https://ria.ru/20230130/erdogan-1848302189.html

Эрдоган усомнился в квалификации Макрона

Эрдоган усомнился в квалификации Макрона - РИА Новости, 30.01.2023

Эрдоган усомнился в квалификации Макрона

Президент Франции Эммануэль Макрон не обладает достаточной квалификацией, чтобы руководить государством, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T07:50

2023-01-30T07:50

2023-01-30T09:22

в мире

франция

турция

париж

эммануэль макрон

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АНКАРА, 30 янв — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон не обладает достаточной квалификацией, чтобы руководить государством, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. По словам президента Турции, у него состоялось много встреч с Макроном на международном уровне, но его французский коллега был "не честен".Макрон как президент потерял репутацию в парламенте, а его страна теряет свой престиж в международном сообществе, заключил Эрдоган.

https://ria.ru/20230130/erdogan-1848299362.html

франция

турция

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в мире, франция, турция, париж, эммануэль макрон