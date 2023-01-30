11:57 30.01.2023 (обновлено: 12:01 30.01.2023)
Путин продлил Сергею Иванову срок госслужбы
Путин продлил на год срок госслужбы своему представителю по экологии и транспорту Иванову
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкСпециальный представитель президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов
Специальный представитель президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов . Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о продлении срока госслужбы спецпредставителю президента РФ Сергею Иванову, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 31 января 2024 года специальному представителю президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Иванову Сергею Борисовичу", - говорится в документе.
Иванов, которому завтра исполнится 70 лет, занимает эту должность с августа 2016 года.
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