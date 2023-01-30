https://ria.ru/20230130/donbass-1848325312.html

Пушилин рассказал о значении освобождения села Благодатное в ДНР

Пушилин рассказал о значении освобождения села Благодатное в ДНР - РИА Новости, 30.01.2023

Пушилин рассказал о значении освобождения села Благодатное в ДНР

Освобождение села Благодатное в Артемовском районе ДНР существенно улучшает позиции российских подразделений и позволяет перерезать еще один из путей снабжения... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T10:18

2023-01-30T10:18

2023-01-30T10:18

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

денис пушилин

артемовск

евгений пригожин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812805594_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_41c4995069786a09d63351a2ebfca335.jpg

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Освобождение села Благодатное в Артемовском районе ДНР существенно улучшает позиции российских подразделений и позволяет перерезать еще один из путей снабжения противника, заявил врио главы российского региона Денис Пушилин. В воскресенье руководитель группы "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что подразделения группы взяли под контроль село Благодатное, расположенное между Соледаром и Артемовском. Село Благодатное в ДНР расположено к западу от Соледара. Минобороны РФ 13 января сообщило, что освобождение Соледара, которое было завершено вечером 12 января, важно в плане развития наступательных действий, позволяет отрезать от снабжения украинские войска в Артемовске и затем взять их в "котел".

донецкая народная республика

артемовск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры освобождения штурмовыми отрядами ВДВ населенного пункта Благодатное Кадры освобождения штурмовыми отрядами ВДВ населенного пункта Благодатное 2023-01-30T10:18 true PT1M17S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, донецкая народная республика, денис пушилин, артемовск, евгений пригожин