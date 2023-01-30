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МИД КНР призвал США прекратить поставки вооружений Украине - РИА Новости, 30.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230130/initsiator-1848329738.html
МИД КНР призвал США прекратить поставки вооружений Украине
МИД КНР призвал США прекратить поставки вооружений Украине - РИА Новости, 30.01.2023
МИД КНР призвал США прекратить поставки вооружений Украине
Если США действительно заботятся об украинском народе, им стоит прекратить поставки вооружения, заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин. РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T10:44
2023-01-30T11:13
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
мид кнр
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ПЕКИН, 30 янв — РИА Новости. Если США действительно заботятся об украинском народе, им стоит прекратить поставки вооружения, заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин."США — главный инициатор и основная движущая сила украинского кризиса, они непрерывно поставляют тяжелое и наступательное вооружение на Украину, затягивая конфликт и делая его более интенсивным", — отметила дипломат.Она призвала Вашингтон "прекратить наживаться на войне" и "ответственно способствовать деэскалации" — создать условия для ведения мирных переговоров "заинтересованными сторонами".Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков в интервью РИА Новости заявил, что Москва также считает Вашингтон "главным дирижером" и "основным выгодоприобретателем" в украинском кризисе. По его словам, США рассматривают Украину как испытательный полигон для изделий своего ВПК и тестируют системы вооружений "на предмет сопротивляемости российскому оружию".Накануне глава Белого дома Джо Байден объявил о поставке трех десятков танков M1 Abrams американского производства. Сумма военной поддержки Киева с начала российской военной операции составила десятки миллиардов долларов.Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230129/ukraina-1848171299.html
https://ria.ru/20230127/zapad-1847718208.html
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в мире, сша, украина, мид кнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, МИД КНР
10:44 30.01.2023 (обновлено: 11:13 30.01.2023)
 
МИД КНР призвал США прекратить поставки вооружений Украине

МИД КНР: США выступили инициатором кризиса в Киеве, поставки вооружений нужно прекратить

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные стреляют из американской гаубицы
Украинские военные стреляют из американской гаубицы - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные стреляют из американской гаубицы . Архивное фото
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ПЕКИН, 30 янв — РИА Новости. Если США действительно заботятся об украинском народе, им стоит прекратить поставки вооружения, заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
"США — главный инициатор и основная движущая сила украинского кризиса, они непрерывно поставляют тяжелое и наступательное вооружение на Украину, затягивая конфликт и делая его более интенсивным", — отметила дипломат.
Флаг КНДР - РИА Новости, 1920, 29.01.2023
Вчера, 08:35
МИД КНДР пригрозил США последствиями за слова о торговле оружием с Россией
Она призвала Вашингтон "прекратить наживаться на войне" и "ответственно способствовать деэскалации" — создать условия для ведения мирных переговоров "заинтересованными сторонами".
Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков в интервью РИА Новости заявил, что Москва также считает Вашингтон "главным дирижером" и "основным выгодоприобретателем" в украинском кризисе. По его словам, США рассматривают Украину как испытательный полигон для изделий своего ВПК и тестируют системы вооружений "на предмет сопротивляемости российскому оружию".
Накануне глава Белого дома Джо Байден объявил о поставке трех десятков танков M1 Abrams американского производства. Сумма военной поддержки Киева с начала российской военной операции составила десятки миллиардов долларов.
Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Американский танк M1 Abrams во время учений в Польше - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
27 января, 08:00Специальная военная операция на Украине
Наращивая военную помощь Киеву, Запад попал в собственную ловушку
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаМИД КНР
 
 
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