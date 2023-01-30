https://ria.ru/20230130/energiya-1848492456.html

Азербайджан может век обеспечивать Европу энергией, заявил Алиев

Азербайджан может век обеспечивать Европу энергией, заявил Алиев - РИА Новости, 30.01.2023

Азербайджан может век обеспечивать Европу энергией, заявил Алиев

Азербайджан может быть надежным поставщиком энергии в Европу в течение ста лет, заявил в понедельник азербайджанский президент Ильхам Алиев в ходе визита в... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T17:56

2023-01-30T17:56

2023-01-30T20:31

венгрия

азербайджан

европа

ильхам алиев

виктор орбан

петер сийярто

еврокомиссия

в мире

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БУДАПЕШТ, 30 янв - РИА Новости. Азербайджан может быть надежным поставщиком энергии в Европу в течение ста лет, заявил в понедельник азербайджанский президент Ильхам Алиев в ходе визита в Венгрию."У (нашей) страны достаточно энергии, чтобы в качестве надежного поставщика в последующие сто лет удовлетворить потребности Европы", - приводит слова Алиева на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном агентство MTI.Орбан в свою очередь напомнил, что Азербайджан обещал удвоить количество поставляемого в Европу природного газа к 2027 году, а также подписал с Грузией, Венгрией и Румынией соглашение о поставках зеленой электроэнергии по дну Черного моря в Европу.Агентство сообщает, что Алиев пригласил посетить Азербайджан с официальным визитом Орбана и президента страны Каталин Новак, с которой тоже встретился в ходе визита в Будапешт.В ходе визита было подписано семь соглашений, самым важным из которых стала декларация о расширенном стратегическом партнерстве. Остальные касались, в числе прочего, сотрудничества в отношении природного газа, в сельском хозяйстве, космических исследований, а также миграции.Орбан подчеркнул, что Венгрия повысила уровень сотрудничества с Азербайджаном до "приоритетного стратегического партнерства", потому что "обе страны хорошо видят, что не только Европа, но и связанные с Европой регионы вступили в мировую эпоху опасности".Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто также сообщил, что параллельно провел переговоры с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым, и отметил, что "венгерско-азербайджанское сотрудничество вышло на новый уровень".Глава венгерского МИД Петер Сийярто ранее заявлял, что Венгрия, Румыния, Болгария и Словакия обратились к ЕК с просьбой выделить средства на развитие инфраструктуры для поставок азербайджанского газа в Европу, поскольку это отвечает интересам всего региона. По его словам, станет понятно, готов ли Евросоюз от разговоров о диверсификации поставок перейти к реальным шагам для ее осуществления. В сентябре Сийярто на встрече министров энергетики тюркских государств заявлял, что объем газа, поступающего из Азербайджана в Европу, вырастет вдвое в ближайшие годы, назвал это самой реальной возможностью диверсификации европейского энергоснабжения.В венгерском МИД заявляли, что Венгрия работает над диверсификацией поставок газа в страну, однако в краткосрочной перспективе заменить российские энергоносители не получится. Помимо увеличения импорта азербайджанского газа, Венгрия заинтересована в увеличении поставок СПГ в страну через терминал в хорватском Крке и разработке газового месторождения в Румынии.

https://ria.ru/20230123/elektroenergiya-1846867042.html

https://ria.ru/20230125/aes-1847324625.html

https://ria.ru/20230127/sanktsii-1847775186.html

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венгрия, азербайджан, европа, ильхам алиев, виктор орбан, петер сийярто, еврокомиссия, в мире