Рейтинг@Mail.ru
МИД заявил, что пока рано судить о возможности участия Путина в саммите G20 - РИА Новости, 30.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230130/g20-1848404046.html
МИД заявил, что пока рано судить о возможности участия Путина в саммите G20
МИД заявил, что пока рано судить о возможности участия Путина в саммите G20 - РИА Новости, 30.01.2023
МИД заявил, что пока рано судить о возможности участия Путина в саммите G20
Пока рано говорить, примет ли президент РФ Владимир Путин участие в саммите G20 в Индии, все будет зависеть от его графика, заявил журналистам замглавы МИД РФ... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T14:02
2023-01-30T14:14
россия
индия
большая двадцатка
политика
владимир путин
андрей руденко
саммит g20
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841570483_0:32:3072:1760_1920x0_80_0_0_68481d508677b7067b48e309fbce6616.jpg
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Пока рано говорить, примет ли президент РФ Владимир Путин участие в саммите G20 в Индии, все будет зависеть от его графика, заявил журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко."Пока сложно об этом говорить. Все зависит от графика президента", - сказал Руденко, отвечая на соответствующий вопрос.
https://ria.ru/20230125/g20-1847320202.html
россия
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841570483_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_371dcb366e974870e64240cdade9d1c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, индия, большая двадцатка, политика, владимир путин, андрей руденко, саммит g20, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Индия, Большая двадцатка, Политика, Владимир Путин, Андрей Руденко, Саммит G20, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
14:02 30.01.2023 (обновлено: 14:14 30.01.2023)
 
МИД заявил, что пока рано судить о возможности участия Путина в саммите G20

МИД заявил, что пока рано говорить, поедет ли Путин в Индию на саммит "Большой двадцатки"

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Пока рано говорить, примет ли президент РФ Владимир Путин участие в саммите G20 в Индии, все будет зависеть от его графика, заявил журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
"Пока сложно об этом говорить. Все зависит от графика президента", - сказал Руденко, отвечая на соответствующий вопрос.
Национальный флаг Индии - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
25 января, 14:00
Индия надеется на участие Путина в саммите G20
 
РоссияИндияБольшая двадцаткаПолитикаВладимир ПутинАндрей РуденкоСаммит G20Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала