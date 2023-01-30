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МИД прокомментировал решение ЕСПЧ по событиям на востоке Украины - РИА Новости, 30.01.2023
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МИД прокомментировал решение ЕСПЧ по событиям на востоке Украины
МИД прокомментировал решение ЕСПЧ по событиям на востоке Украины - РИА Новости, 30.01.2023
МИД прокомментировал решение ЕСПЧ по событиям на востоке Украины
Недавнее решение Европейского суда по правам человека по событиям на востоке Украины в 2014 году подтверждает правильность решения России о выходе из Совета... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T19:52
2023-01-30T19:52
в мире
россия
украина
нидерланды
мария захарова
европейский суд по правам человека (еспч)
совет европы
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Недавнее решение Европейского суда по правам человека по событиям на востоке Украины в 2014 году подтверждает правильность решения России о выходе из Совета Европы и из-под юрисдикции суда, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее ЕСПЧ признал частично приемлемым совместный иск Нидерландов и Украины против России, который в том числе касается дела о крушении рейса MH17 в 2014 году. "Столь однобокий и политизированный подход не имеет ничего общего с высокими стандартами международного правосудия, о которых разглагольствуют в Страсбурге. Принятое ЕСПЧ решение только подтверждает оправданность и закономерность выхода нашей страны в марте 2022 года из Совета Европы и из-под юрисдикции этого предвзятого судебного органа", - приводятся слова Захаровой на сайте МИД РФ в комментарии о решении ЕСПЧ по делу "Украина и Нидерланды против России". По словам Захаровой, принятое ЕСПЧ решение для Москвы не стало неожиданным и выдержано "в русле западных антироссийских установок", "изобилует отсылками к сомнительной доказательной базе". Суд, отметила она, оперирует выводами совместной следственной группы, снабжавшейся материалами СБУ и игнорировавшей предоставленные Россией данные, а также использовал доклады специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине, уличенной в шпионаже в пользу Киева и "одиозные сведения разного рода неправительственных организаций". "Выводы суда о якобы наличии юрисдикции России в отношении Юго-Востока Украины с 2014 года по январь 2022 года и вовсе базируются на изобретенной им концепции "решающего влияния", которая идет вразрез в том числе с позицией международного Суда ООН по вопросам международно-правовой ответственности государств", - заключила Захарова.
https://ria.ru/20230125/espch-1847392668.html
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в мире, россия, украина, нидерланды, мария захарова, европейский суд по правам человека (еспч), совет европы, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, Украина, Нидерланды, Мария Захарова, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), Совет Европы, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
19:52 30.01.2023
 
МИД прокомментировал решение ЕСПЧ по событиям на востоке Украины

МИД: решение ЕСПЧ по событиям на востоке Украины доказывает правильность выхода из СЕ

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Недавнее решение Европейского суда по правам человека по событиям на востоке Украины в 2014 году подтверждает правильность решения России о выходе из Совета Европы и из-под юрисдикции суда, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее ЕСПЧ признал частично приемлемым совместный иск Нидерландов и Украины против России, который в том числе касается дела о крушении рейса MH17 в 2014 году.
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"Столь однобокий и политизированный подход не имеет ничего общего с высокими стандартами международного правосудия, о которых разглагольствуют в Страсбурге. Принятое ЕСПЧ решение только подтверждает оправданность и закономерность выхода нашей страны в марте 2022 года из Совета Европы и из-под юрисдикции этого предвзятого судебного органа", - приводятся слова Захаровой на сайте МИД РФ в комментарии о решении ЕСПЧ по делу "Украина и Нидерланды против России".
По словам Захаровой, принятое ЕСПЧ решение для Москвы не стало неожиданным и выдержано "в русле западных антироссийских установок", "изобилует отсылками к сомнительной доказательной базе". Суд, отметила она, оперирует выводами совместной следственной группы, снабжавшейся материалами СБУ и игнорировавшей предоставленные Россией данные, а также использовал доклады специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине, уличенной в шпионаже в пользу Киева и "одиозные сведения разного рода неправительственных организаций".
"Выводы суда о якобы наличии юрисдикции России в отношении Юго-Востока Украины с 2014 года по январь 2022 года и вовсе базируются на изобретенной им концепции "решающего влияния", которая идет вразрез в том числе с позицией международного Суда ООН по вопросам международно-правовой ответственности государств", - заключила Захарова.
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В миреРоссияУкраинаНидерландыМария ЗахароваЕвропейский суд по правам человека (ЕСПЧ)Совет ЕвропыМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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