https://ria.ru/20230130/grabezh-1848328837.html
В Балашихе именинник с белыми розами ограбил женщину и сбежал через окно
В Балашихе именинник с белыми розами ограбил женщину и сбежал через окно - РИА Новости, 30.01.2023
В Балашихе именинник с белыми розами ограбил женщину и сбежал через окно
Именинник под видом доставщика цветов вломился в квартиру в подмосковной Балашихе и ограбил хозяйку более чем на 500 тысяч рублей, а затем спрыгнул из окна на... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T10:41
2023-01-30T10:41
2023-01-30T10:41
происшествия
балашиха
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
московская область (подмосковье)
ирина волк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Именинник под видом доставщика цветов вломился в квартиру в подмосковной Балашихе и ограбил хозяйку более чем на 500 тысяч рублей, а затем спрыгнул из окна на втором этаже, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк. Предварительно установлено, что злоумышленник в день своего рождения купил букет белых роз в цветочном магазине на улице Фадеева в Балашихе и направился на соседнюю улицу Некрасова. "Там фигурант вошел в подъезд жилого дома, позвонил в одну из квартир и представился доставщиком цветов. Когда хозяйка открыла дверь, он напал на нее и запер в ванной комнате. Похитив 500 тысяч рублей и ювелирные изделия, грабитель скрылся, выпрыгнув из окна второго этажа", - сказала Волк. Правоохранители установили личность фигуранта, который, как выяснилось, уже был ранее судим, и задержали его в Ярославской области, добавила она. Следователи возбудили уголовное дело о грабеже (статья 161 УК РФ). Мужчина арестован.
https://ria.ru/20220725/krazha-1804780843.html
балашиха
россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, балашиха, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), московская область (подмосковье), ирина волк
Происшествия, Балашиха, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Московская область (Подмосковье), Ирина Волк
В Балашихе именинник с белыми розами ограбил женщину и сбежал через окно
В Балашихе именинник под видом доставщика цветов ограбил женщину и сбежал через ее окно