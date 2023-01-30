https://ria.ru/20230130/iran-1848415582.html
МИД: Иран пока не обращался к России за помощью в расследовании атак дронов
МИД: Иран пока не обращался к России за помощью в расследовании атак дронов - РИА Новости, 30.01.2023
МИД: Иран пока не обращался к России за помощью в расследовании атак дронов
Иран пока не обращался к России за помощью в расследовании атак дронов на военные объекты в Исфахане, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T14:39
2023-01-30T14:39
2023-01-30T14:39
в мире
иран
россия
исфахан
андрей руденко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825490087_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f4a28229b5d25a0d8f5ddc871e3d20fb.jpg
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Иран пока не обращался к России за помощью в расследовании атак дронов на военные объекты в Исфахане, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. "По официальной линии к нам таких обращений пока не поступало", - сказал Руденко, отвечая на соответствующий вопрос. Ранее агентство IRNA информировало, что склад с боеприпасами министерства обороны Ирана в городе Исфахан, где в ночь на воскресенье произошел мощный взрыв, подвергся атаке беспилотников.
https://ria.ru/20230130/otvet-1848287206.html
иран
россия
исфахан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825490087_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_98bee3fa5b9327897f190615f4ee0059.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, россия, исфахан, андрей руденко
В мире, Иран, Россия, Исфахан, Андрей Руденко
МИД: Иран пока не обращался к России за помощью в расследовании атак дронов
Замглавы МИД Руденко: Иран не обращался к России за помощью в расследовании атак дронов