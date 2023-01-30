https://ria.ru/20230130/dvfu-1848294453.html
Ученые ДВФУ разработали систему выявления редкой генетической болезни
Ученые ДВФУ разработали систему выявления редкой генетической болезни - РИА Новости, 30.01.2023
Ученые ДВФУ разработали систему выявления редкой генетической болезни
Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) во Владивостоке создали недорогую тест-систему, позволяющую оперативно выявлять неизлечимое... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T04:51
2023-01-30T04:51
2023-01-30T10:38
наука
владивосток
дальневосточный федеральный университет
россия
здоровье - общество
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ВЛАДИВОСТОК, 30 янв — РИА Новости. Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) во Владивостоке создали недорогую тест-систему, позволяющую оперативно выявлять неизлечимое генетическое заболевание — болезнь Вильсона-Коновалова, сообщает вуз. Болезнь считается редкой, она обусловлена нарушением внутриклеточного транспорта меди и накоплением ее в организме. Ее избыток приводит к тяжелейшим поражениям центральной нервной системы и внутренних органов. Причина болезни — мутация в гене ATP7B, отвечающем за выведение меди из организма. Болезнь Вильсона-Коновалова без терапии приводит к летальному исходу, но если ее вовремя распознать и подобрать правильное лечение, то пациенты могут сохранять высокое качество жизни. "Ученым ДВФУ удалось создать недорогую тест-систему с точностью "золотого стандарта"…. Аллель-специфическая ПЦР, повсеместно применяемая для выявления мутаций в геномной ДНК, теперь может широко использоваться и для диагностики болезни Вильсона-Коновалова", — говорится в сообщении.В ДВФУ пояснили, что существующие биохимические анализы неточны, а биопсия печени для этой диагностики применяется в исключительных случаях. Метод секвенирования ДНК по Сэнгеру — дорогой и применяется только в крупных городах. Новый метод позволяет найти самые частые мутации гена ATP7B в ДНК пациента с помощью специальных маркеров. Результат получают за три часа, оборудование для анализа есть во многих медучреждениях каждого районного центра страны. Кроме того, врачи без специальных знаний в области генетики могут легко интерпретировать показатели теста. По данным вуза, в этом году анализ крови на болезнь Вильсона-Коновалова станет доступным в медцентрах Владивостока. Сейчас тест-система находится на стадии патентования. Одна из крупных российских компаний заинтересовалась разработкой, отмечают в ДВФУ. По словам ученых, полное обследование пациента на мутации гена ATP7B будет стоить около десяти тысяч рублей. Именно поэтому так важно на ранних стадиях обнаружить это заболевание и приступить к терапии, заключил ученый.
https://ria.ru/20230124/ushi-1846960808.html
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владивосток, дальневосточный федеральный университет, россия, здоровье - общество
Наука, Владивосток, Дальневосточный федеральный университет, Россия, Здоровье - Общество
04:51 30.01.2023 (обновлено: 10:38 30.01.2023)
Ученые ДВФУ разработали систему выявления редкой генетической болезни
Ученые ДВФУ разработали тест-систему для выявления редкой генетической болезни
ВЛАДИВОСТОК, 30 янв — РИА Новости. Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) во Владивостоке создали недорогую тест-систему, позволяющую оперативно выявлять неизлечимое генетическое заболевание — болезнь Вильсона-Коновалова, сообщает вуз.
Болезнь считается редкой, она обусловлена нарушением внутриклеточного транспорта меди и накоплением ее в организме. Ее избыток приводит к тяжелейшим поражениям центральной нервной системы и внутренних органов. Причина болезни — мутация в гене ATP7B, отвечающем за выведение меди из организма. Болезнь Вильсона-Коновалова без терапии приводит к летальному исходу, но если ее вовремя распознать и подобрать правильное лечение, то пациенты могут сохранять высокое качество жизни.
"Ученым ДВФУ удалось создать недорогую тест-систему с точностью "золотого стандарта"…. Аллель-специфическая ПЦР, повсеместно применяемая для выявления мутаций в геномной ДНК, теперь может широко использоваться и для диагностики болезни Вильсона-Коновалова", — говорится в сообщении.
В ДВФУ пояснили, что существующие биохимические анализы неточны, а биопсия печени для этой диагностики применяется в исключительных случаях. Метод секвенирования ДНК по Сэнгеру — дорогой и применяется только в крупных городах.
Новый метод позволяет найти самые частые мутации гена ATP7B в ДНК пациента с помощью специальных маркеров. Результат получают за три часа, оборудование для анализа есть во многих медучреждениях каждого районного центра страны. Кроме того, врачи без специальных знаний в области генетики могут легко интерпретировать показатели теста.
По данным вуза, в этом году анализ крови на болезнь Вильсона-Коновалова станет доступным в медцентрах Владивостока. Сейчас тест-система находится на стадии патентования. Одна из крупных российских компаний заинтересовалась разработкой, отмечают в ДВФУ. По словам ученых, полное обследование пациента на мутации гена ATP7B будет стоить около десяти тысяч рублей.
"Доступный и простой анализ может сократить процент людей, которые страдают таким тяжелым заболеванием. Они много лет могут жить с агрессией или апатией, с постоянными болями и неустановленным диагнозом. К сожалению, болезнь Вильсона-Коновалова имеет точки невозврата, после которых человек, даже получивший необходимое лечение, уже никогда не сможет полностью оправиться и вернуться в здоровое состояние", — приводятся слова разработчика тест-системы Михаила Гарбуза.
Именно поэтому так важно на ранних стадиях обнаружить это заболевание и приступить к терапии, заключил ученый.