https://ria.ru/20230130/energetika-1848364500.html
Россия и Пакистан намерены расширять сотрудничество в энергетической сфере
Россия и Пакистан намерены расширять сотрудничество в энергетической сфере - РИА Новости, 30.01.2023
Россия и Пакистан намерены расширять сотрудничество в энергетической сфере
Россия и Пакистан намерены расширять сотрудничество в энергетической сфере, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с главой МИД Пакистана Билавалом Бхутто РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T12:21
2023-01-30T12:21
2023-01-30T12:21
пакистан
россия
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Россия и Пакистан намерены расширять сотрудничество в энергетической сфере, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с главой МИД Пакистана Билавалом Бхутто Зардари."У Москвы и Исламабада обоюдное стремление наращивать двустороннее взаимодействие, прежде всего в энергетической сфере и других отраслях экономики", - сказал глава российской дипломатии.
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пакистан, россия
Россия и Пакистан намерены расширять сотрудничество в энергетической сфере
Лавров: Россия и Пакистан намерены расширять сотрудничество в энергетической сфере