https://ria.ru/20230130/iran-1848382547.html

В Кремле прокомментировали сообщения об атаках на Иран

В Кремле прокомментировали сообщения об атаках на Иран - РИА Новости, 30.01.2023

В Кремле прокомментировали сообщения об атаках на Иран

Спецслужбы РФ анализируют информацию с атаками на Иран, в любом случае можно только осудить такие действия против суверенного государства, заявил... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T13:06

2023-01-30T13:06

2023-01-30T13:18

в мире

иран

россия

исфахан

дмитрий песков

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Спецслужбы РФ анализируют информацию с атаками на Иран, в любом случае можно только осудить такие действия против суверенного государства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее агентство IRNA отмечало, что склад с боеприпасами министерства обороны Ирана в городе Исфахан, где в ночь на воскресенье произошел мощный взрыв, подвергся атаке беспилотников. "Разумеется, наша служба анализирует сейчас информацию, чтобы получить более полную картину произошедшего. В любом случае нужно только осудить любые подобные действия, которые направлены против суверенного государства", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20230130/ukraina-1848376096.html

иран

россия

исфахан

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Владимир Лаврентьев

в мире, иран, россия, исфахан, дмитрий песков