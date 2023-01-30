https://ria.ru/20230130/evrosoyuz-1848547098.html
В Евросоюзе не обсуждают ограничения на импорт сельхозтоваров с Украины
В Евросоюзе не обсуждают ограничения на импорт сельхозтоваров с Украины - РИА Новости, 30.01.2023
В Евросоюзе не обсуждают ограничения на импорт сельхозтоваров с Украины
Евросоюз не обсуждает возможности введения ограничений на импорт сельхозтоваров с Украины на фоне проблем у фермеров пограничных с ней стран, сказал... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T23:45
2023-01-30T23:45
2023-01-30T23:45
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румыния
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БРЮССЕЛЬ, 30 янв - РИА Новости. Евросоюз не обсуждает возможности введения ограничений на импорт сельхозтоваров с Украины на фоне проблем у фермеров пограничных с ней стран, сказал еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский на пресс-конференции. Он рассказал, что Украина ощутимо нарастила поставки ряда сельхозтоваров в Евросоюз в 2022 году, что вызвало проблемы у некоторых стран союза, а именно Румынии, Венгрии, Болгарии, Польше, Словакии. С одной стороны - это успех инициативы "коридоров солидарности", а с другой стороны - ЕС необходимо решить проблему для фермеров, у которых теперь есть трудности с продажей своей продукции, сказал ранее еврокомиссар. Совет министров по сельскому хозяйству обсуждал этот вопрос на заседании в понедельник. "Не было инициативы остановить или сократить импорт, создать барьеры для импорта с Украины. Нет. Но мы должны поддержать фермеров, пострадавших от этой ситуации", - сказал Войцеховский. Одна из возможностей - активировать антикризисный резерв, добавил еврокомиссар. "Мы обсуждали это. Не все были за, но большинство стран не были против этого предложения", - сообщил он.
https://ria.ru/20230130/zerno-1848483374.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены на нефть, украина, румыния, венгрия, евросоюз
Цены на нефть, Украина, Румыния, Венгрия, Евросоюз
В Евросоюзе не обсуждают ограничения на импорт сельхозтоваров с Украины
ЕК: Евросоюз не обсуждает возможность ограничений на импорт сельхозтоваров с Украины
БРЮССЕЛЬ, 30 янв - РИА Новости. Евросоюз не обсуждает возможности введения ограничений на импорт сельхозтоваров с Украины на фоне проблем у фермеров пограничных с ней стран, сказал еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский на пресс-конференции.
Он рассказал, что Украина ощутимо нарастила поставки ряда сельхозтоваров в Евросоюз в 2022 году, что вызвало проблемы у некоторых стран союза, а именно Румынии
, Венгрии
, Болгарии
, Польше
, Словакии
. С одной стороны - это успех инициативы "коридоров солидарности", а с другой стороны - ЕС
необходимо решить проблему для фермеров, у которых теперь есть трудности с продажей своей продукции, сказал ранее еврокомиссар. Совет министров по сельскому хозяйству обсуждал этот вопрос на заседании в понедельник.
"Не было инициативы остановить или сократить импорт, создать барьеры для импорта с Украины. Нет. Но мы должны поддержать фермеров, пострадавших от этой ситуации", - сказал Войцеховский.
Одна из возможностей - активировать антикризисный резерв, добавил еврокомиссар.
"Мы обсуждали это. Не все были за, но большинство стран не были против этого предложения", - сообщил он.