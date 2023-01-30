https://ria.ru/20230130/iran-1848499736.html

МИД Ирана призвал Киев к ответу из-за слов советника офиса Зеленского

МИД Ирана призвал Киев к ответу из-за слов советника офиса Зеленского - РИА Новости, 30.01.2023

МИД Ирана призвал Киев к ответу из-за слов советника офиса Зеленского

Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Насер Канаани призвал Украину к ответу после заявления советника главы офиса президента республики... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T18:13

2023-01-30T18:13

2023-01-30T20:18

в мире

иран

украина

михаил подоляк

исфахан

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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Насер Канаани призвал Украину к ответу после заявления советника главы офиса президента республики Михаила Подоляка об атаке дронов в Исфахане, сообщается в Telegram-канале ведомства.Накануне Подоляк написал на своей странице Twitter, что нападение на объект иранского оборонного ведомства может иметь отношение к событиям на Украине и предполагаемой помощи России со стороны Тегерана. Он сопроводил пост словами "Украина вас предупредила"."Представитель МИД осудил враждебную и провокационную позицию советника президента Украины, назвал подозрительными его заявления относительно недавней деструктивной акции против военного комплекса в Исфахане и потребовал официального и ясного объяснения от украинской стороны по этому поводу", — говорится в заявлении.В понедельник информационный портал Amwaj.media сообщил, что Тегеран рассматривает Киев как потенциального виновника атаки на военный объект. Ранее агентство Tasnim узнало, что временного поверенного в делах Украины Евгения Кравченко вызвали в МИД Ирана из-за высказывания Подоляка.В ночь на воскресенье в городе Исфахан прогремел сильный взрыв. Позднее министерство обороны республики сообщило о неудачной атаке дронов со взрывчаткой на военный объект. Один из беспилотников сбили средства ПВО, два других перехватили и взорвали военные.По данным газеты Wall Street Journal, за произошедшим в Иране стоял Израиль. Так, агентство IRNA писало, что Тель-Авив на фоне последовавших друг за другом происшествий — землетрясения, взрыва на заводе моторных масел, а также атаки дронов на завод Минобороны в Исфахане — "сформировал медиаатаку" и попытался связать эти события для дестабилизации ситуации в стране. Кроме того, телеканал Al-Arabiya передавал, что в атаке дронов на иранский объект могла участвовать авиация США.Западные страны не раз обвиняли Иран в поставке беспилотников России. Москва и Тегеран отвергают подобные обвинения. Как отметил глава МИД республики Хосейн Амир Абдоллахиан, страна поставляла БПЛА за несколько месяцев до начала спецоперации на Украине. Он также назвал информацию о передаче российской стороне ракет ложной.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что вооруженные силы используют во время боевых действий только российскую технику.

https://ria.ru/20230130/otvet-1848287206.html

https://ria.ru/20230130/iran-1848443438.html

https://ria.ru/20230130/iran-1848415582.html

https://ria.ru/20230105/ssha-1843101135.html

иран

украина

исфахан

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, иран, украина, михаил подоляк, исфахан