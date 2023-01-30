https://ria.ru/20230130/espch-1848520456.html

МИД прокомментировал решение ЕСПЧ по событиям на востоке Украины

МИД прокомментировал решение ЕСПЧ по событиям на востоке Украины - РИА Новости, 30.01.2023

МИД прокомментировал решение ЕСПЧ по событиям на востоке Украины

Недавнее решение Европейского суда по правам человека по событиям на востоке Украины в 2014 году подтверждает правильность решения России о выходе из Совета... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T19:52

2023-01-30T19:52

2023-01-30T19:52

в мире

россия

украина

нидерланды

мария захарова

европейский суд по правам человека (еспч)

совет европы

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Недавнее решение Европейского суда по правам человека по событиям на востоке Украины в 2014 году подтверждает правильность решения России о выходе из Совета Европы и из-под юрисдикции суда, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее ЕСПЧ признал частично приемлемым совместный иск Нидерландов и Украины против России, который в том числе касается дела о крушении рейса MH17 в 2014 году. "Столь однобокий и политизированный подход не имеет ничего общего с высокими стандартами международного правосудия, о которых разглагольствуют в Страсбурге. Принятое ЕСПЧ решение только подтверждает оправданность и закономерность выхода нашей страны в марте 2022 года из Совета Европы и из-под юрисдикции этого предвзятого судебного органа", - приводятся слова Захаровой на сайте МИД РФ в комментарии о решении ЕСПЧ по делу "Украина и Нидерланды против России". По словам Захаровой, принятое ЕСПЧ решение для Москвы не стало неожиданным и выдержано "в русле западных антироссийских установок", "изобилует отсылками к сомнительной доказательной базе". Суд, отметила она, оперирует выводами совместной следственной группы, снабжавшейся материалами СБУ и игнорировавшей предоставленные Россией данные, а также использовал доклады специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине, уличенной в шпионаже в пользу Киева и "одиозные сведения разного рода неправительственных организаций". "Выводы суда о якобы наличии юрисдикции России в отношении Юго-Востока Украины с 2014 года по январь 2022 года и вовсе базируются на изобретенной им концепции "решающего влияния", которая идет вразрез в том числе с позицией международного Суда ООН по вопросам международно-правовой ответственности государств", - заключила Захарова.

https://ria.ru/20230125/espch-1847392668.html

https://ria.ru/20221118/mh17-1832444297.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, россия, украина, нидерланды, мария захарова, европейский суд по правам человека (еспч), совет европы, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)