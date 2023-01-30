Рейтинг@Mail.ru
СМИ узнали о недовольстве Шольца поведением главы МИД Бербок - РИА Новости, 30.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230130/germaniya-1848305682.html
СМИ узнали о недовольстве Шольца поведением главы МИД Бербок
СМИ узнали о недовольстве Шольца поведением главы МИД Бербок - РИА Новости, 30.01.2023
СМИ узнали о недовольстве Шольца поведением главы МИД Бербок
Ведомство канцлера ФРГ тщательно фиксирует оплошности главы МИД Анналены Бербок, несмотря на отсутствие публичной критики министра со стороны канцлера Олафа... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T08:23
2023-01-30T10:54
в мире
германия
украина
анналена бербок
олаф шольц
парламентская ассамблея совета европы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1d/1848204522_0:18:1982:1133_1920x0_80_0_0_a9e590d3439d13809de0377733726511.jpg
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Ведомство канцлера ФРГ тщательно фиксирует оплошности главы МИД Анналены Бербок, несмотря на отсутствие публичной критики министра со стороны канцлера Олафа Шольца, сообщил таблоид Bild со ссылкой на источники. "В ведомстве канцлера ошибки Бербок тщательно фиксируются", — сказал неназванный правительственный источник издания. Согласно публикации, Шольц якобы придерживается принципа не говорить плохо о своих министрах вне зависимости от степени своего раздражения. Поводы для недовольства Бербок в последнее время возникали неоднократно, отмечается в материале газеты. Издание отмечает, что в сентябре глава немецкого МИД призвала к скорейшему решению по вопросу поставок танков Украине, после чего состоялся "серьезный разговор" с ведомством канцлера. В результате уже во время следующего интервью Бербок была более сдержанна. Неделю назад Бербок заявила в интервью французскому ТВ, что Берлин не собирается блокировать поставки немецких танков на Украину, напоминает издание. При этом, по данным газеты, окончательного решения тогда принято не было и в ведомстве канцлера такое заявление вызвало "бурное" недовольство. Кроме того, между Шольцем и Бербок якобы возникли разногласия из-за поездки канцлера в Китай, а также по поводу планировавшегося в октябре заседания франко-германского кабинета министров. Бербок тогда заявила, что не может поехать в Париж из-за семейного отпуска, хотя Шольц якобы настаивал на ее участии в мероприятии. Тем не менее Бербок была непреклонна и "громогласно" заявила, что у нее отпуск. Вскоре после этого мероприятие отменила французская сторона. Бербок ранее подверглась критике со стороны ряда немецких политиков после ее слов о "войне с Россией". Министр во время заседания ПАСЕ 24 января заявила, что страны Европы "ведут войну против России", и призвала европейские государства вместе делать больше для Украины, а не искать виновных среди своих. При этом МИД Германии в связи с ее высказыванием заявил, что поддержка Украины не делает Германию одной из сторон конфликта. В ходе выступления в Праге в конце августа Бербок сказала: "Если я пообещала людям Украины, что мы будем с вами столько, сколько вам будет нужно, я хочу сдержать это обещание. Неважно, что думают мои немецкие избиратели, я хочу сдержать обещание людям Украины". Министра раскритиковала оппозиция. Депутат бундестага, экс-лидер парламентской фракции Левой партии Сара Вагенкнехт назвала Бербок "ошибкой" и "опасностью" для Германии. Представитель ХДС Норберт Рёттген посоветовал министру вместо ультимативных форм выбирать хорошую аргументацию, а сопредседатель "Альтернативы для Германии" Алиса Вайдель заявила, что "назрела отставка министра иностранных дел Бербок".
https://ria.ru/20230129/voyna-1848199665.html
https://ria.ru/20230124/germaniya-1846928324.html
https://ria.ru/20221119/germaniya-1832620170.html
https://ria.ru/20230128/berbok-1848042578.html
германия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1d/1848204522_165:0:1869:1278_1920x0_80_0_0_01c9feb1509126a10fdcec9f1eb7a073.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, украина, анналена бербок, олаф шольц, парламентская ассамблея совета европы
В мире, Германия, Украина, Анналена Бербок, Олаф Шольц, Парламентская ассамблея Совета Европы
08:23 30.01.2023 (обновлено: 10:54 30.01.2023)
 
