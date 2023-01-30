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Россия и Пакистан намерены расширять сотрудничество в энергетической сфере - РИА Новости, 30.01.2023
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Россия и Пакистан намерены расширять сотрудничество в энергетической сфере
Россия и Пакистан намерены расширять сотрудничество в энергетической сфере - РИА Новости, 30.01.2023
Россия и Пакистан намерены расширять сотрудничество в энергетической сфере
Россия и Пакистан намерены расширять сотрудничество в энергетической сфере, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с главой МИД Пакистана Билавалом Бхутто РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T12:21
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пакистан
россия
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Россия и Пакистан намерены расширять сотрудничество в энергетической сфере, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с главой МИД Пакистана Билавалом Бхутто Зардари."У Москвы и Исламабада обоюдное стремление наращивать двустороннее взаимодействие, прежде всего в энергетической сфере и других отраслях экономики", - сказал глава российской дипломатии.
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пакистан, россия
Пакистан, Россия
12:21 30.01.2023
 
Россия и Пакистан намерены расширять сотрудничество в энергетической сфере

Лавров: Россия и Пакистан намерены расширять сотрудничество в энергетической сфере

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЛинии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Россия и Пакистан намерены расширять сотрудничество в энергетической сфере, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с главой МИД Пакистана Билавалом Бхутто Зардари.
"У Москвы и Исламабада обоюдное стремление наращивать двустороннее взаимодействие, прежде всего в энергетической сфере и других отраслях экономики", - сказал глава российской дипломатии.
Нефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
27 января, 11:21
Пакистан начнет импорт нефти из России в апреле
 
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