https://ria.ru/20230130/gorlovka-1848507218.html
ВСУ выпустили по Горловке три снаряда
ВСУ выпустили по Горловке три снаряда - РИА Новости, 30.01.2023
ВСУ выпустили по Горловке три снаряда
Украинские войска выпустили по Никитовскому району Горловки три снаряда калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T18:39
2023-01-30T18:39
2023-01-30T18:39
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
сцкк
нато
украина
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ДОНЕЦК, 30 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Никитовскому району Горловки три снаряда калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 18.00 (совпадает с мск) - населенный пункт Щербиновка – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Артиллерия калибром155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, горловка, донецкая народная республика, сцкк, нато, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО, Украина
ВСУ выпустили по Горловке три снаряда
Представительство ДНР: украинские войска выпустили по Горловке три снаряда