https://ria.ru/20230130/gaz-1848339064.html

В Турции назвали даты международной встречи по газовому хабу

В Турции назвали даты международной встречи по газовому хабу - РИА Новости, 30.01.2023

В Турции назвали даты международной встречи по газовому хабу

Встреча стран-потребителей и поставщиков газа по газовому хабу состоится в Стамбуле 14-15 февраля, сообщил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T11:14

2023-01-30T11:14

2023-01-30T11:14

экономика

турция

владимир путин

стамбул

россия

газпром

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АНКАРА, 30 янв – РИА Новости. Встреча стран-потребителей и поставщиков газа по газовому хабу состоится в Стамбуле 14-15 февраля, сообщил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез. Ранее Донмез сообщал, что в феврале в Стамбуле планируется проведение международной конференции с участием потребителей и поставщиков газа в Европу. Министр сообщал, что на предстоящей встрече планируется обсудить вопрос создания на турецкой территории газового хаба по поставкам в Европу природного газа, идею которого предложил президент РФ Владимир Путин. "Четырнадцатого-пятнадцатого февраля в Стамбуле планируется проведение международного саммита по нашему проекту газового хаба", - сказал Донмез, выступая в понедельник на конференции в Стамбуле. Президенты РФ и Турции ранее поручили детально проработать вопрос создания газового хаба в Турции. Через этот хаб, в частности, можно переместить поставки газа с поврежденных "Северных потоков". При этом речь идет не только о создании в Турции торговой площадки, но и о развитии инфраструктуры и увеличении поставок по южному направлению, сообщал вице-премьер РФ Александр Новак. Участвовать здесь, по его словам, могут и другие страны: газ в Европу по южному направлению поставляют также Алжир, Катар и Азербайджан.

https://ria.ru/20230116/gaz-1845263129.html

https://ria.ru/20221101/khab-1828201439.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, турция, владимир путин, стамбул, россия, газпром