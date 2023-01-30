https://ria.ru/20230130/egipet-1848468444.html

Лавров встретится 31 января с главой МИД Египта Шукри

Лавров встретится 31 января с главой МИД Египта Шукри - РИА Новости, 30.01.2023

Лавров встретится 31 января с главой МИД Египта Шукри

Во вторник запланированы переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова со своим египетским коллегой Самехом Шукри, сообщили РИА Новости в МИД РФ. РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T16:40

2023-01-30T16:40

2023-01-30T16:40

политика

египет

россия

сергей лавров

самех шукри

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Во вторник запланированы переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова со своим египетским коллегой Самехом Шукри, сообщили РИА Новости в МИД РФ. "Завтра запланированы переговоры Сергея Лаврова с египетским коллегой", - сказали в министерстве. Каких -либо деталей к сказанному не добавили.

https://ria.ru/20230123/egipet-1846766393.html

египет

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, египет, россия, сергей лавров, самех шукри