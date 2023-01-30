https://ria.ru/20230130/invalidnost-1848406976.html

Минтруд расширил перечень причин, по которым дают инвалидность

Минтруд расширил перечень причин, по которым дают инвалидность - РИА Новости, 30.01.2023

Минтруд расширил перечень причин, по которым дают инвалидность

Перечень причин инвалидности расширен ранениями, полученным в ходе службы в добровольческом формировании, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда. РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T14:09

2023-01-30T14:09

2023-01-30T14:09

общество

здоровье - общество

россия

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Перечень причин инвалидности расширен ранениями, полученным в ходе службы в добровольческом формировании, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда. "Постановление правительства Российской Федерации "О внесении изменений в пункт 15 Правил признания лица инвалидом" – это подзаконный акт, принятый во исполнение Федерального закона от 4 ноября 2022 г. № 419-ФЗ. Федеральным законом предусмотрено, что на участников добровольческих формирований, в случае признания их инвалидами, распространяются те же меры соцподдержки, что и для военнослужащих, получивших военную травмы", - пояснили в Минтруде. Согласно сообщению, сейчас в правилах признания инвалидом перечислено 17 пунктов, которые определяются в зависимости от обстоятельств возникновения инвалидности. "Данный перечень дополнен новой причиной инвалидности, которую ввел Федеральный закон "последствиями ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в связи с исполнением обязанностей в добровольческих формированиях", - уточнили в министерстве.

https://ria.ru/20230123/invalidnost-1846361929.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, здоровье - общество, россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)