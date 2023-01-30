https://ria.ru/20230130/iran-1848443438.html

В Евросоюзе ответили на вопрос об атаке на Иран

В Евросоюзе ответили на вопрос об атаке на Иран - РИА Новости, 30.01.2023

В Евросоюзе ответили на вопрос об атаке на Иран

В ЕС не знают, кто стоит за атакой на Исфахан в Иране, и выступают за деэскалацию, заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T15:29

2023-01-30T15:29

2023-01-30T15:29

в мире

иран

исфахан

евросоюз

европа

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БРЮССЕЛЬ, 30 янв – РИА Новости. В ЕС не знают, кто стоит за атакой на Исфахан в Иране, и выступают за деэскалацию, заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано. В ночь на воскресенье в городе Исфахан в центральной части Ирана прогремел сильный взрыв. Позже минобороны страны сообщило о безуспешной попытке атаковать с помощью квадрокоптеров со взрывчаткой один из своих военных объектов с вооружением. Один из дронов был сбит, два других попали в оборонительные ловушки и взорвались. В ту же ночь на северо-западе страны произошел взрыв и последовавший за ним пожар на предприятии по производству моторного масла. "Мы не знаем, кто стоит за нападением, и что именно произошло. Мы следим за поступающей информацией. Для нас очень важно избежать эскалации в регионе, поэтому мы призываем всех причастных избегать любых действий, которые могут привести к росту напряженности", - сообщил Стано.

https://ria.ru/20230130/iran-1848382547.html

иран

исфахан

европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, иран, исфахан, евросоюз, европа