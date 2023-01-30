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Путин продлил Сергею Иванову срок госслужбы - РИА Новости, 30.01.2023
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Путин продлил Сергею Иванову срок госслужбы
Путин продлил Сергею Иванову срок госслужбы - РИА Новости, 30.01.2023
Путин продлил Сергею Иванову срок госслужбы
Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о продлении срока госслужбы спецпредставителю президента РФ Сергею Иванову, соответствующий документ... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T11:57
2023-01-30T12:01
политика
россия
сергей иванов (политик)
владимир путин
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о продлении срока госслужбы спецпредставителю президента РФ Сергею Иванову, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 31 января 2024 года специальному представителю президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Иванову Сергею Борисовичу", - говорится в документе.Иванов, которому завтра исполнится 70 лет, занимает эту должность с августа 2016 года.
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политика, россия, сергей иванов (политик), владимир путин
Политика, Россия, Сергей Иванов (политик), Владимир Путин
11:57 30.01.2023 (обновлено: 12:01 30.01.2023)
 
Путин продлил Сергею Иванову срок госслужбы

Путин продлил на год срок госслужбы своему представителю по экологии и транспорту Иванову

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкСпециальный представитель президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов
Специальный представитель президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Специальный представитель президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов . Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о продлении срока госслужбы спецпредставителю президента РФ Сергею Иванову, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 31 января 2024 года специальному представителю президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Иванову Сергею Борисовичу", - говорится в документе.
Иванов, которому завтра исполнится 70 лет, занимает эту должность с августа 2016 года.
Специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
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