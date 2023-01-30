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МИД: Иран пока не обращался к России за помощью в расследовании атак дронов - РИА Новости, 30.01.2023
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МИД: Иран пока не обращался к России за помощью в расследовании атак дронов
МИД: Иран пока не обращался к России за помощью в расследовании атак дронов - РИА Новости, 30.01.2023
МИД: Иран пока не обращался к России за помощью в расследовании атак дронов
Иран пока не обращался к России за помощью в расследовании атак дронов на военные объекты в Исфахане, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T14:39
2023-01-30T14:39
в мире
иран
россия
исфахан
андрей руденко
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Иран пока не обращался к России за помощью в расследовании атак дронов на военные объекты в Исфахане, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. "По официальной линии к нам таких обращений пока не поступало", - сказал Руденко, отвечая на соответствующий вопрос. Ранее агентство IRNA информировало, что склад с боеприпасами министерства обороны Ирана в городе Исфахан, где в ночь на воскресенье произошел мощный взрыв, подвергся атаке беспилотников.
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в мире, иран, россия, исфахан, андрей руденко
В мире, Иран, Россия, Исфахан, Андрей Руденко
14:39 30.01.2023
 
МИД: Иран пока не обращался к России за помощью в расследовании атак дронов

Замглавы МИД Руденко: Иран не обращался к России за помощью в расследовании атак дронов

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Иран пока не обращался к России за помощью в расследовании атак дронов на военные объекты в Исфахане, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
"По официальной линии к нам таких обращений пока не поступало", - сказал Руденко, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее агентство IRNA информировало, что склад с боеприпасами министерства обороны Ирана в городе Исфахан, где в ночь на воскресенье произошел мощный взрыв, подвергся атаке беспилотников.
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В миреИранРоссияИсфаханАндрей Руденко
 
 
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