https://ria.ru/20230130/erdogan-1848299362.html
США не выполняют свои обязательства по истребителям, заявил Эрдоган
США не выполняют свои обязательства по истребителям, заявил Эрдоган - РИА Новости, 30.01.2023
США не выполняют свои обязательства по истребителям, заявил Эрдоган
Анкара не получила от США ни истребители, ни выплаченные за них деньги, заявил президент Турции Тайип Эрдоган. Его цитирует агентство Анадолу. РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T07:15
2023-01-30T07:15
2023-01-30T07:17
в мире
турция
сша
f-35
f-16
с-400 «триумф»
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АНКАРА, 30 янв — РИА Новости. Анкара не получила от США ни истребители, ни выплаченные за них деньги, заявил президент Турции Тайип Эрдоган. Его цитирует агентство Анадолу."Были люди, которые угрожали нам по поводу покупки C-400, не предлагая ничего взамен. Сейчас мы ведем переговоры по поводу поставок F-16, но нам отказывают. Нам обещали самолеты F-35, но не сдержали слово. Хотя мы заплатили около 1 миллиарда 400 миллионов долларов. Самолетов нет, и деньги не возвращены. Мы всегда держим свое слово и ожидаем этого от наших партнеров", — приводит слова турецкого лидера агентство Анадолу.США ранее исключили Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35 в наказание за покупку российских систем ПВО С-400. Эрдоган впоследствии заявил об американском предложении приобрести другие истребители, но не пятого, а четвертого поколения — F-16.Сделку предстоит согласовать в конгрессе, где у нее есть влиятельные противники.
https://ria.ru/20230128/sanktsii-1848133306.html
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в мире, турция, сша, f-35, f-16, с-400 «триумф»
В мире, Турция, США, F-35, F-16, С-400 «Триумф»
07:15 30.01.2023 (обновлено: 07:17 30.01.2023)
США не выполняют свои обязательства по истребителям, заявил Эрдоган
Эрдоган: Турция не получила от США ни истребители, ни выплаченные за них деньги