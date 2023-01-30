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Пушилин рассказал о значении освобождения села Благодатное в ДНР - РИА Новости, 30.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
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Пушилин рассказал о значении освобождения села Благодатное в ДНР
Пушилин рассказал о значении освобождения села Благодатное в ДНР - РИА Новости, 30.01.2023
Пушилин рассказал о значении освобождения села Благодатное в ДНР
Освобождение села Благодатное в Артемовском районе ДНР существенно улучшает позиции российских подразделений и позволяет перерезать еще один из путей снабжения... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T10:18
2023-01-30T10:18
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
денис пушилин
артемовск
евгений пригожин
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Освобождение села Благодатное в Артемовском районе ДНР существенно улучшает позиции российских подразделений и позволяет перерезать еще один из путей снабжения противника, заявил врио главы российского региона Денис Пушилин. В воскресенье руководитель группы "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что подразделения группы взяли под контроль село Благодатное, расположенное между Соледаром и Артемовском. Село Благодатное в ДНР расположено к западу от Соледара. Минобороны РФ 13 января сообщило, что освобождение Соледара, которое было завершено вечером 12 января, важно в плане развития наступательных действий, позволяет отрезать от снабжения украинские войска в Артемовске и затем взять их в "котел".
донецкая народная республика
артемовск
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Кадры освобождения штурмовыми отрядами ВДВ населенного пункта Благодатное
Кадры освобождения штурмовыми отрядами ВДВ населенного пункта Благодатное
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безопасность, донецкая народная республика, денис пушилин, артемовск, евгений пригожин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Артемовск, Евгений Пригожин
10:18 30.01.2023
 
Пушилин рассказал о значении освобождения села Благодатное в ДНР

Пушилин: освобождение села Благодатное в ДНР существенно улучшает позиции российских сил

Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Освобождение села Благодатное в Артемовском районе ДНР существенно улучшает позиции российских подразделений и позволяет перерезать еще один из путей снабжения противника, заявил врио главы российского региона Денис Пушилин.
В воскресенье руководитель группы "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что подразделения группы взяли под контроль село Благодатное, расположенное между Соледаром и Артемовском.
"Нам важно сейчас перерезать дорогу Часов Яр - Артемовск, это один из немногих оставшихся путей снабжения группировки противника. Здесь мы видим тоже определенные успехи и по освобождению населенного пункта Благодатное, что позволяет уже улучшить существенно позиции и также перерезать один из путей снабжения в районе населенного пункта Красная Гора", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
Село Благодатное в ДНР расположено к западу от Соледара. Минобороны РФ 13 января сообщило, что освобождение Соледара, которое было завершено вечером 12 января, важно в плане развития наступательных действий, позволяет отрезать от снабжения украинские войска в Артемовске и затем взять их в "котел".
"Зажали в клещи, после этого разделили на части": как освобождали Соледар
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанк

Наступление, завершившееся разгромом ВСУ и взятием Соледара, вела разнородная группировка войск по единому замыслу и плану, сообщили в Минобороны.

Боец подразделения ЧВК Вагнер в Соледаре. На втором плане – Свято-Преображенский храм.
1 из 10

Наступление, завершившееся разгромом ВСУ и взятием Соледара, вела разнородная группировка войск по единому замыслу и плану, сообщили в Минобороны.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанк

Задача штурма городских кварталов была решена самоотверженными действиями добровольцев отрядов группы "Вагнер".

Разрушения на улице в Соледаре
2 из 10

Задача штурма городских кварталов была решена самоотверженными действиями добровольцев отрядов группы "Вагнер".

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанк

"Соледар зажали в клещи, после этого разделили на части. Зажали подразделения противника, тех, кто отказывался сдаваться в плен — уничтожали", — рассказал о тактике взятия города руководитель "Вагнера" Евгений Пригожин.

