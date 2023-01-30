https://ria.ru/20230130/inoagent-1848433116.html
Минюст рассказал, как принимает решения о признании иноагентами
Минюст рассказал, как принимает решения о признании иноагентами - РИА Новости, 30.01.2023
Минюст рассказал, как принимает решения о признании иноагентами
Все решения о признании иностранными агентами основываются на юридически подтвержденных фактах, заявил в понедельник журналистам замминистра юстиции РФ Олег... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T15:05
2023-01-30T15:05
2023-01-30T15:05
общество
россия
олег свириденко
министерство юстиции рф (минюст россии)
иноагенты
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МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Все решения о признании иностранными агентами основываются на юридически подтвержденных фактах, заявил в понедельник журналистам замминистра юстиции РФ Олег Свириденко. По словам Свириденко, в реестр включаются физические и юридические лица, занимающиеся определенными видами деятельности, "находясь при этом под иностранным влиянием". "Так, формы политической деятельности, сферы и цели ее осуществления четко сформулированы в федеральном законе "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием" и позволяют отнести ту или иную деятельность к разряду политической. Все решения основаны на юридически подтвержденных фактах, а документальное подтверждение содержится в материалах реестровых дел", - пояснил Свириденко. Замминистра также добавил, что на сайте ведомства стала публиковаться справочная информация о лицах, включенных в реестр иноагентах. По его словам, данные сведения в большинстве случаев получены "из отрытых источников", а публиковать их стало возможным в том числе и благодаря принятому федеральному закону. "Признание лица иностранным агентом не означает запрет на осуществление им деятельности. Это статус, который характеризует правовое положение лица и влечет возникновение определенных прав, обязанностей и ограничений", - уточнил Свириденко. Закон, регламентирующий деятельность и обязанности иностранных агентов, предусматривающий единый реестр для данной категории граждан и юрлиц, а также ответственности за нарушение, вступил в силу в России 1 декабря.
https://ria.ru/20230117/inoagenty-1845382108.html
https://ria.ru/20230127/inoagenty-1848024797.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, олег свириденко, министерство юстиции рф (минюст россии), иноагенты
Общество, Россия, Олег Свириденко, Министерство юстиции РФ (Минюст России), иноагенты
Минюст рассказал, как принимает решения о признании иноагентами
Минюст: все решения о признании иноагентами основываются на юридических фактах
МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Все решения о признании иностранными агентами основываются на юридически подтвержденных фактах, заявил в понедельник журналистам замминистра юстиции РФ Олег Свириденко.
По словам Свириденко, в реестр включаются физические и юридические лица, занимающиеся определенными видами деятельности, "находясь при этом под иностранным влиянием".
"Так, формы политической деятельности, сферы и цели ее осуществления четко сформулированы в федеральном законе "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием" и позволяют отнести ту или иную деятельность к разряду политической. Все решения основаны на юридически подтвержденных фактах, а документальное подтверждение содержится в материалах реестровых дел", - пояснил Свириденко. Замминистра также добавил, что на сайте ведомства стала публиковаться справочная информация о лицах, включенных в реестр иноагентах. По его словам, данные сведения в большинстве случаев получены "из отрытых источников", а публиковать их стало возможным в том числе и благодаря принятому федеральному закону.
"Признание лица иностранным агентом не означает запрет на осуществление им деятельности. Это статус, который характеризует правовое положение лица и влечет возникновение определенных прав, обязанностей и ограничений", - уточнил Свириденко.
Закон, регламентирующий деятельность и обязанности иностранных агентов, предусматривающий единый реестр для данной категории граждан и юрлиц, а также ответственности за нарушение, вступил в силу в России 1 декабря.