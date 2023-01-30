07:50 30.01.2023 (обновлено: 09:22 30.01.2023)
Эрдоган усомнился в квалификации Макрона
Эрдоган заявил, что Макрон не обладает квалификацией главы государства
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 30 янв — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон не обладает достаточной квалификацией, чтобы руководить государством, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
"Человек, который стоит во главе Франции, не обладает квалификацией, чтобы быть главой этого государства. Смотрите, в настоящее время они эксплуатируют африканские страны. Мали находится в состоянии полного разрыва с Францией. Буркина-Фасо дала срок: "Даю вам один месяц. Через месяц мы не хотим видеть здесь французских солдат". И я предполагаю, что Того также поступит", — цитирует Эрдогана газета Star.
По словам президента Турции, у него состоялось много встреч с Макроном на международном уровне, но его французский коллега был "не честен".
"Где нет честности, там нет и доверия. Конечно, в мире есть много таких лидеров. К сожалению, они игнорируют Турцию в отношениях с Грецией в Средиземноморье и вступают с ней в разные отношения. И есть много разных выражений, в которых я сказал ему — пусть это останется при мне", — добавил президент.
Макрон как президент потерял репутацию в парламенте, а его страна теряет свой престиж в международном сообществе, заключил Эрдоган.