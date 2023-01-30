https://ria.ru/20230130/iran-1848415582.html

МИД: Иран пока не обращался к России за помощью в расследовании атак дронов

МИД: Иран пока не обращался к России за помощью в расследовании атак дронов - РИА Новости, 30.01.2023

МИД: Иран пока не обращался к России за помощью в расследовании атак дронов

Иран пока не обращался к России за помощью в расследовании атак дронов на военные объекты в Исфахане, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T14:39

2023-01-30T14:39

2023-01-30T14:39

в мире

иран

россия

исфахан

андрей руденко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825490087_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f4a28229b5d25a0d8f5ddc871e3d20fb.jpg

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Иран пока не обращался к России за помощью в расследовании атак дронов на военные объекты в Исфахане, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. "По официальной линии к нам таких обращений пока не поступало", - сказал Руденко, отвечая на соответствующий вопрос. Ранее агентство IRNA информировало, что склад с боеприпасами министерства обороны Ирана в городе Исфахан, где в ночь на воскресенье произошел мощный взрыв, подвергся атаке беспилотников.

https://ria.ru/20230130/otvet-1848287206.html

иран

россия

исфахан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, россия, исфахан, андрей руденко