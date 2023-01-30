https://ria.ru/20230130/g20-1848404046.html

МИД заявил, что пока рано судить о возможности участия Путина в саммите G20

МИД заявил, что пока рано судить о возможности участия Путина в саммите G20 - РИА Новости, 30.01.2023

МИД заявил, что пока рано судить о возможности участия Путина в саммите G20

Пока рано говорить, примет ли президент РФ Владимир Путин участие в саммите G20 в Индии, все будет зависеть от его графика, заявил журналистам замглавы МИД РФ... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T14:02

2023-01-30T14:02

2023-01-30T14:14

россия

индия

большая двадцатка

политика

владимир путин

андрей руденко

саммит g20

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Пока рано говорить, примет ли президент РФ Владимир Путин участие в саммите G20 в Индии, все будет зависеть от его графика, заявил журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко."Пока сложно об этом говорить. Все зависит от графика президента", - сказал Руденко, отвечая на соответствующий вопрос.

https://ria.ru/20230125/g20-1847320202.html

россия

индия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

россия, индия, большая двадцатка, политика, владимир путин, андрей руденко, саммит g20, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)