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Композитор Дунаев заявил, что Николай Дроздов остается в больнице - РИА Новости, 30.01.2023
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Композитор Дунаев заявил, что Николай Дроздов остается в больнице
Композитор Дунаев заявил, что Николай Дроздов остается в больнице - РИА Новости, 30.01.2023
Композитор Дунаев заявил, что Николай Дроздов остается в больнице
Телеведущий, ученый-зоолог и путешественник Николай Дроздов после перелома ребер в ближайшую неделю еще останется в больнице, дата выписки неизвестна, но... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T10:48
2023-01-30T11:07
николай дроздов
общество
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МОСКВА. 30 янв - РИА Новости. Телеведущий, ученый-зоолог и путешественник Николай Дроздов после перелома ребер в ближайшую неделю еще останется в больнице, дата выписки неизвестна, но телеведущий чувствует себя нормально, сообщил РИА Новости друг Дроздова композитор Дмитрий Дунаев. Николай Дроздов был госпитализирован в связи с переломом ребер, полученным около недели назад. Сейчас 85-летний пациент находится в обычной палате. "Состояние нормальное, все хорошо", - сказал Дунаев. По его словам, дата выписки еще не известна. "Вчера Татьяна Петровна, супруга его, с ним общалась. Я думаю, еще недельку (Дроздов побудет в больнице - ред.). Может, побольше", - отметил композитор.
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николай дроздов, общество
Николай Дроздов, Общество
10:48 30.01.2023 (обновлено: 11:07 30.01.2023)
 
Композитор Дунаев заявил, что Николай Дроздов остается в больнице

Композитор Дунаев заявил, что Николай Дроздов останется в больнице еще на неделю

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкНиколай Дроздов
Николай Дроздов - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Николай Дроздов. Архивное фото
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МОСКВА. 30 янв - РИА Новости. Телеведущий, ученый-зоолог и путешественник Николай Дроздов после перелома ребер в ближайшую неделю еще останется в больнице, дата выписки неизвестна, но телеведущий чувствует себя нормально, сообщил РИА Новости друг Дроздова композитор Дмитрий Дунаев.
Николай Дроздов был госпитализирован в связи с переломом ребер, полученным около недели назад. Сейчас 85-летний пациент находится в обычной палате.
"Состояние нормальное, все хорошо", - сказал Дунаев.
По его словам, дата выписки еще не известна. "Вчера Татьяна Петровна, супруга его, с ним общалась. Я думаю, еще недельку (Дроздов побудет в больнице - ред.). Может, побольше", - отметил композитор.
Ученый-зоолог, ведущий программы В мире животных Николай Дроздов - РИА Новости, 1920, 29.01.2023
Вчера, 12:29Культура
Николай Дроздов попал в больницу
 
Николай ДроздовОбщество
 
 
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