https://ria.ru/20230130/initsiator-1848329738.html

МИД КНР призвал США прекратить поставки вооружений Украине

МИД КНР призвал США прекратить поставки вооружений Украине - РИА Новости, 30.01.2023

МИД КНР призвал США прекратить поставки вооружений Украине

Если США действительно заботятся об украинском народе, им стоит прекратить поставки вооружения, заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин. РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T10:44

2023-01-30T10:44

2023-01-30T11:13

специальная военная операция на украине

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ПЕКИН, 30 янв — РИА Новости. Если США действительно заботятся об украинском народе, им стоит прекратить поставки вооружения, заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин."США — главный инициатор и основная движущая сила украинского кризиса, они непрерывно поставляют тяжелое и наступательное вооружение на Украину, затягивая конфликт и делая его более интенсивным", — отметила дипломат.Она призвала Вашингтон "прекратить наживаться на войне" и "ответственно способствовать деэскалации" — создать условия для ведения мирных переговоров "заинтересованными сторонами".Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков в интервью РИА Новости заявил, что Москва также считает Вашингтон "главным дирижером" и "основным выгодоприобретателем" в украинском кризисе. По его словам, США рассматривают Украину как испытательный полигон для изделий своего ВПК и тестируют системы вооружений "на предмет сопротивляемости российскому оружию".Накануне глава Белого дома Джо Байден объявил о поставке трех десятков танков M1 Abrams американского производства. Сумма военной поддержки Киева с начала российской военной операции составила десятки миллиардов долларов.Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230129/ukraina-1848171299.html

https://ria.ru/20230127/zapad-1847718208.html

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в мире, сша, украина, мид кнр