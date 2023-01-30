https://ria.ru/20230130/germaniya-1848485331.html
Депутат бундестага поддержал отказ канцлера Германии дать Киеву истребители
Депутат бундестага поддержал отказ канцлера Германии дать Киеву истребители - РИА Новости, 30.01.2023
Депутат бундестага поддержал отказ канцлера Германии дать Киеву истребители
Депутат от Социал-демократической партии Германии Ральф Штегнер поддержал четкий отказ канцлера ФРГ Олафа Шольца на требование истребителей, а также других... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T17:28
2023-01-30T17:28
2023-01-30T18:35
специальная военная операция на украине
в мире
германия
украина
олаф шольц
ральф штегнер
нато
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БЕРЛИН, 30 янв - РИА Новости. Депутат от Социал-демократической партии Германии Ральф Штегнер поддержал четкий отказ канцлера ФРГ Олафа Шольца на требование истребителей, а также других наступательных вооружений для Украины. "Олаф Шольц абсолютно прав, когда вскоре после принятия трудного решения по боевым танкам он дает четкий отказ на сразу же вспыхнувшие дебаты о новых поставках Германией наступательных систем вооружений - от истребителей до подводных лодок", - сказал Штегнер в интервью немецкой газете Welt. Депутат добавил, что при оказании экономической, гуманитарной и военной поддержки Украине со стороны Германии речь всегда идет о том, чтобы избежать дальнейшей эскалации. "И в частности, определенно исключить вовлечение в войну", - пояснил депутат. При этом, по его словам, в свете последних требований можно увидеть прогрессирование "милитаризации мыслей и действий". Канцлер ФРГ, отвечая на вопросы депутатов бундестага на минувшей неделе, заявил, что Германия не будет поставлять боевые самолеты и отправлять солдат на Украину "ни сейчас, ни в будущем". Также, по его словам, над Украиной "ни в коем случае" не будет введена бесполетная зона. Шольц подчеркивал, что Германия будет избегать эскалации между Россией и НАТО. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230130/pomosch-1848459224.html
https://ria.ru/20230124/germaniya-1846928324.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, украина, олаф шольц, ральф штегнер, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Украина, Олаф Шольц, Ральф Штегнер, НАТО
17:28 30.01.2023 (обновлено: 18:35 30.01.2023)
Депутат бундестага поддержал отказ канцлера Германии дать Киеву истребители
В Социал-демократической партии ФРГ поддержали отказ Шольца от передачи истребителей Киеву
БЕРЛИН, 30 янв - РИА Новости.
Депутат от Социал-демократической партии Германии Ральф Штегнер поддержал
четкий отказ канцлера ФРГ Олафа Шольца на требование истребителей, а также других наступательных вооружений для Украины.
"Олаф Шольц абсолютно прав, когда вскоре после принятия трудного решения по боевым танкам он дает четкий отказ на сразу же вспыхнувшие дебаты о новых поставках Германией наступательных систем вооружений - от истребителей до подводных лодок", - сказал Штегнер в интервью немецкой газете Welt.
Депутат добавил, что при оказании экономической, гуманитарной и военной поддержки Украине со стороны Германии речь всегда идет о том, чтобы избежать дальнейшей эскалации. "И в частности, определенно исключить вовлечение в войну", - пояснил депутат. При этом, по его словам, в свете последних требований можно увидеть прогрессирование "милитаризации мыслей и действий".
Канцлер ФРГ, отвечая на вопросы депутатов бундестага на минувшей неделе, заявил, что Германия не будет поставлять боевые самолеты и отправлять солдат на Украину "ни сейчас, ни в будущем". Также, по его словам, над Украиной "ни в коем случае" не будет введена бесполетная зона. Шольц подчеркивал, что Германия будет избегать эскалации между Россией и НАТО
.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.