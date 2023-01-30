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Истребитель ВВС Греции упал в Ионическое море

Истребитель ВВС Греции упал в Ионическое море - РИА Новости, 30.01.2023

Истребитель ВВС Греции упал в Ионическое море

Истребитель ВВС Греции упал в Ионическое море южнее острова Андравида, оба пилота катапультировались, сообщило греческое общественное телевидение ERT. РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T13:09

2023-01-30T13:09

2023-01-30T13:09

в мире

греция

ионическое море

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АФИНЫ, 30 янв - РИА Новости. Истребитель ВВС Греции упал в Ионическое море южнее острова Андравида, оба пилота катапультировались, сообщило греческое общественное телевидение ERT. "Истребитель упал в море южнее острова Андравида. Сработала автоматическая система катапультирования. Пилоты живы, идет поисково-спасательная операция", - говорится в сообщении. Отмечается, что упал истребитель F-4 американского производства.

https://ria.ru/20230128/krushenie-1848057748.html

греция

ионическое море

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Владимир Лаврентьев

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Владимир Лаврентьев

в мире, греция, ионическое море