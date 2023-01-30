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Премьер Польши назвал условие для передачи истребителей F-16 Украине - РИА Новости, 30.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230130/istrebiteli-1848377397.html
Премьер Польши назвал условие для передачи истребителей F-16 Украине
Премьер Польши назвал условие для передачи истребителей F-16 Украине - РИА Новости, 30.01.2023
Премьер Польши назвал условие для передачи истребителей F-16 Украине
Польша может передать Украине свои истребители F-16 только в координации с НАТО, заявил журналистам премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T12:56
2023-01-30T12:56
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
польша
матеуш моравецкий
олаф шольц
владимир зеленский
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ВАРШАВА, 30 янв – РИА Новости. Польша может передать Украине свои истребители F-16 только в координации с НАТО, заявил журналистам премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. "Как это было несколько месяцев назад в контексте МиГов, так же и любая другая воздушная сила будет реализовываться и, вероятно передаваться в согласовании со странами НАТО. Здесь мы будем действовать в полной координации", - сказал Моравецкий, отвечая на вопрос, готова ли Польша передать Украине свои истребители F-16. Ранее председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген выступил за отправку истребителей на Украину. Он уточнил, что речь может идти об американских истребителях F16 или истребителях советской разработки из старых запасов ГДР. Ранее в заявлении на сайте офиса президента Украины сообщалось, что Владимир Зеленский после того, как западные страны заявили о намерении поставить Украине танки, начал просить о помощи в виде самолетов и ракет. Канцлер ФРГ Олаф Шольц, отвечая на вопросы депутатов бундестага в среду, заявил, что Германия не будет поставлять боевые самолеты и отправлять солдат на Украину "ни сейчас, ни в будущем". Также, по его словам, над Украиной "ни в коем случае" не будет введена бесполетная зона. Шольц подчеркнул, что Германия будет избегать эскалации между Россией и НАТО. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230127/zapad-1847718208.html
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в мире, украина, россия, польша, матеуш моравецкий, олаф шольц, владимир зеленский, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Польша, Матеуш Моравецкий, Олаф Шольц, Владимир Зеленский, НАТО
12:56 30.01.2023
 
Премьер Польши назвал условие для передачи истребителей F-16 Украине

Моравецкий: Польша может передать Украине истребители F-16 только в координации с НАТО

© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Tristan McIntireАмериканский истребитель F-16 Fighting Falcon
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Tristan McIntire
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
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ВАРШАВА, 30 янв – РИА Новости. Польша может передать Украине свои истребители F-16 только в координации с НАТО, заявил журналистам премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
"Как это было несколько месяцев назад в контексте МиГов, так же и любая другая воздушная сила будет реализовываться и, вероятно передаваться в согласовании со странами НАТО. Здесь мы будем действовать в полной координации", - сказал Моравецкий, отвечая на вопрос, готова ли Польша передать Украине свои истребители F-16.
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Ранее председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген выступил за отправку истребителей на Украину. Он уточнил, что речь может идти об американских истребителях F16 или истребителях советской разработки из старых запасов ГДР.
Ранее в заявлении на сайте офиса президента Украины сообщалось, что Владимир Зеленский после того, как западные страны заявили о намерении поставить Украине танки, начал просить о помощи в виде самолетов и ракет.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц, отвечая на вопросы депутатов бундестага в среду, заявил, что Германия не будет поставлять боевые самолеты и отправлять солдат на Украину "ни сейчас, ни в будущем". Также, по его словам, над Украиной "ни в коем случае" не будет введена бесполетная зона. Шольц подчеркнул, что Германия будет избегать эскалации между Россией и НАТО.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияПольшаМатеуш МоравецкийОлаф ШольцВладимир ЗеленскийНАТО
 
 
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