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В Минобороны рассказали о военно-биологической экспансии США - РИА Новости, 30.01.2023
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В Минобороны рассказали о военно-биологической экспансии США
В Минобороны рассказали о военно-биологической экспансии США - РИА Новости, 30.01.2023
В Минобороны рассказали о военно-биологической экспансии США
Стратегия военно-биологической экспансии была заложена США еще в период корейского конфликта, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T15:51
2023-01-30T15:58
сша
африка
южная америка
игорь кириллов
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Стратегия военно-биологической экспансии была заложена США еще в период корейского конфликта, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "Хотел бы отметить, что стратегия "военно-биологической экспансии" не является принципиально новой и была заложена Соединенными Штатами еще в период корейского конфликта. Начиная с пятидесятых годов прошлого века при главенствующей роли ВМФ США создавались военно-биологические лаборатории на территории Африки, Центральной и Южной Америки, Юго-Восточной Азии", - сказал он. По словам Кириллова, основной целью работ таких лабораторий являлся сбор возбудителей особо опасных инфекций и выявление уровня заболеваемости местного населения.
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сша, африка, южная америка, игорь кириллов, вооруженные силы рф
США, Африка, Южная Америка, Игорь Кириллов, Вооруженные силы РФ
15:51 30.01.2023 (обновлено: 15:58 30.01.2023)
 
В Минобороны рассказали о военно-биологической экспансии США

Минобороны: США проводят военно-биологическую экспансию со времен Корейской войны

© AP Photo / Noah BergerФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© AP Photo / Noah Berger
Флаг США. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Стратегия военно-биологической экспансии была заложена США еще в период корейского конфликта, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
"Хотел бы отметить, что стратегия "военно-биологической экспансии" не является принципиально новой и была заложена Соединенными Штатами еще в период корейского конфликта. Начиная с пятидесятых годов прошлого века при главенствующей роли ВМФ США создавались военно-биологические лаборатории на территории Африки, Центральной и Южной Америки, Юго-Восточной Азии", - сказал он.
По словам Кириллова, основной целью работ таких лабораторий являлся сбор возбудителей особо опасных инфекций и выявление уровня заболеваемости местного населения.
Знак биологической опасности - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
Вчера, 15:50Специальная военная операция на Украине
Россия получила более 20 тысяч документов о биопрограмме США на Украине
 
СШААфрикаЮжная АмерикаИгорь КирилловВооруженные силы РФ
 
 
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