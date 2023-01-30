10:44 30.01.2023 (обновлено: 11:13 30.01.2023)
МИД КНР призвал США прекратить поставки вооружений Украине
МИД КНР: США выступили инициатором кризиса в Киеве, поставки вооружений нужно прекратить
© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные стреляют из американской гаубицы
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные стреляют из американской гаубицы . Архивное фото
ПЕКИН, 30 янв — РИА Новости. Если США действительно заботятся об украинском народе, им стоит прекратить поставки вооружения, заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
"США — главный инициатор и основная движущая сила украинского кризиса, они непрерывно поставляют тяжелое и наступательное вооружение на Украину, затягивая конфликт и делая его более интенсивным", — отметила дипломат.
Она призвала Вашингтон "прекратить наживаться на войне" и "ответственно способствовать деэскалации" — создать условия для ведения мирных переговоров "заинтересованными сторонами".
Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков в интервью РИА Новости заявил, что Москва также считает Вашингтон "главным дирижером" и "основным выгодоприобретателем" в украинском кризисе. По его словам, США рассматривают Украину как испытательный полигон для изделий своего ВПК и тестируют системы вооружений "на предмет сопротивляемости российскому оружию".
Накануне глава Белого дома Джо Байден объявил о поставке трех десятков танков M1 Abrams американского производства. Сумма военной поддержки Киева с начала российской военной операции составила десятки миллиардов долларов.
Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.