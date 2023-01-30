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Азербайджан может век обеспечивать Европу энергией, заявил Алиев - РИА Новости, 30.01.2023
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Азербайджан может век обеспечивать Европу энергией, заявил Алиев
Азербайджан может век обеспечивать Европу энергией, заявил Алиев - РИА Новости, 30.01.2023
Азербайджан может век обеспечивать Европу энергией, заявил Алиев
Азербайджан может быть надежным поставщиком энергии в Европу в течение ста лет, заявил в понедельник азербайджанский президент Ильхам Алиев в ходе визита в... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T17:56
2023-01-30T20:31
венгрия
азербайджан
европа
ильхам алиев
виктор орбан
петер сийярто
еврокомиссия
в мире
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БУДАПЕШТ, 30 янв - РИА Новости. Азербайджан может быть надежным поставщиком энергии в Европу в течение ста лет, заявил в понедельник азербайджанский президент Ильхам Алиев в ходе визита в Венгрию."У (нашей) страны достаточно энергии, чтобы в качестве надежного поставщика в последующие сто лет удовлетворить потребности Европы", - приводит слова Алиева на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном агентство MTI.Орбан в свою очередь напомнил, что Азербайджан обещал удвоить количество поставляемого в Европу природного газа к 2027 году, а также подписал с Грузией, Венгрией и Румынией соглашение о поставках зеленой электроэнергии по дну Черного моря в Европу.Агентство сообщает, что Алиев пригласил посетить Азербайджан с официальным визитом Орбана и президента страны Каталин Новак, с которой тоже встретился в ходе визита в Будапешт.В ходе визита было подписано семь соглашений, самым важным из которых стала декларация о расширенном стратегическом партнерстве. Остальные касались, в числе прочего, сотрудничества в отношении природного газа, в сельском хозяйстве, космических исследований, а также миграции.Орбан подчеркнул, что Венгрия повысила уровень сотрудничества с Азербайджаном до "приоритетного стратегического партнерства", потому что "обе страны хорошо видят, что не только Европа, но и связанные с Европой регионы вступили в мировую эпоху опасности".Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто также сообщил, что параллельно провел переговоры с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым, и отметил, что "венгерско-азербайджанское сотрудничество вышло на новый уровень".Глава венгерского МИД Петер Сийярто ранее заявлял, что Венгрия, Румыния, Болгария и Словакия обратились к ЕК с просьбой выделить средства на развитие инфраструктуры для поставок азербайджанского газа в Европу, поскольку это отвечает интересам всего региона. По его словам, станет понятно, готов ли Евросоюз от разговоров о диверсификации поставок перейти к реальным шагам для ее осуществления. В сентябре Сийярто на встрече министров энергетики тюркских государств заявлял, что объем газа, поступающего из Азербайджана в Европу, вырастет вдвое в ближайшие годы, назвал это самой реальной возможностью диверсификации европейского энергоснабжения.В венгерском МИД заявляли, что Венгрия работает над диверсификацией поставок газа в страну, однако в краткосрочной перспективе заменить российские энергоносители не получится. Помимо увеличения импорта азербайджанского газа, Венгрия заинтересована в увеличении поставок СПГ в страну через терминал в хорватском Крке и разработке газового месторождения в Румынии.
https://ria.ru/20230123/elektroenergiya-1846867042.html
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венгрия, азербайджан, европа, ильхам алиев, виктор орбан, петер сийярто, еврокомиссия, в мире
Венгрия, Азербайджан, Европа, Ильхам Алиев, Виктор Орбан, Петер Сийярто, Еврокомиссия, В мире
17:56 30.01.2023 (обновлено: 20:31 30.01.2023)
 
Азербайджан может век обеспечивать Европу энергией, заявил Алиев

Алиев: Азербайджан может удовлетворять потребности Европы в энергии в течение ста лет

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 30 янв - РИА Новости. Азербайджан может быть надежным поставщиком энергии в Европу в течение ста лет, заявил в понедельник азербайджанский президент Ильхам Алиев в ходе визита в Венгрию.
"У (нашей) страны достаточно энергии, чтобы в качестве надежного поставщика в последующие сто лет удовлетворить потребности Европы", - приводит слова Алиева на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном агентство MTI.
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Орбан в свою очередь напомнил, что Азербайджан обещал удвоить количество поставляемого в Европу природного газа к 2027 году, а также подписал с Грузией, Венгрией и Румынией соглашение о поставках зеленой электроэнергии по дну Черного моря в Европу.
"И природный газ, и электроэнергия, поступающие из Азербайджана, проходят через Венгрию, поэтому Венгрия от этой новой ситуации тоже выигрывает. Мы рады, что Венгрия становится частью решения, а не проблемы с точки зрения энергоснабжения Европы", - сказал венгерский премьер.
Агентство сообщает, что Алиев пригласил посетить Азербайджан с официальным визитом Орбана и президента страны Каталин Новак, с которой тоже встретился в ходе визита в Будапешт.
В ходе визита было подписано семь соглашений, самым важным из которых стала декларация о расширенном стратегическом партнерстве. Остальные касались, в числе прочего, сотрудничества в отношении природного газа, в сельском хозяйстве, космических исследований, а также миграции.
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Орбан подчеркнул, что Венгрия повысила уровень сотрудничества с Азербайджаном до "приоритетного стратегического партнерства", потому что "обе страны хорошо видят, что не только Европа, но и связанные с Европой регионы вступили в мировую эпоху опасности".
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто также сообщил, что параллельно провел переговоры с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым, и отметил, что "венгерско-азербайджанское сотрудничество вышло на новый уровень".
Глава венгерского МИД Петер Сийярто ранее заявлял, что Венгрия, Румыния, Болгария и Словакия обратились к ЕК с просьбой выделить средства на развитие инфраструктуры для поставок азербайджанского газа в Европу, поскольку это отвечает интересам всего региона. По его словам, станет понятно, готов ли Евросоюз от разговоров о диверсификации поставок перейти к реальным шагам для ее осуществления. В сентябре Сийярто на встрече министров энергетики тюркских государств заявлял, что объем газа, поступающего из Азербайджана в Европу, вырастет вдвое в ближайшие годы, назвал это самой реальной возможностью диверсификации европейского энергоснабжения.
В венгерском МИД заявляли, что Венгрия работает над диверсификацией поставок газа в страну, однако в краткосрочной перспективе заменить российские энергоносители не получится. Помимо увеличения импорта азербайджанского газа, Венгрия заинтересована в увеличении поставок СПГ в страну через терминал в хорватском Крке и разработке газового месторождения в Румынии.
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