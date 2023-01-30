https://ria.ru/20230130/drozdov-1848331201.html
Композитор Дунаев заявил, что Николай Дроздов остается в больнице
Композитор Дунаев заявил, что Николай Дроздов остается в больнице - РИА Новости, 30.01.2023
Композитор Дунаев заявил, что Николай Дроздов остается в больнице
Телеведущий, ученый-зоолог и путешественник Николай Дроздов после перелома ребер в ближайшую неделю еще останется в больнице, дата выписки неизвестна, но... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T10:48
2023-01-30T10:48
2023-01-30T11:07
николай дроздов
общество
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МОСКВА. 30 янв - РИА Новости. Телеведущий, ученый-зоолог и путешественник Николай Дроздов после перелома ребер в ближайшую неделю еще останется в больнице, дата выписки неизвестна, но телеведущий чувствует себя нормально, сообщил РИА Новости друг Дроздова композитор Дмитрий Дунаев. Николай Дроздов был госпитализирован в связи с переломом ребер, полученным около недели назад. Сейчас 85-летний пациент находится в обычной палате. "Состояние нормальное, все хорошо", - сказал Дунаев. По его словам, дата выписки еще не известна. "Вчера Татьяна Петровна, супруга его, с ним общалась. Я думаю, еще недельку (Дроздов побудет в больнице - ред.). Может, побольше", - отметил композитор.
https://ria.ru/20230129/drozdov-1848201882.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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николай дроздов, общество
Николай Дроздов, Общество
10:48 30.01.2023 (обновлено: 11:07 30.01.2023)
Композитор Дунаев заявил, что Николай Дроздов остается в больнице
Композитор Дунаев заявил, что Николай Дроздов останется в больнице еще на неделю
МОСКВА. 30 янв - РИА Новости. Телеведущий, ученый-зоолог и путешественник Николай Дроздов после перелома ребер в ближайшую неделю еще останется в больнице, дата выписки неизвестна, но телеведущий чувствует себя нормально, сообщил РИА Новости друг Дроздова композитор Дмитрий Дунаев.
Николай Дроздов был госпитализирован в связи с переломом ребер, полученным около недели назад. Сейчас 85-летний пациент находится в обычной палате.
"Состояние нормальное, все хорошо", - сказал Дунаев.
По его словам, дата выписки еще не известна. "Вчера Татьяна Петровна, супруга его, с ним общалась. Я думаю, еще недельку (Дроздов побудет в больнице - ред.). Может, побольше", - отметил композитор.