Бойцы подразделения ЧВК Вагнер в Соледаре.
3 из 10

"Соледар зажали в клещи, после этого разделили на части. Зажали подразделения противника, тех, кто отказывался сдаваться в плен — уничтожали", — рассказал о тактике взятия города руководитель "Вагнера" Евгений Пригожин.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанк

Действия участников штурма оказались неожиданными для украинских сил.

Разрушенное жилое здание в Соледаре
4 из 10

Действия участников штурма оказались неожиданными для украинских сил.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанк

"Работа была довольно-таки непростая — наши группы двигались непосредственно сначала по одному направлению и параллельно пробивали коридоры по лесопосадкам совершенно с другого направления", — объяснил боец, принимавший участие в освобождении города.

Разрушенные жилые здания в Соледаре“
5 из 10

"Работа была довольно-таки непростая — наши группы двигались непосредственно сначала по одному направлению и параллельно пробивали коридоры по лесопосадкам совершенно с другого направления", — объяснил боец, принимавший участие в освобождении города.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанк

Штурмовые отряды ворвались в центр города и перерезали украинским силам пути снабжения. "Здесь их оборонная линия вообще не была продумана", — резюмировал боец.

Разрушенные жилые здания и автомобили в Соледаре
6 из 10

Штурмовые отряды ворвались в центр города и перерезали украинским силам пути снабжения. "Здесь их оборонная линия вообще не была продумана", — резюмировал боец.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанк

Операция по взятию Соледара завершилась 12 января.

Разрушенное жилое здание в Соледаре
7 из 10

Операция по взятию Соледара завершилась 12 января.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанк

В центре Соледара не осталось практически ни одного целого здания. Украинская артиллерия целенаправленно наносила удары по жилым кварталам.

Разрушенные жилые здания в Соледаре
8 из 10

В центре Соледара не осталось практически ни одного целого здания. Украинская артиллерия целенаправленно наносила удары по жилым кварталам.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанк

Город имеет важное значение для продолжения успешного наступления на Донецком направлении.

Боец подразделения ЧВК Вагнер в Соледаре
9 из 10

Город имеет важное значение для продолжения успешного наступления на Донецком направлении.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанк

Освобождение Соледара позволит перерезать пути снабжения украинской группировки в Артемовске.

Разрушенные здания и автомобили в Соледаре
10 из 10

Освобождение Соледара позволит перерезать пути снабжения украинской группировки в Артемовске.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
1 из 10

Наступление, завершившееся разгромом ВСУ и взятием Соледара, вела разнородная группировка войск по единому замыслу и плану, сообщили в Минобороны.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
2 из 10

Задача штурма городских кварталов была решена самоотверженными действиями добровольцев отрядов группы "Вагнер".

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
3 из 10

"Соледар зажали в клещи, после этого разделили на части. Зажали подразделения противника, тех, кто отказывался сдаваться в плен — уничтожали", — рассказал о тактике взятия города руководитель "Вагнера" Евгений Пригожин.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
4 из 10

Действия участников штурма оказались неожиданными для украинских сил.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
5 из 10

"Работа была довольно-таки непростая — наши группы двигались непосредственно сначала по одному направлению и параллельно пробивали коридоры по лесопосадкам совершенно с другого направления", — объяснил боец, принимавший участие в освобождении города.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
6 из 10

Штурмовые отряды ворвались в центр города и перерезали украинским силам пути снабжения. "Здесь их оборонная линия вообще не была продумана", — резюмировал боец.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
7 из 10

Операция по взятию Соледара завершилась 12 января.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
8 из 10

В центре Соледара не осталось практически ни одного целого здания. Украинская артиллерия целенаправленно наносила удары по жилым кварталам.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
9 из 10

Город имеет важное значение для продолжения успешного наступления на Донецком направлении.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
10 из 10

Освобождение Соледара позволит перерезать пути снабжения украинской группировки в Артемовске.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинАртемовскЕвгений Пригожин
 
 
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