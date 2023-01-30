https://ria.ru/20230130/istrebitel-1848383584.html
Истребитель ВВС Греции упал в Ионическое море
Истребитель ВВС Греции упал в Ионическое море - РИА Новости, 30.01.2023
Истребитель ВВС Греции упал в Ионическое море
Истребитель ВВС Греции упал в Ионическое море южнее острова Андравида, оба пилота катапультировались, сообщило греческое общественное телевидение ERT. РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T13:09
2023-01-30T13:09
2023-01-30T13:09
в мире
греция
ионическое море
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АФИНЫ, 30 янв - РИА Новости. Истребитель ВВС Греции упал в Ионическое море южнее острова Андравида, оба пилота катапультировались, сообщило греческое общественное телевидение ERT. "Истребитель упал в море южнее острова Андравида. Сработала автоматическая система катапультирования. Пилоты живы, идет поисково-спасательная операция", - говорится в сообщении. Отмечается, что упал истребитель F-4 американского производства.
https://ria.ru/20230128/krushenie-1848057748.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, греция, ионическое море
В мире, Греция, Ионическое море
Истребитель ВВС Греции упал в Ионическое море
Истребитель F-4 ВВС Греции упал в Ионическое море, два пилота катапультировались