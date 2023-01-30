https://ria.ru/20230130/finlyandiya-1848378460.html

МИД обвинил Финляндию в следовании военному психозу

МИД обвинил Финляндию в следовании военному психозу - РИА Новости, 30.01.2023

МИД обвинил Финляндию в следовании военному психозу

Двусторонние связи России и Финляндии разрушены финским руководством, которое следует в русле западной антироссийской пропаганды и военного психоза, это был не... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T12:58

2023-01-30T12:58

2023-01-30T12:58

россия

финляндия

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Двусторонние связи России и Финляндии разрушены финским руководством, которое следует в русле западной антироссийской пропаганды и военного психоза, это был не выбор России, в нынешней ситуации вызывает сомнение способность Финляндии проводить самостоятельный, а не диктуемый другими курс в отношении РФ, заявили в МИД РФ.В МИД отметили, что наработанные десятилетиями двусторонние связи, способствовавшие повышению уровня жизни людей, были "в одночасье разрушены руководством Финляндии, безапелляционно избравшим конфронтационный курс в отношении нашей страны, следуя в русле общезападной антироссийской пропаганды и военного психоза". "Это был не наш выбор", - добавили во внешнеполитическом ведомстве."Вопрос о том, что нужно сделать для улучшения отношений между Россией и Финляндией, следует адресовать финским властям. А для начала спросить: заинтересованы ли в Хельсинки в этом вообще? В нынешней ситуации вызывает сомнение способность проведения Финляндией самостоятельного, а не диктуемого другими курса в отношении Российской Федерации", - заключили в МИД России.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20230130/finlyandiya-1848368260.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, финляндия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров