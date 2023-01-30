https://ria.ru/20230130/energetika-1848364500.html

Россия и Пакистан намерены расширять сотрудничество в энергетической сфере

Россия и Пакистан намерены расширять сотрудничество в энергетической сфере - РИА Новости, 30.01.2023

Россия и Пакистан намерены расширять сотрудничество в энергетической сфере

Россия и Пакистан намерены расширять сотрудничество в энергетической сфере, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с главой МИД Пакистана Билавалом Бхутто РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T12:21

2023-01-30T12:21

2023-01-30T12:21

пакистан

россия

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Россия и Пакистан намерены расширять сотрудничество в энергетической сфере, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с главой МИД Пакистана Билавалом Бхутто Зардари."У Москвы и Исламабада обоюдное стремление наращивать двустороннее взаимодействие, прежде всего в энергетической сфере и других отраслях экономики", - сказал глава российской дипломатии.

https://ria.ru/20230127/neft-1847795205.html

пакистан

россия

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пакистан, россия