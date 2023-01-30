https://ria.ru/20230130/grabezh-1848328837.html

В Балашихе именинник с белыми розами ограбил женщину и сбежал через окно

В Балашихе именинник с белыми розами ограбил женщину и сбежал через окно - РИА Новости, 30.01.2023

В Балашихе именинник с белыми розами ограбил женщину и сбежал через окно

Именинник под видом доставщика цветов вломился в квартиру в подмосковной Балашихе и ограбил хозяйку более чем на 500 тысяч рублей, а затем спрыгнул из окна на... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T10:41

2023-01-30T10:41

2023-01-30T10:41

происшествия

балашиха

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

московская область (подмосковье)

ирина волк

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Именинник под видом доставщика цветов вломился в квартиру в подмосковной Балашихе и ограбил хозяйку более чем на 500 тысяч рублей, а затем спрыгнул из окна на втором этаже, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк. Предварительно установлено, что злоумышленник в день своего рождения купил букет белых роз в цветочном магазине на улице Фадеева в Балашихе и направился на соседнюю улицу Некрасова. "Там фигурант вошел в подъезд жилого дома, позвонил в одну из квартир и представился доставщиком цветов. Когда хозяйка открыла дверь, он напал на нее и запер в ванной комнате. Похитив 500 тысяч рублей и ювелирные изделия, грабитель скрылся, выпрыгнув из окна второго этажа", - сказала Волк. Правоохранители установили личность фигуранта, который, как выяснилось, уже был ранее судим, и задержали его в Ярославской области, добавила она. Следователи возбудили уголовное дело о грабеже (статья 161 УК РФ). Мужчина арестован.

https://ria.ru/20220725/krazha-1804780843.html

балашиха

россия

московская область (подмосковье)

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2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, балашиха, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), московская область (подмосковье), ирина волк