https://ria.ru/20230130/gorlovka-1848507218.html

ВСУ выпустили по Горловке три снаряда

ВСУ выпустили по Горловке три снаряда - РИА Новости, 30.01.2023

ВСУ выпустили по Горловке три снаряда

Украинские войска выпустили по Никитовскому району Горловки три снаряда калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T18:39

2023-01-30T18:39

2023-01-30T18:39

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

сцкк

нато

украина

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ДОНЕЦК, 30 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Никитовскому району Горловки три снаряда калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 18.00 (совпадает с мск) - населенный пункт Щербиновка – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Артиллерия калибром155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, горловка, донецкая народная республика, сцкк, нато, украина