СМИ узнали о недовольстве Шольца поведением главы МИД Бербок

Bild: ведомство канцлера ФРГ Шольца тщательно фиксирует оплошности главы МИД Бербок

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкКанцлер ФРГ Олаф Шольц
Канцлер ФРГ Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Канцлер ФРГ Олаф Шольц. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Ведомство канцлера ФРГ тщательно фиксирует оплошности главы МИД Анналены Бербок, несмотря на отсутствие публичной критики министра со стороны канцлера Олафа Шольца, сообщил таблоид Bild со ссылкой на источники.
"В ведомстве канцлера ошибки Бербок тщательно фиксируются", — сказал неназванный правительственный источник издания.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 29.01.2023
Вчера, 12:12Специальная военная операция на Украине
Канцлер ФРГ заступился за главу МИД после ее слов о войне против России
Согласно публикации, Шольц якобы придерживается принципа не говорить плохо о своих министрах вне зависимости от степени своего раздражения. Поводы для недовольства Бербок в последнее время возникали неоднократно, отмечается в материале газеты.
Издание отмечает, что в сентябре глава немецкого МИД призвала к скорейшему решению по вопросу поставок танков Украине, после чего состоялся "серьезный разговор" с ведомством канцлера. В результате уже во время следующего интервью Бербок была более сдержанна.
Мужчина на велосипеде проезжает мимо рекламного баннера возле штаб-квартиры крупнейшего немецкого производителя оружия Rheinmetall AG в Дюссельдорфе, Германия - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
24 января, 08:00Специальная военная операция на Украине
Германия сделала свой выбор — и ее не жалко
Неделю назад Бербок заявила в интервью французскому ТВ, что Берлин не собирается блокировать поставки немецких танков на Украину, напоминает издание. При этом, по данным газеты, окончательного решения тогда принято не было и в ведомстве канцлера такое заявление вызвало "бурное" недовольство.
Кроме того, между Шольцем и Бербок якобы возникли разногласия из-за поездки канцлера в Китай, а также по поводу планировавшегося в октябре заседания франко-германского кабинета министров. Бербок тогда заявила, что не может поехать в Париж из-за семейного отпуска, хотя Шольц якобы настаивал на ее участии в мероприятии. Тем не менее Бербок была непреклонна и "громогласно" заявила, что у нее отпуск. Вскоре после этого мероприятие отменила французская сторона.
Работник поправляет флаги Германии и Китая в Доме народных собраний в Пекине - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
19 ноября 2022, 08:00
Германия готова наступить еще и на китайские грабли
Бербок ранее подверглась критике со стороны ряда немецких политиков после ее слов о "войне с Россией". Министр во время заседания ПАСЕ 24 января заявила, что страны Европы "ведут войну против России", и призвала европейские государства вместе делать больше для Украины, а не искать виновных среди своих. При этом МИД Германии в связи с ее высказыванием заявил, что поддержка Украины не делает Германию одной из сторон конфликта.
В ходе выступления в Праге в конце августа Бербок сказала: "Если я пообещала людям Украины, что мы будем с вами столько, сколько вам будет нужно, я хочу сдержать это обещание. Неважно, что думают мои немецкие избиратели, я хочу сдержать обещание людям Украины". Министра раскритиковала оппозиция. Депутат бундестага, экс-лидер парламентской фракции Левой партии Сара Вагенкнехт назвала Бербок "ошибкой" и "опасностью" для Германии. Представитель ХДС Норберт Рёттген посоветовал министру вместо ультимативных форм выбирать хорошую аргументацию, а сопредседатель "Альтернативы для Германии" Алиса Вайдель заявила, что "назрела отставка министра иностранных дел Бербок".
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
28 января, 02:00
Немцев шокировали слова Бербок о России
 
В миреГерманияУкраинаАнналена БербокОлаф ШольцПарламентская ассамблея Совета Европы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала