https://ria.ru/20230130/gai-1848346667.html

"Кто последний?": как жителям новых регионов меняют права в ГАИ Москвы

"Кто последний?": как жителям новых регионов меняют права в ГАИ Москвы - РИА Новости, 30.01.2023

"Кто последний?": как жителям новых регионов меняют права в ГАИ Москвы

В Москве вовсю идет обмен водительских документов жителям новых регионов: приходится разбираться в том числе со следами украинской бюрократии, выдававшей целых... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T11:36

2023-01-30T11:36

2023-01-30T11:41

авто

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. В Москве вовсю идет обмен водительских документов жителям новых регионов: приходится разбираться в том числе со следами украинской бюрократии, выдававшей целых пять видов прав, зачастую с одними и теми же номерами. Корреспондент РИА Новости побывал в подразделении ГИБДД на Лобненской улице и выяснил, какие сложности возникают при обработке заявлений, а также пообщался с сотрудниками отделения и со счастливыми обладателями новых водительских документов. Граждане, кто последний? Подразделение ГИБДД на Лобненской улице до недавнего времени было единственным в Москве, где жители новых субъектов могли обменять национальные водительские права на российские. Ажиотаж был таким, что очереди у входа в отделение появлялись еще до открытия. Как рассказали РИА Новости работники отделения, кто-то из жителей новых субъектов и вовсе не знал, что поменять национальные права на российские можно до 2026 года, а кто-то решил "ускорить процесс" и приехал в Москву из регионов Центральной России. На столе ответственного сотрудника три стопки заявлений на обмен прав от жителей новых субъектов, обосновавшихся в Москве, Подмосковье и остальных регионах России. Самая увесистая – регионы. Именно оттуда зачастую и приезжают в Москву обменивать водительские права, сетует один из работников. Тем не менее, процесс идет несмотря ни на что. Один за другим люди сдают необходимые документы, после чего обмен и начинается. Вновь присоединившихся к очереди с вопросом "кто последний?" отправляют к импровизированной стойке информации. Начало положено – документы ушли в оборот. Место принятия решений После того, как документы на обмен приняты, их направляют на рассмотрение. Получив их, сотрудники решают, одобрить заявление или отклонить. Место принятия решений – небольшая комната в подразделении, чем-то напоминающая миграционный центр: у каждого работника на столе лежит несколько паспортов Украины, ДНР и ЛНР. Заявления рассматривают с учетом "объективных особенностей", рассказывает один из полицейских. По его словам, к ним относятся дата открытия категорий или, например, стаж управления транспортным средством – все эти данные должны быть отражены в российских правах. Работа проводится в рамках декабрьского постановления правительства – именно оно и определило, как будет проходить обмен. Среди сотрудников подразделения, вероятно, уже и не осталось таких, кто бы не выучил его наизусть – при консультации правительственный документ даже цитируют. Двое из ларца, не одинаковых с лица Сам обмен обывателю видится достаточно простым: старый документ предоставил, что-то подписал – новый документ получил. Казалось бы, максимум – полчаса, не более. Тем не менее порой на оказание услуги приходится тратить довольно много времени: когда-то это дополнительный анализ водительских прав, а когда-то - материал проверки, если попадается подделка. "На Украине было целых пять вариантов водительских удостоверений, пять! И вот это с каждым же надо разобраться. Так у них еще и такое бывает, что одинаковые серия и номер удостоверений закреплены за разными людьми. Два разных человека, а серия и номер прав абсолютно одинаковые, только регионы выдачи различаются", – рассказывает собеседник из числа работников подразделения. Сразу же полицейский приносит "доказательство абсурда". И правда: на водительских удостоверениях два совершенно разных человека, а серии и номера документов абсолютно одинаковые. Это далеко не единственная сложность при проверке документов, с которой сталкиваются инспекторы. Важно определить и оригинальность прав. Необходимая техника для этого в подразделении имеется. "Порой нам попадаются и фальшивые украинские водительские права. Наверное, думают, что мы не заметим. Замечаем, собираем материал проверки за использование подделки", – продолжает собеседник. Улыбнитесь, вас снимают Если вопросов ни к гражданину, ни к его водительскому удостоверению нет, наступает самая долгожданная часть процедуры обмена – получение российского документа. "После этапа принятия решения материалы, которые рассмотрены госинспектором, передаются в кабинет, где производится изготовление водительского удостоверения...По регламенту на это требуется пять минут", – рассказывает полицейский. Само производство российских прав состоит из нескольких этапов, добавляет инспектор. Сначала фотографирование, потом печать документа и оформление. "Фотостудия" (а весь процесс изготовления проходит именно тут) в подразделении работает как пит-стоп "Формулы-1". Сотрудник только успевает выдать заявителю новенькие права, как в кабинет приглашают очередного счастливчика. "Наконец-то поменял права... Да (прошло быстро), ожидалось дольше, получилось до обеда....Думал, дольше будет", – сказал РИА Новости один из новоиспеченных обладателей российского водительского удостоверения по имени Сергей. Еще один заявитель, Александр, в ходе фотографирования на удостоверение признался, что немного нервничает. "Фотография всегда некрасивая", – сказал он, но тут же на уточняющий вопрос заявил, что рад, что наконец-то получает российские водительские права. Тем не менее на фотографии Александр получился прекрасно, и, получив права, с довольным лицом вышел из "фотостудии". На Александре поток желающих обменять водительские права не остановился. Кто-то приходит вместе с товарищами, а кто-то и вовсе целыми семьями. Москве – еще четыре Спрос на обмен прав оказался настолько высоким, что руководство столичной полиции приняло решение открыть еще четыре новых пункта. С понедельника, 30 января, принимают и обрабатывают заявления в отделениях ГИБДД на Варшавском шоссе, улицах Вернисажная, Твардовского и Нижние Поля. Руководство подразделения на Лобненской улице также призвало заявителей не выстраиваться в очередь с самого утра: в отделении будет свободнее в субботу или во второй половине рабочего дня. "Записываться, занимать очереди с четырех-пяти (утра), как вам рекомендуют, не требуется", – заверил замначальника подразделения ГИБДД на Лобненской улице Кирилл Пчелинцев.

https://ria.ru/20230130/prava-1848285668.html

https://ria.ru/20230126/lada-1847598117.html

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Владимир Лаврентьев

авто, общество, москва, гибдд мвд рф, украина, московская область (подмосковье), россия