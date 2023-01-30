https://ria.ru/20230130/dtp-1848477874.html
На Киевском шоссе в Москве столкнулись два грузовика
На Киевском шоссе в Москве столкнулись два грузовика - РИА Новости, 30.01.2023
На Киевском шоссе в Москве столкнулись два грузовика
ДТП с участием двух грузовых автомобилей произошло на 39-м километре Киевского шоссе в столице, для движения перекрыты три полосы из четырех, сообщили в... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T17:06
2023-01-30T17:06
2023-01-30T17:06
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. ДТП с участием двух грузовых автомобилей произошло на 39-м километре Киевского шоссе в столице, для движения перекрыты три полосы из четырех, сообщили в Telegram-канале департамента транспорта Москвы. "На 39-м километре Киевского шоссе столкнулись два грузовых автомобиля, в результате чего один из автомобилей перевернулся на бок. Для движения перекрыты три полосы из четырех", - говорится в сообщении. Отмечается, что на месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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дтп, авто, москва, россия, общество
ДТП, Авто, Москва, Россия, Общество
На Киевском шоссе в Москве столкнулись два грузовика
На 39-м километре Киевского шоссе в Москве столкнулись два грузовика