https://ria.ru/20230130/ivanov-1848354634.html

Путин продлил Сергею Иванову срок госслужбы

Путин продлил Сергею Иванову срок госслужбы - РИА Новости, 30.01.2023

Путин продлил Сергею Иванову срок госслужбы

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о продлении срока госслужбы спецпредставителю президента РФ Сергею Иванову, соответствующий документ... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T11:57

2023-01-30T11:57

2023-01-30T12:01

политика

россия

сергей иванов (политик)

владимир путин

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о продлении срока госслужбы спецпредставителю президента РФ Сергею Иванову, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 31 января 2024 года специальному представителю президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Иванову Сергею Борисовичу", - говорится в документе.Иванов, которому завтра исполнится 70 лет, занимает эту должность с августа 2016 года.

https://ria.ru/20220830/voda-1813225653.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, сергей иванов (политик), владимир путин