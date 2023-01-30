https://ria.ru/20230130/iran-1848382547.html
В Кремле прокомментировали сообщения об атаках на Иран
В Кремле прокомментировали сообщения об атаках на Иран - РИА Новости, 30.01.2023
В Кремле прокомментировали сообщения об атаках на Иран
Спецслужбы РФ анализируют информацию с атаками на Иран, в любом случае можно только осудить такие действия против суверенного государства, заявил... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T13:06
2023-01-30T13:06
2023-01-30T13:18
в мире
иран
россия
исфахан
дмитрий песков
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Спецслужбы РФ анализируют информацию с атаками на Иран, в любом случае можно только осудить такие действия против суверенного государства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее агентство IRNA отмечало, что склад с боеприпасами министерства обороны Ирана в городе Исфахан, где в ночь на воскресенье произошел мощный взрыв, подвергся атаке беспилотников. "Разумеется, наша служба анализирует сейчас информацию, чтобы получить более полную картину произошедшего. В любом случае нужно только осудить любые подобные действия, которые направлены против суверенного государства", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20230130/ukraina-1848376096.html
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, россия, исфахан, дмитрий песков
В мире, Иран, Россия, Исфахан, Дмитрий Песков
13:06 30.01.2023 (обновлено: 13:18 30.01.2023)
В Кремле прокомментировали сообщения об атаках на Иран
Песков заявил, что российские спецслужбы анализируют информацию об атаках на Иран