https://ria.ru/20230130/dtp-1848334917.html

В Уфе столкнулись два автобуса

В Уфе столкнулись два автобуса - РИА Новости, 30.01.2023

В Уфе столкнулись два автобуса

Три человека обратились за медицинской помощью после столкновения двух автобусов в Уфе, одно из которых врезалось в историческое здание – дом Якушевых. РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T11:02

2023-01-30T11:02

2023-01-30T11:02

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УФА, 30 янв – РИА Новости. Три человека обратились за медицинской помощью после столкновения двух автобусов в Уфе, одно из которых врезалось в историческое здание – дом Якушевых. По данным ГИБДД Башкирии, на пересечении улиц Цюрупы и Достоевского столкнулись автобусы "Лотос" и "Нефаз" с последующим наездом одного из них в здание. "В результате ДТП одного из пассажиров для оказания медицинской помощи доставили в больницу. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и других экстренные служб", - сообщает ведомство. По данным башкирской прокуратуры, в аварии пострадали два человека. "Столкнулись пассажирские автобусы, в результате аварии один из них въехал в объект культурного наследия – дом Якушевых, двоим пассажирам потребовалась медицинская помощь", - информирует надзорное ведомство. А в ГУМЧС по Башкирии сообщают о троих пострадавших. "Погибших нет. Предварительно, пострадало 3 человека. На месте проводится медицинский осмотр", - говорится в релизе главка. Ведомства не сообщают, каковы повреждения исторического здания. Согласно открытым данным, на улице Цюрупы, дом 86 находится историческое здание 1889 года постройки. Дом принадлежал семье мещанина, занимавшего должность бухгалтера в уфимском Обществе взаимного кредита, - Ивана Игнатьевича Якушева. В революционные годы здесь располагались учебные заведения и церковные школы. Сегодня в историческом доме находится управление по государственной охране объектов культурного наследия Башкирии.

https://ria.ru/20230125/dtp-1847329592.html

https://ria.ru/20230130/vozhdenie-1848281007.html

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происшествия, уфа, гибдд мвд рф, россия, дтп