МИД прокомментировал решение ЕСПЧ по событиям на востоке Украины
МИД: решение ЕСПЧ по событиям на востоке Украины доказывает правильность выхода из СЕ
Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Недавнее решение Европейского суда по правам человека по событиям на востоке Украины в 2014 году подтверждает правильность решения России о выходе из Совета Европы и из-под юрисдикции суда, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее ЕСПЧ признал частично приемлемым совместный иск Нидерландов и Украины против России, который в том числе касается дела о крушении рейса MH17 в 2014 году.
"Столь однобокий и политизированный подход не имеет ничего общего с высокими стандартами международного правосудия, о которых разглагольствуют в Страсбурге. Принятое ЕСПЧ решение только подтверждает оправданность и закономерность выхода нашей страны в марте 2022 года из Совета Европы и из-под юрисдикции этого предвзятого судебного органа", - приводятся слова Захаровой на сайте МИД РФ в комментарии о решении ЕСПЧ по делу "Украина и Нидерланды против России".
По словам Захаровой, принятое ЕСПЧ решение для Москвы не стало неожиданным и выдержано "в русле западных антироссийских установок", "изобилует отсылками к сомнительной доказательной базе". Суд, отметила она, оперирует выводами совместной следственной группы, снабжавшейся материалами СБУ и игнорировавшей предоставленные Россией данные, а также использовал доклады специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине, уличенной в шпионаже в пользу Киева и "одиозные сведения разного рода неправительственных организаций".
"Выводы суда о якобы наличии юрисдикции России в отношении Юго-Востока Украины с 2014 года по январь 2022 года и вовсе базируются на изобретенной им концепции "решающего влияния", которая идет вразрез в том числе с позицией международного Суда ООН по вопросам международно-правовой ответственности государств", - заключила Захарова.
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