https://ria.ru/20230130/g20-1848404046.html
МИД заявил, что пока рано судить о возможности участия Путина в саммите G20
МИД заявил, что пока рано судить о возможности участия Путина в саммите G20 - РИА Новости, 30.01.2023
МИД заявил, что пока рано судить о возможности участия Путина в саммите G20
Пока рано говорить, примет ли президент РФ Владимир Путин участие в саммите G20 в Индии, все будет зависеть от его графика, заявил журналистам замглавы МИД РФ... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T14:02
2023-01-30T14:02
2023-01-30T14:14
россия
индия
большая двадцатка
политика
владимир путин
андрей руденко
саммит g20
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Пока рано говорить, примет ли президент РФ Владимир Путин участие в саммите G20 в Индии, все будет зависеть от его графика, заявил журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко."Пока сложно об этом говорить. Все зависит от графика президента", - сказал Руденко, отвечая на соответствующий вопрос.
https://ria.ru/20230125/g20-1847320202.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, индия, большая двадцатка, политика, владимир путин, андрей руденко, саммит g20, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Индия, Большая двадцатка, Политика, Владимир Путин, Андрей Руденко, Саммит G20, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
14:02 30.01.2023 (обновлено: 14:14 30.01.2023)
МИД заявил, что пока рано судить о возможности участия Путина в саммите G20
МИД заявил, что пока рано говорить, поедет ли Путин в Индию на саммит "Большой двадцатки"