https://ria.ru/20230130/iran-1848499736.html
МИД Ирана призвал Киев к ответу из-за слов советника офиса Зеленского
МИД Ирана призвал Киев к ответу из-за слов советника офиса Зеленского - РИА Новости, 30.01.2023
МИД Ирана призвал Киев к ответу из-за слов советника офиса Зеленского
Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Насер Канаани призвал Украину к ответу после заявления советника главы офиса президента республики... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T18:13
2023-01-30T18:13
2023-01-30T20:18
в мире
иран
украина
михаил подоляк
исфахан
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Насер Канаани призвал Украину к ответу после заявления советника главы офиса президента республики Михаила Подоляка об атаке дронов в Исфахане, сообщается в Telegram-канале ведомства.Накануне Подоляк написал на своей странице Twitter, что нападение на объект иранского оборонного ведомства может иметь отношение к событиям на Украине и предполагаемой помощи России со стороны Тегерана. Он сопроводил пост словами "Украина вас предупредила"."Представитель МИД осудил враждебную и провокационную позицию советника президента Украины, назвал подозрительными его заявления относительно недавней деструктивной акции против военного комплекса в Исфахане и потребовал официального и ясного объяснения от украинской стороны по этому поводу", — говорится в заявлении.В понедельник информационный портал Amwaj.media сообщил, что Тегеран рассматривает Киев как потенциального виновника атаки на военный объект. Ранее агентство Tasnim узнало, что временного поверенного в делах Украины Евгения Кравченко вызвали в МИД Ирана из-за высказывания Подоляка.В ночь на воскресенье в городе Исфахан прогремел сильный взрыв. Позднее министерство обороны республики сообщило о неудачной атаке дронов со взрывчаткой на военный объект. Один из беспилотников сбили средства ПВО, два других перехватили и взорвали военные.По данным газеты Wall Street Journal, за произошедшим в Иране стоял Израиль. Так, агентство IRNA писало, что Тель-Авив на фоне последовавших друг за другом происшествий — землетрясения, взрыва на заводе моторных масел, а также атаки дронов на завод Минобороны в Исфахане — "сформировал медиаатаку" и попытался связать эти события для дестабилизации ситуации в стране. Кроме того, телеканал Al-Arabiya передавал, что в атаке дронов на иранский объект могла участвовать авиация США.Западные страны не раз обвиняли Иран в поставке беспилотников России. Москва и Тегеран отвергают подобные обвинения. Как отметил глава МИД республики Хосейн Амир Абдоллахиан, страна поставляла БПЛА за несколько месяцев до начала спецоперации на Украине. Он также назвал информацию о передаче российской стороне ракет ложной.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что вооруженные силы используют во время боевых действий только российскую технику.
https://ria.ru/20230130/otvet-1848287206.html
https://ria.ru/20230130/iran-1848443438.html
https://ria.ru/20230130/iran-1848415582.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, украина, михаил подоляк, исфахан
В мире, Иран, Украина, Михаил Подоляк, Исфахан
18:13 30.01.2023 (обновлено: 20:18 30.01.2023)
МИД Ирана призвал Киев к ответу из-за слов советника офиса Зеленского
МИД Ирана призвал Украину объяснить заявление Михаила Подоляка об атаке дронов в Исфахане
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости.
Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Насер Канаани призвал Украину к ответу после заявления советника главы офиса президента республики Михаила Подоляка об атаке дронов в Исфахане, сообщается в Telegram-канале
ведомства.
Накануне Подоляк написал на своей странице Twitter, что нападение на объект иранского оборонного ведомства может иметь отношение к событиям на Украине и предполагаемой помощи России
со стороны Тегерана. Он сопроводил пост словами "Украина вас предупредила".
"Представитель МИД осудил враждебную и провокационную позицию советника президента Украины, назвал подозрительными его заявления относительно недавней деструктивной акции против военного комплекса в Исфахане и потребовал официального и ясного объяснения от украинской стороны по этому поводу", — говорится в заявлении.
В понедельник информационный портал Amwaj.media сообщил, что Тегеран рассматривает Киев как потенциального виновника атаки на военный объект. Ранее агентство Tasnim узнало, что временного поверенного в делах Украины Евгения Кравченко вызвали в МИД Ирана из-за высказывания Подоляка.
В ночь на воскресенье в городе Исфахан прогремел сильный взрыв. Позднее министерство обороны республики сообщило о неудачной атаке дронов со взрывчаткой на военный объект. Один из беспилотников сбили средства ПВО, два других перехватили и взорвали военные.
По данным газеты Wall Street Journal, за произошедшим в Иране стоял Израиль
. Так, агентство IRNA писало, что Тель-Авив на фоне последовавших друг за другом происшествий — землетрясения, взрыва на заводе моторных масел, а также атаки дронов на завод Минобороны в Исфахане — "сформировал медиаатаку" и попытался связать эти события для дестабилизации ситуации в стране. Кроме того, телеканал Al-Arabiya передавал, что в атаке дронов на иранский объект могла участвовать авиация США.
Западные страны не раз обвиняли Иран в поставке беспилотников России. Москва и Тегеран отвергают подобные обвинения. Как отметил глава МИД республики Хосейн Амир Абдоллахиан, страна поставляла БПЛА за несколько месяцев до начала спецоперации на Украине. Он также назвал информацию о передаче российской стороне ракет ложной.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что вооруженные силы используют во время боевых действий только российскую технику.