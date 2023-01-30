https://ria.ru/20230130/ekspansiya-1848451154.html

В Минобороны рассказали о военно-биологической экспансии США

В Минобороны рассказали о военно-биологической экспансии США - РИА Новости, 30.01.2023

В Минобороны рассказали о военно-биологической экспансии США

Стратегия военно-биологической экспансии была заложена США еще в период корейского конфликта, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T15:51

2023-01-30T15:51

2023-01-30T15:58

сша

африка

южная америка

игорь кириллов

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Стратегия военно-биологической экспансии была заложена США еще в период корейского конфликта, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "Хотел бы отметить, что стратегия "военно-биологической экспансии" не является принципиально новой и была заложена Соединенными Штатами еще в период корейского конфликта. Начиная с пятидесятых годов прошлого века при главенствующей роли ВМФ США создавались военно-биологические лаборатории на территории Африки, Центральной и Южной Америки, Юго-Восточной Азии", - сказал он. По словам Кириллова, основной целью работ таких лабораторий являлся сбор возбудителей особо опасных инфекций и выявление уровня заболеваемости местного населения.

https://ria.ru/20230130/dokumenty-1848450675.html

сша

африка

южная америка

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сша, африка, южная америка, игорь кириллов, вооруженные силы рф