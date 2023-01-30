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В Турции назвали даты международной встречи по газовому хабу - РИА Новости, 30.01.2023
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В Турции назвали даты международной встречи по газовому хабу
В Турции назвали даты международной встречи по газовому хабу - РИА Новости, 30.01.2023
В Турции назвали даты международной встречи по газовому хабу
Встреча стран-потребителей и поставщиков газа по газовому хабу состоится в Стамбуле 14-15 февраля, сообщил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T11:14
2023-01-30T11:14
экономика
турция
владимир путин
стамбул
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АНКАРА, 30 янв – РИА Новости. Встреча стран-потребителей и поставщиков газа по газовому хабу состоится в Стамбуле 14-15 февраля, сообщил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез. Ранее Донмез сообщал, что в феврале в Стамбуле планируется проведение международной конференции с участием потребителей и поставщиков газа в Европу. Министр сообщал, что на предстоящей встрече планируется обсудить вопрос создания на турецкой территории газового хаба по поставкам в Европу природного газа, идею которого предложил президент РФ Владимир Путин. "Четырнадцатого-пятнадцатого февраля в Стамбуле планируется проведение международного саммита по нашему проекту газового хаба", - сказал Донмез, выступая в понедельник на конференции в Стамбуле. Президенты РФ и Турции ранее поручили детально проработать вопрос создания газового хаба в Турции. Через этот хаб, в частности, можно переместить поставки газа с поврежденных "Северных потоков". При этом речь идет не только о создании в Турции торговой площадки, но и о развитии инфраструктуры и увеличении поставок по южному направлению, сообщал вице-премьер РФ Александр Новак. Участвовать здесь, по его словам, могут и другие страны: газ в Европу по южному направлению поставляют также Алжир, Катар и Азербайджан.
https://ria.ru/20230116/gaz-1845263129.html
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экономика, турция, владимир путин, стамбул, россия, газпром
Экономика, Турция, Владимир Путин, Стамбул, Россия, Газпром
11:14 30.01.2023
 
В Турции назвали даты международной встречи по газовому хабу

Минэнерго Турции: международная встреча по газовому хабу запланирована на 14-15 февраля

© РИА Новости / Виталий ТимкивКомплекс подготовки и транспортировки газа
Комплекс подготовки и транспортировки газа - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Комплекс подготовки и транспортировки газа. Архивное фото
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АНКАРА, 30 янв – РИА Новости. Встреча стран-потребителей и поставщиков газа по газовому хабу состоится в Стамбуле 14-15 февраля, сообщил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез.
Ранее Донмез сообщал, что в феврале в Стамбуле планируется проведение международной конференции с участием потребителей и поставщиков газа в Европу.
Компрессорная станция Русская, входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для Турецкого потока - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
16 января, 17:27
Путин и Эрдоган обозначили поставки газа в числе приоритетов сотрудничества
Министр сообщал, что на предстоящей встрече планируется обсудить вопрос создания на турецкой территории газового хаба по поставкам в Европу природного газа, идею которого предложил президент РФ Владимир Путин.
"Четырнадцатого-пятнадцатого февраля в Стамбуле планируется проведение международного саммита по нашему проекту газового хаба", - сказал Донмез, выступая в понедельник на конференции в Стамбуле.
Президенты РФ и Турции ранее поручили детально проработать вопрос создания газового хаба в Турции. Через этот хаб, в частности, можно переместить поставки газа с поврежденных "Северных потоков". При этом речь идет не только о создании в Турции торговой площадки, но и о развитии инфраструктуры и увеличении поставок по южному направлению, сообщал вице-премьер РФ Александр Новак. Участвовать здесь, по его словам, могут и другие страны: газ в Европу по южному направлению поставляют также Алжир, Катар и Азербайджан.
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Сочи - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
1 ноября 2022, 08:00
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