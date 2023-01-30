https://ria.ru/20230130/egipet-1848468444.html
Лавров встретится 31 января с главой МИД Египта Шукри
Лавров встретится 31 января с главой МИД Египта Шукри - РИА Новости, 30.01.2023
Лавров встретится 31 января с главой МИД Египта Шукри
Во вторник запланированы переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова со своим египетским коллегой Самехом Шукри, сообщили РИА Новости в МИД РФ. РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T16:40
2023-01-30T16:40
2023-01-30T16:40
политика
египет
россия
сергей лавров
самех шукри
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Во вторник запланированы переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова со своим египетским коллегой Самехом Шукри, сообщили РИА Новости в МИД РФ. "Завтра запланированы переговоры Сергея Лаврова с египетским коллегой", - сказали в министерстве. Каких -либо деталей к сказанному не добавили.
https://ria.ru/20230123/egipet-1846766393.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, египет, россия, сергей лавров, самех шукри
Политика, Египет, Россия, Сергей Лавров, Самех Шукри
Лавров встретится 31 января с главой МИД Египта Шукри
МИД анонсировал встречу Лаврова с египетским коллегой Шукри 31 января