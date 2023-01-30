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Школьница в Новосибирске болевым приемом отбилась от грабителя - РИА Новости, 30.01.2023
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Школьница в Новосибирске болевым приемом отбилась от грабителя
Школьница в Новосибирске болевым приемом отбилась от грабителя - РИА Новости, 30.01.2023
Школьница в Новосибирске болевым приемом отбилась от грабителя
Шестнадцатилетняя школьница в Новосибирске, применив болевой прием против грабителя, смогла заставить его бросить украденный телефон и убежать, сообщило в... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T10:29
2023-01-30T10:29
россия
новосибирская область
новосибирск
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 30 янв – РИА Новости. Шестнадцатилетняя школьница в Новосибирске, применив болевой прием против грабителя, смогла заставить его бросить украденный телефон и убежать, сообщило в понедельник ГУМВД РФ по Новосибирской области. По данным полиции, сообщение о том, что на остановке общественного транспорта "Ветлужская" в Советском районе города неизвестный мужчина вырвал из рук 16-летней девочки мобильный телефон и попытался скрыться, 15 декабря прошлого года поступило от ее матери. "Девочка смогла остановить злоумышленника, она схватила его за ногу и применила болевой прием. В результате нападавший выбросил телефон и убежал", - рассказали в главке. В полиции сообщили, что в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемого. Им оказался 40-летний местный житель, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за кражу. "Выяснилось, что задержанный, следуя в автобусе, обратил внимание на несовершеннолетнюю пассажирку, в руках у которой был телефон. Увидев, что девочка готовится к выходу, мужчина вышел из автобуса чуть раньше нее и спрятался за остановку. Затем он догнал потерпевшую и отобрал у нее мобильный телефон. Нападавший совершенно не ожидал, что подросток даст ему отпор, поэтому он бросил похищенное и скрылся", - рассказали в ГУМВД. Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
https://ria.ru/20230123/zaderzhanie-1846771851.html
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россия, новосибирская область, новосибирск, происшествия
Россия, Новосибирская область, Новосибирск, Происшествия
10:29 30.01.2023
 
Школьница в Новосибирске болевым приемом отбилась от грабителя

В Новосибирске шестнадцатилетняя школьница применила болевой прием против грабителя

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 30 янв – РИА Новости. Шестнадцатилетняя школьница в Новосибирске, применив болевой прием против грабителя, смогла заставить его бросить украденный телефон и убежать, сообщило в понедельник ГУМВД РФ по Новосибирской области.
По данным полиции, сообщение о том, что на остановке общественного транспорта "Ветлужская" в Советском районе города неизвестный мужчина вырвал из рук 16-летней девочки мобильный телефон и попытался скрыться, 15 декабря прошлого года поступило от ее матери.
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"Девочка смогла остановить злоумышленника, она схватила его за ногу и применила болевой прием. В результате нападавший выбросил телефон и убежал", - рассказали в главке.
В полиции сообщили, что в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемого. Им оказался 40-летний местный житель, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за кражу.
"Выяснилось, что задержанный, следуя в автобусе, обратил внимание на несовершеннолетнюю пассажирку, в руках у которой был телефон. Увидев, что девочка готовится к выходу, мужчина вышел из автобуса чуть раньше нее и спрятался за остановку. Затем он догнал потерпевшую и отобрал у нее мобильный телефон. Нападавший совершенно не ожидал, что подросток даст ему отпор, поэтому он бросил похищенное и скрылся", - рассказали в ГУМВД.
Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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