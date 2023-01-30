https://ria.ru/20230130/egipet-1848333688.html
Названа стоимость билетов в самый дорогой музей мира
Названа стоимость билетов в самый дорогой музей мира - РИА Новости, 30.01.2023
Названа стоимость билетов в самый дорогой музей мира
Власти Египта готовятся к открытию Большого Египетского музея (GEM), инвестиции в строительство которого превысили один миллиард долларов, что делает его пока... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T13:32
2023-01-30T13:32
2023-01-30T14:51
туризм
туризм
новости - туризм
египет
ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Власти Египта готовятся к открытию Большого Египетского музея (GEM), инвестиции в строительство которого превысили один миллиард долларов, что делает его пока самым дорогим арт-учреждением в мире, сообщает АТОР.В эфире государственного телевидения представители министерства туризма и древностей рассказали, что церемония открытия GEM будет "грандиозной и легендарной". На нее будут приглашены первые лица зарубежных стран. Дата мероприятия пока не названа.Для местных жителей стоимость посещения составит 60 египетских фунтов, для студентов — 30 фунтов. Для иностранных туристов — дороже, 200 фунтов (примерно 460 рублей), для зарубежных студентов — 100 фунтов (230 рублей).Для справки: билет в Эрмитаж стоит 500 рублей, говорится на сайте учреждения. Поход в Русский музей — 1000 рублей, в Третьяковскую галерею — 500 рублей, в Пушкинский музей — 550 рублей, в Исторический — 200 рублей.Большой Египетский музей займет территорию в 300 тысяч квадратных метров и станет одним из крупнейших в мире. Он расположен недалеко от Великих пирамид на плато Гиза. Ради привлечения туристов в GEM рядом даже построен аэропорт Сфинкс.Впервые в одном месте посетители смогут увидеть пять тысяч артефактов, включая знаменитую золотые маску фараона, колесницы, саркофаги, кровати, перламутровые украшения, инкрустированные драгоценными камнями.
https://ria.ru/20230120/egipet-1846062425.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, египет, ассоциация туроператоров россии (атор)
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Египет, Ассоциация туроператоров России (АТОР)
13:32 30.01.2023 (обновлено: 14:51 30.01.2023)
Названа стоимость билетов в самый дорогой музей мира
АТОР: цена билета в Большой Египетский музей для туристов будет 200 фунтов, или 460 рублей
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости.
Власти Египта готовятся к открытию Большого Египетского музея (GEM), инвестиции в строительство которого превысили один миллиард долларов, что делает его пока самым дорогим арт-учреждением в мире, сообщает
АТОР.
В эфире государственного телевидения представители министерства туризма и древностей рассказали, что церемония открытия GEM будет "грандиозной и легендарной". На нее будут приглашены первые лица зарубежных стран. Дата мероприятия пока не названа.
Для местных жителей стоимость посещения составит 60 египетских фунтов, для студентов — 30 фунтов. Для иностранных туристов — дороже, 200 фунтов (примерно 460 рублей), для зарубежных студентов — 100 фунтов (230 рублей).
Для справки: билет в Эрмитаж стоит 500 рублей, говорится на сайте учреждения. Поход в Русский музей
— 1000 рублей, в Третьяковскую галерею
— 500 рублей, в Пушкинский музей — 550 рублей, в Исторический — 200 рублей.
Большой Египетский музей займет территорию в 300 тысяч квадратных метров и станет одним из крупнейших в мире. Он расположен недалеко от Великих пирамид на плато Гиза
. Ради привлечения туристов в GEM рядом даже построен аэропорт Сфинкс.
Впервые в одном месте посетители смогут увидеть пять тысяч артефактов, включая знаменитую золотые маску фараона, колесницы, саркофаги, кровати, перламутровые украшения, инкрустированные драгоценными камнями.