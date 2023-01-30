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В Уфе столкнулись два автобуса - РИА Новости, 30.01.2023
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В Уфе столкнулись два автобуса
В Уфе столкнулись два автобуса - РИА Новости, 30.01.2023
В Уфе столкнулись два автобуса
Три человека обратились за медицинской помощью после столкновения двух автобусов в Уфе, одно из которых врезалось в историческое здание – дом Якушевых. РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T11:02
2023-01-30T11:02
происшествия
уфа
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УФА, 30 янв – РИА Новости. Три человека обратились за медицинской помощью после столкновения двух автобусов в Уфе, одно из которых врезалось в историческое здание – дом Якушевых. По данным ГИБДД Башкирии, на пересечении улиц Цюрупы и Достоевского столкнулись автобусы "Лотос" и "Нефаз" с последующим наездом одного из них в здание. "В результате ДТП одного из пассажиров для оказания медицинской помощи доставили в больницу. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и других экстренные служб", - сообщает ведомство. По данным башкирской прокуратуры, в аварии пострадали два человека. "Столкнулись пассажирские автобусы, в результате аварии один из них въехал в объект культурного наследия – дом Якушевых, двоим пассажирам потребовалась медицинская помощь", - информирует надзорное ведомство. А в ГУМЧС по Башкирии сообщают о троих пострадавших. "Погибших нет. Предварительно, пострадало 3 человека. На месте проводится медицинский осмотр", - говорится в релизе главка. Ведомства не сообщают, каковы повреждения исторического здания. Согласно открытым данным, на улице Цюрупы, дом 86 находится историческое здание 1889 года постройки. Дом принадлежал семье мещанина, занимавшего должность бухгалтера в уфимском Обществе взаимного кредита, - Ивана Игнатьевича Якушева. В революционные годы здесь располагались учебные заведения и церковные школы. Сегодня в историческом доме находится управление по государственной охране объектов культурного наследия Башкирии.
https://ria.ru/20230125/dtp-1847329592.html
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происшествия, уфа, гибдд мвд рф, россия, дтп
Происшествия, Уфа, ГИБДД МВД РФ, Россия, ДТП
11:02 30.01.2023
 
В Уфе столкнулись два автобуса

В Уфе трое пострадали в ДТП с автобусами, один из которых врезался в исторический дом

© РИА Новости / Павел ЛисицынСотрудник ДПС подает водителю сигнал об остановке
Сотрудник ДПС подает водителю сигнал об остановке - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Сотрудник ДПС подает водителю сигнал об остановке. Архивное фото
Читать ria.ru в
УФА, 30 янв – РИА Новости. Три человека обратились за медицинской помощью после столкновения двух автобусов в Уфе, одно из которых врезалось в историческое здание – дом Якушевых.
По данным ГИБДД Башкирии, на пересечении улиц Цюрупы и Достоевского столкнулись автобусы "Лотос" и "Нефаз" с последующим наездом одного из них в здание.
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В Подмосковье три человека пострадали в ДТП с двумя грузовиками и автобусом
"В результате ДТП одного из пассажиров для оказания медицинской помощи доставили в больницу. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и других экстренные служб", - сообщает ведомство.
По данным башкирской прокуратуры, в аварии пострадали два человека. "Столкнулись пассажирские автобусы, в результате аварии один из них въехал в объект культурного наследия – дом Якушевых, двоим пассажирам потребовалась медицинская помощь", - информирует надзорное ведомство.
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А в ГУМЧС по Башкирии сообщают о троих пострадавших. "Погибших нет. Предварительно, пострадало 3 человека. На месте проводится медицинский осмотр", - говорится в релизе главка.
Ведомства не сообщают, каковы повреждения исторического здания.
Согласно открытым данным, на улице Цюрупы, дом 86 находится историческое здание 1889 года постройки. Дом принадлежал семье мещанина, занимавшего должность бухгалтера в уфимском Обществе взаимного кредита, - Ивана Игнатьевича Якушева. В революционные годы здесь располагались учебные заведения и церковные школы. Сегодня в историческом доме находится управление по государственной охране объектов культурного наследия Башкирии.
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