https://ria.ru/20230130/germaniya-1848305682.html

СМИ узнали о недовольстве Шольца поведением главы МИД Бербок

СМИ узнали о недовольстве Шольца поведением главы МИД Бербок - РИА Новости, 30.01.2023

СМИ узнали о недовольстве Шольца поведением главы МИД Бербок

Ведомство канцлера ФРГ тщательно фиксирует оплошности главы МИД Анналены Бербок, несмотря на отсутствие публичной критики министра со стороны канцлера Олафа... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T08:23

2023-01-30T08:23

2023-01-30T10:54

в мире

германия

украина

анналена бербок

олаф шольц

парламентская ассамблея совета европы

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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Ведомство канцлера ФРГ тщательно фиксирует оплошности главы МИД Анналены Бербок, несмотря на отсутствие публичной критики министра со стороны канцлера Олафа Шольца, сообщил таблоид Bild со ссылкой на источники. "В ведомстве канцлера ошибки Бербок тщательно фиксируются", — сказал неназванный правительственный источник издания. Согласно публикации, Шольц якобы придерживается принципа не говорить плохо о своих министрах вне зависимости от степени своего раздражения. Поводы для недовольства Бербок в последнее время возникали неоднократно, отмечается в материале газеты. Издание отмечает, что в сентябре глава немецкого МИД призвала к скорейшему решению по вопросу поставок танков Украине, после чего состоялся "серьезный разговор" с ведомством канцлера. В результате уже во время следующего интервью Бербок была более сдержанна. Неделю назад Бербок заявила в интервью французскому ТВ, что Берлин не собирается блокировать поставки немецких танков на Украину, напоминает издание. При этом, по данным газеты, окончательного решения тогда принято не было и в ведомстве канцлера такое заявление вызвало "бурное" недовольство. Кроме того, между Шольцем и Бербок якобы возникли разногласия из-за поездки канцлера в Китай, а также по поводу планировавшегося в октябре заседания франко-германского кабинета министров. Бербок тогда заявила, что не может поехать в Париж из-за семейного отпуска, хотя Шольц якобы настаивал на ее участии в мероприятии. Тем не менее Бербок была непреклонна и "громогласно" заявила, что у нее отпуск. Вскоре после этого мероприятие отменила французская сторона. Бербок ранее подверглась критике со стороны ряда немецких политиков после ее слов о "войне с Россией". Министр во время заседания ПАСЕ 24 января заявила, что страны Европы "ведут войну против России", и призвала европейские государства вместе делать больше для Украины, а не искать виновных среди своих. При этом МИД Германии в связи с ее высказыванием заявил, что поддержка Украины не делает Германию одной из сторон конфликта. В ходе выступления в Праге в конце августа Бербок сказала: "Если я пообещала людям Украины, что мы будем с вами столько, сколько вам будет нужно, я хочу сдержать это обещание. Неважно, что думают мои немецкие избиратели, я хочу сдержать обещание людям Украины". Министра раскритиковала оппозиция. Депутат бундестага, экс-лидер парламентской фракции Левой партии Сара Вагенкнехт назвала Бербок "ошибкой" и "опасностью" для Германии. Представитель ХДС Норберт Рёттген посоветовал министру вместо ультимативных форм выбирать хорошую аргументацию, а сопредседатель "Альтернативы для Германии" Алиса Вайдель заявила, что "назрела отставка министра иностранных дел Бербок".

https://ria.ru/20230129/voyna-1848199665.html

https://ria.ru/20230124/germaniya-1846928324.html

https://ria.ru/20221119/germaniya-1832620170.html

https://ria.ru/20230128/berbok-1848042578.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, германия, украина, анналена бербок, олаф шольц, парламентская ассамблея совета европы