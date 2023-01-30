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В Кремле прокомментировали сообщения об атаках на Иран - РИА Новости, 30.01.2023
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В Кремле прокомментировали сообщения об атаках на Иран
В Кремле прокомментировали сообщения об атаках на Иран - РИА Новости, 30.01.2023
В Кремле прокомментировали сообщения об атаках на Иран
Спецслужбы РФ анализируют информацию с атаками на Иран, в любом случае можно только осудить такие действия против суверенного государства, заявил... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T13:06
2023-01-30T13:18
в мире
иран
россия
исфахан
дмитрий песков
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Спецслужбы РФ анализируют информацию с атаками на Иран, в любом случае можно только осудить такие действия против суверенного государства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее агентство IRNA отмечало, что склад с боеприпасами министерства обороны Ирана в городе Исфахан, где в ночь на воскресенье произошел мощный взрыв, подвергся атаке беспилотников. "Разумеется, наша служба анализирует сейчас информацию, чтобы получить более полную картину произошедшего. В любом случае нужно только осудить любые подобные действия, которые направлены против суверенного государства", - сказал Песков журналистам.
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в мире, иран, россия, исфахан, дмитрий песков
В мире, Иран, Россия, Исфахан, Дмитрий Песков
13:06 30.01.2023 (обновлено: 13:18 30.01.2023)
 
В Кремле прокомментировали сообщения об атаках на Иран

Песков заявил, что российские спецслужбы анализируют информацию об атаках на Иран

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкВид на Кремль с Парящего моста в парке "Зарядье" в Москве
Вид на Кремль с Парящего моста в парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Вид на Кремль с Парящего моста в парке "Зарядье" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Спецслужбы РФ анализируют информацию с атаками на Иран, в любом случае можно только осудить такие действия против суверенного государства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее агентство IRNA отмечало, что склад с боеприпасами министерства обороны Ирана в городе Исфахан, где в ночь на воскресенье произошел мощный взрыв, подвергся атаке беспилотников.
"Разумеется, наша служба анализирует сейчас информацию, чтобы получить более полную картину произошедшего. В любом случае нужно только осудить любые подобные действия, которые направлены против суверенного государства", - сказал Песков журналистам.
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