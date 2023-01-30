https://ria.ru/20230130/invalidnost-1848406976.html
Минтруд расширил перечень причин, по которым дают инвалидность
Минтруд расширил перечень причин, по которым дают инвалидность - РИА Новости, 30.01.2023
Минтруд расширил перечень причин, по которым дают инвалидность
Перечень причин инвалидности расширен ранениями, полученным в ходе службы в добровольческом формировании, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда. РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T14:09
2023-01-30T14:09
2023-01-30T14:09
общество
здоровье - общество
россия
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831713656_0:303:3102:2048_1920x0_80_0_0_452594950865fff5c2e1bf7a8690d4e3.jpg
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Перечень причин инвалидности расширен ранениями, полученным в ходе службы в добровольческом формировании, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда. "Постановление правительства Российской Федерации "О внесении изменений в пункт 15 Правил признания лица инвалидом" – это подзаконный акт, принятый во исполнение Федерального закона от 4 ноября 2022 г. № 419-ФЗ. Федеральным законом предусмотрено, что на участников добровольческих формирований, в случае признания их инвалидами, распространяются те же меры соцподдержки, что и для военнослужащих, получивших военную травмы", - пояснили в Минтруде. Согласно сообщению, сейчас в правилах признания инвалидом перечислено 17 пунктов, которые определяются в зависимости от обстоятельств возникновения инвалидности. "Данный перечень дополнен новой причиной инвалидности, которую ввел Федеральный закон "последствиями ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в связи с исполнением обязанностей в добровольческих формированиях", - уточнили в министерстве.
https://ria.ru/20230123/invalidnost-1846361929.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831713656_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_94889d34cef82ef748e630a9c2207b48.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)
Минтруд расширил перечень причин, по которым дают инвалидность
В число причин для инвалидности добавили увечья, полученные в добровольческом формировании
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости.
Перечень причин инвалидности расширен ранениями, полученным в ходе службы в добровольческом формировании, сообщили
журналистам в пресс-службе Минтруда.
"Постановление правительства Российской Федерации "О внесении изменений в пункт 15 Правил признания лица инвалидом" – это подзаконный акт, принятый во исполнение Федерального закона от 4 ноября 2022 г. № 419-ФЗ. Федеральным законом предусмотрено, что на участников добровольческих формирований, в случае признания их инвалидами, распространяются те же меры соцподдержки, что и для военнослужащих, получивших военную травмы", - пояснили в Минтруде.
Согласно сообщению, сейчас в правилах признания инвалидом перечислено 17 пунктов, которые определяются в зависимости от обстоятельств возникновения инвалидности.
"Данный перечень дополнен новой причиной инвалидности, которую ввел Федеральный закон "последствиями ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в связи с исполнением обязанностей в добровольческих формированиях", - уточнили в министерстве.