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В Евросоюзе ответили на вопрос об атаке на Иран - РИА Новости, 30.01.2023
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В Евросоюзе ответили на вопрос об атаке на Иран
В Евросоюзе ответили на вопрос об атаке на Иран - РИА Новости, 30.01.2023
В Евросоюзе ответили на вопрос об атаке на Иран
В ЕС не знают, кто стоит за атакой на Исфахан в Иране, и выступают за деэскалацию, заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T15:29
2023-01-30T15:29
в мире
иран
исфахан
евросоюз
европа
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БРЮССЕЛЬ, 30 янв – РИА Новости. В ЕС не знают, кто стоит за атакой на Исфахан в Иране, и выступают за деэскалацию, заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано. В ночь на воскресенье в городе Исфахан в центральной части Ирана прогремел сильный взрыв. Позже минобороны страны сообщило о безуспешной попытке атаковать с помощью квадрокоптеров со взрывчаткой один из своих военных объектов с вооружением. Один из дронов был сбит, два других попали в оборонительные ловушки и взорвались. В ту же ночь на северо-западе страны произошел взрыв и последовавший за ним пожар на предприятии по производству моторного масла. "Мы не знаем, кто стоит за нападением, и что именно произошло. Мы следим за поступающей информацией. Для нас очень важно избежать эскалации в регионе, поэтому мы призываем всех причастных избегать любых действий, которые могут привести к росту напряженности", - сообщил Стано.
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в мире, иран, исфахан, евросоюз, европа
В мире, Иран, Исфахан, Евросоюз, Европа
15:29 30.01.2023
 
В Евросоюзе ответили на вопрос об атаке на Иран

Представитель ЕС Стано: в союзе не знают, кто стоит за атакой на Исфахан в Иране

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 30 янв – РИА Новости. В ЕС не знают, кто стоит за атакой на Исфахан в Иране, и выступают за деэскалацию, заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано.
В ночь на воскресенье в городе Исфахан в центральной части Ирана прогремел сильный взрыв. Позже минобороны страны сообщило о безуспешной попытке атаковать с помощью квадрокоптеров со взрывчаткой один из своих военных объектов с вооружением. Один из дронов был сбит, два других попали в оборонительные ловушки и взорвались. В ту же ночь на северо-западе страны произошел взрыв и последовавший за ним пожар на предприятии по производству моторного масла.
"Мы не знаем, кто стоит за нападением, и что именно произошло. Мы следим за поступающей информацией. Для нас очень важно избежать эскалации в регионе, поэтому мы призываем всех причастных избегать любых действий, которые могут привести к росту напряженности", - сообщил Стано.
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