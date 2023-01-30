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Истребитель ВВС Греции упал в Ионическое море - РИА Новости, 30.01.2023
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Истребитель ВВС Греции упал в Ионическое море
Истребитель ВВС Греции упал в Ионическое море - РИА Новости, 30.01.2023
Истребитель ВВС Греции упал в Ионическое море
Истребитель ВВС Греции упал в Ионическое море южнее острова Андравида, оба пилота катапультировались, сообщило греческое общественное телевидение ERT. РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T13:09
2023-01-30T13:09
в мире
греция
ионическое море
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АФИНЫ, 30 янв - РИА Новости. Истребитель ВВС Греции упал в Ионическое море южнее острова Андравида, оба пилота катапультировались, сообщило греческое общественное телевидение ERT. "Истребитель упал в море южнее острова Андравида. Сработала автоматическая система катапультирования. Пилоты живы, идет поисково-спасательная операция", - говорится в сообщении. Отмечается, что упал истребитель F-4 американского производства.
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греция
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в мире, греция, ионическое море
В мире, Греция, Ионическое море
13:09 30.01.2023
 
Истребитель ВВС Греции упал в Ионическое море

Истребитель F-4 ВВС Греции упал в Ионическое море, два пилота катапультировались

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкФлаг Греции
Флаг Греции - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Флаг Греции. Архивное фото
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АФИНЫ, 30 янв - РИА Новости. Истребитель ВВС Греции упал в Ионическое море южнее острова Андравида, оба пилота катапультировались, сообщило греческое общественное телевидение ERT.
"Истребитель упал в море южнее острова Андравида. Сработала автоматическая система катапультирования. Пилоты живы, идет поисково-спасательная операция", - говорится в сообщении.
Отмечается, что упал истребитель F-4 американского производства.
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В миреГрецияИоническое море
 
 
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