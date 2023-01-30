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В Балашихе именинник с белыми розами ограбил женщину и сбежал через окно - РИА Новости, 30.01.2023
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В Балашихе именинник с белыми розами ограбил женщину и сбежал через окно
В Балашихе именинник с белыми розами ограбил женщину и сбежал через окно - РИА Новости, 30.01.2023
В Балашихе именинник с белыми розами ограбил женщину и сбежал через окно
Именинник под видом доставщика цветов вломился в квартиру в подмосковной Балашихе и ограбил хозяйку более чем на 500 тысяч рублей, а затем спрыгнул из окна на... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T10:41
2023-01-30T10:41
происшествия
балашиха
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
московская область (подмосковье)
ирина волк
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Именинник под видом доставщика цветов вломился в квартиру в подмосковной Балашихе и ограбил хозяйку более чем на 500 тысяч рублей, а затем спрыгнул из окна на втором этаже, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк. Предварительно установлено, что злоумышленник в день своего рождения купил букет белых роз в цветочном магазине на улице Фадеева в Балашихе и направился на соседнюю улицу Некрасова. "Там фигурант вошел в подъезд жилого дома, позвонил в одну из квартир и представился доставщиком цветов. Когда хозяйка открыла дверь, он напал на нее и запер в ванной комнате. Похитив 500 тысяч рублей и ювелирные изделия, грабитель скрылся, выпрыгнув из окна второго этажа", - сказала Волк. Правоохранители установили личность фигуранта, который, как выяснилось, уже был ранее судим, и задержали его в Ярославской области, добавила она. Следователи возбудили уголовное дело о грабеже (статья 161 УК РФ). Мужчина арестован.
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балашиха
россия
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Кирилл Волков
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происшествия, балашиха, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), московская область (подмосковье), ирина волк
Происшествия, Балашиха, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Московская область (Подмосковье), Ирина Волк
10:41 30.01.2023
 
В Балашихе именинник с белыми розами ограбил женщину и сбежал через окно

В Балашихе именинник под видом доставщика цветов ограбил женщину и сбежал через ее окно

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Именинник под видом доставщика цветов вломился в квартиру в подмосковной Балашихе и ограбил хозяйку более чем на 500 тысяч рублей, а затем спрыгнул из окна на втором этаже, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Предварительно установлено, что злоумышленник в день своего рождения купил букет белых роз в цветочном магазине на улице Фадеева в Балашихе и направился на соседнюю улицу Некрасова. "Там фигурант вошел в подъезд жилого дома, позвонил в одну из квартир и представился доставщиком цветов. Когда хозяйка открыла дверь, он напал на нее и запер в ванной комнате. Похитив 500 тысяч рублей и ювелирные изделия, грабитель скрылся, выпрыгнув из окна второго этажа", - сказала Волк. Правоохранители установили личность фигуранта, который, как выяснилось, уже был ранее судим, и задержали его в Ярославской области, добавила она.
Следователи возбудили уголовное дело о грабеже (статья 161 УК РФ). Мужчина арестован.
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
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ПроисшествияБалашихаРоссияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Московская область (Подмосковье)Ирина Волк
 
 
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