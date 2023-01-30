https://ria.ru/20230130/gorlovka-1848471696.html

Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР

Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР - РИА Новости, 30.01.2023

Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР

Украинские войска за полчаса выпустили по Никитовскому району Горловки 12 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T16:50

2023-01-30T16:50

2023-01-30T16:50

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

украина

стирол

нато

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ДОНЕЦК, 30 янв - РИА Новости. Украинские войска за полчаса выпустили по Никитовскому району Горловки 12 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 16.00 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Плещеевка – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 16.30 - населенный пункт Плещеевка – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его телеграм-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230130/ukraina-1848403901.html

https://ria.ru/20230130/vich-1848449126.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, стирол, нато