2023
Бойцы "Вагнера" захватили Javelin под Артемовском
Бойцы группы "Вагнер" показали РИА Новости захваченный американский противотанковый ракетный комплекс Javelin с пусковой установкой в освобожденном селе... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T03:24
2023-01-30T03:24
2023-01-30T03:24
специальная военная операция на украине
безопасность
в мире
javelin (птрк)
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КЛЕЩЕЕВКА (ДНР), 30 янв – РИА Новости. Бойцы группы "Вагнер" показали РИА Новости захваченный американский противотанковый ракетный комплекс Javelin с пусковой установкой в освобожденном селе Клещеевка (ДНР) возле города Артемовск (украинское название – Бахмут). Клещеевка расположена к юго-западу от Артемовска, и контроль над ней в перспективе ставит под угрозу пути снабжения украинской группировки по трассе Константиновка–Артемовск. Артемовск на данный момент находится в полукольце окружения. При штурме Клещеевки бойцам группы "Вагнер" досталось большое количество западного вооружения в качестве трофеев. В частности, вместе с ракетами Javelin им досталась и пусковая установка к ней, что является достаточно большой редкостью. Командир подразделения "Вагнера" рассказал РИА Новости, что среди захваченного оружия группе в последнее время все реже стали попадаться советские пулеметы Калашникова (ПК), а чаще – немецкие MG-42. "Используются, попадаются, но чаще в последнее полтора месяца – в основном MG-42. В основном здесь используется MG-42 62 года выпуска. Очень большое количество его. Скорее всего, у украинской армии наши (советского производства – ред.) пулеметы закончились", – сказал он.
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безопасность, в мире, javelin (птрк)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, В мире, Javelin (ПТРК)
Бойцы "Вагнера" захватили Javelin под Артемовском
Бойцы "Вагнера" захватили Javelin с пусковой установкой под Артемовском
КЛЕЩЕЕВКА (ДНР), 30 янв – РИА Новости. Бойцы группы "Вагнер" показали РИА Новости захваченный американский противотанковый ракетный комплекс Javelin с пусковой установкой в освобожденном селе Клещеевка (ДНР) возле города Артемовск (украинское название – Бахмут).
Клещеевка расположена к юго-западу от Артемовска, и контроль над ней в перспективе ставит под угрозу пути снабжения украинской группировки по трассе Константиновка–Артемовск. Артемовск на данный момент находится в полукольце окружения.
При штурме Клещеевки бойцам группы "Вагнер" досталось большое количество западного вооружения в качестве трофеев. В частности, вместе с ракетами Javelin им досталась и пусковая установка к ней, что является достаточно большой редкостью.
Командир подразделения "Вагнера" рассказал РИА Новости, что среди захваченного оружия группе в последнее время все реже стали попадаться советские пулеметы Калашникова (ПК), а чаще – немецкие MG-42.
"Используются, попадаются, но чаще в последнее полтора месяца – в основном MG-42. В основном здесь используется MG-42 62 года выпуска. Очень большое количество его. Скорее всего, у украинской армии наши (советского производства – ред.) пулеметы закончились", – сказал он.