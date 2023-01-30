МИД обвинил Финляндию в следовании военному психозу
МИД: связи России и Финляндии разрушены руководством Хельсинки, следующих военному психозу
Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Двусторонние связи России и Финляндии разрушены финским руководством, которое следует в русле западной антироссийской пропаганды и военного психоза, это был не выбор России, в нынешней ситуации вызывает сомнение способность Финляндии проводить самостоятельный, а не диктуемый другими курс в отношении РФ, заявили в МИД РФ.
"Россия последовательно выступала и на практике проводила линию на развитие добрососедского взаимовыгодного сотрудничества с Финляндией, основу которого традиционно составляли прочные торгово-экономические отношения", - говорится в опубликованных на сайте МИД подготовленных ответах к пресс-конференции министра Сергея Лаврова.
В МИД отметили, что наработанные десятилетиями двусторонние связи, способствовавшие повышению уровня жизни людей, были "в одночасье разрушены руководством Финляндии, безапелляционно избравшим конфронтационный курс в отношении нашей страны, следуя в русле общезападной антироссийской пропаганды и военного психоза". "Это был не наш выбор", - добавили во внешнеполитическом ведомстве.
"Вопрос о том, что нужно сделать для улучшения отношений между Россией и Финляндией, следует адресовать финским властям. А для начала спросить: заинтересованы ли в Хельсинки в этом вообще? В нынешней ситуации вызывает сомнение способность проведения Финляндией самостоятельного, а не диктуемого другими курса в отношении Российской Федерации", - заключили в МИД России.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.