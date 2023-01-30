https://ria.ru/20230130/evrosoyuz-1848547098.html

В Евросоюзе не обсуждают ограничения на импорт сельхозтоваров с Украины

В Евросоюзе не обсуждают ограничения на импорт сельхозтоваров с Украины - РИА Новости, 30.01.2023

В Евросоюзе не обсуждают ограничения на импорт сельхозтоваров с Украины

Евросоюз не обсуждает возможности введения ограничений на импорт сельхозтоваров с Украины на фоне проблем у фермеров пограничных с ней стран, сказал... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T23:45

2023-01-30T23:45

2023-01-30T23:45

цены на нефть

украина

румыния

венгрия

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 30 янв - РИА Новости. Евросоюз не обсуждает возможности введения ограничений на импорт сельхозтоваров с Украины на фоне проблем у фермеров пограничных с ней стран, сказал еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский на пресс-конференции. Он рассказал, что Украина ощутимо нарастила поставки ряда сельхозтоваров в Евросоюз в 2022 году, что вызвало проблемы у некоторых стран союза, а именно Румынии, Венгрии, Болгарии, Польше, Словакии. С одной стороны - это успех инициативы "коридоров солидарности", а с другой стороны - ЕС необходимо решить проблему для фермеров, у которых теперь есть трудности с продажей своей продукции, сказал ранее еврокомиссар. Совет министров по сельскому хозяйству обсуждал этот вопрос на заседании в понедельник. "Не было инициативы остановить или сократить импорт, создать барьеры для импорта с Украины. Нет. Но мы должны поддержать фермеров, пострадавших от этой ситуации", - сказал Войцеховский. Одна из возможностей - активировать антикризисный резерв, добавил еврокомиссар. "Мы обсуждали это. Не все были за, но большинство стран не были против этого предложения", - сообщил он.

https://ria.ru/20230130/zerno-1848483374.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

цены на нефть, украина, румыния, венгрия, евросоюз