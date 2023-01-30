В Турции назвали даты международной встречи по газовому хабу
Минэнерго Турции: международная встреча по газовому хабу запланирована на 14-15 февраля
Комплекс подготовки и транспортировки газа. Архивное фото
АНКАРА, 30 янв – РИА Новости. Встреча стран-потребителей и поставщиков газа по газовому хабу состоится в Стамбуле 14-15 февраля, сообщил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез.
Ранее Донмез сообщал, что в феврале в Стамбуле планируется проведение международной конференции с участием потребителей и поставщиков газа в Европу.
Министр сообщал, что на предстоящей встрече планируется обсудить вопрос создания на турецкой территории газового хаба по поставкам в Европу природного газа, идею которого предложил президент РФ Владимир Путин.
"Четырнадцатого-пятнадцатого февраля в Стамбуле планируется проведение международного саммита по нашему проекту газового хаба", - сказал Донмез, выступая в понедельник на конференции в Стамбуле.
Президенты РФ и Турции ранее поручили детально проработать вопрос создания газового хаба в Турции. Через этот хаб, в частности, можно переместить поставки газа с поврежденных "Северных потоков". При этом речь идет не только о создании в Турции торговой площадки, но и о развитии инфраструктуры и увеличении поставок по южному направлению, сообщал вице-премьер РФ Александр Новак. Участвовать здесь, по его словам, могут и другие страны: газ в Европу по южному направлению поставляют также Алжир, Катар и Азербайджан.
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