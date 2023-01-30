https://ria.ru/20230130/gibel-1848547280.html

В Саратове отключение света привело к гибели человека, находившегося на ИВЛ

В Саратове отключение света привело к гибели человека, находившегося на ИВЛ - РИА Новости, 30.01.2023

В Саратове отключение света привело к гибели человека, находившегося на ИВЛ

Следователи и прокуратура в Саратове проводят проверки после гибели человека, находившегося на искусственной вентиляции легких, из-за аварийного отключения... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T23:46

2023-01-30T23:46

2023-01-30T23:46

происшествия

саратов

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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САРАТОВ, 30 янв - РИА Новости. Следователи и прокуратура в Саратове проводят проверки после гибели человека, находившегося на искусственной вентиляции легких, из-за аварийного отключения электроэнергии, сообщили региональные прокуратура и управление СК РФ. "По предварительным данным, 30 января 2023 года в 17.30 (16.30 мск) в квартире дома, расположенного на улице Технической города Саратова, 58-летний мужчина был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, вследствие отключения электроэнергии мужчина скончался", - говорится в сообщении СУСК в Telegram-канале. Уточняется, что следователь назначил судебно-медицинскую экспертизу и устанавливает все обстоятельства произошедшего. Прокуратура области в своем Telegram-канале отметила, что по поручению прокурора региона Сергея Филипенко надзорное ведомство проводит проверку по факту аварии на сетях электроснабжения на улице Технической, где в период отсутствия электроэнергии скончался мужчина. "В рамках проведения надзорных мероприятий будет установлено соблюдение законодательства, регламентирующего порядок и сроки устранения повреждения на сетях электроснабжения, будут установлены причины и условия, способствовавшие произошедшей трагедии", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230130/delo-1848316746.html

https://ria.ru/20230128/bolnitsa-1848132611.html

саратов

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происшествия, саратов, россия, следственный комитет россии (ск рф)