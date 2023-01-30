https://ria.ru/20230130/drozdov-1848331201.html

Композитор Дунаев заявил, что Николай Дроздов остается в больнице

Композитор Дунаев заявил, что Николай Дроздов остается в больнице - РИА Новости, 30.01.2023

Композитор Дунаев заявил, что Николай Дроздов остается в больнице

Телеведущий, ученый-зоолог и путешественник Николай Дроздов после перелома ребер в ближайшую неделю еще останется в больнице, дата выписки неизвестна, но... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T10:48

2023-01-30T10:48

2023-01-30T11:07

николай дроздов

общество

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МОСКВА. 30 янв - РИА Новости. Телеведущий, ученый-зоолог и путешественник Николай Дроздов после перелома ребер в ближайшую неделю еще останется в больнице, дата выписки неизвестна, но телеведущий чувствует себя нормально, сообщил РИА Новости друг Дроздова композитор Дмитрий Дунаев. Николай Дроздов был госпитализирован в связи с переломом ребер, полученным около недели назад. Сейчас 85-летний пациент находится в обычной палате. "Состояние нормальное, все хорошо", - сказал Дунаев. По его словам, дата выписки еще не известна. "Вчера Татьяна Петровна, супруга его, с ним общалась. Я думаю, еще недельку (Дроздов побудет в больнице - ред.). Может, побольше", - отметил композитор.

https://ria.ru/20230129/drozdov-1848201882.html

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

николай дроздов, общество