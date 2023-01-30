Пушилин рассказал о значении освобождения села Благодатное в ДНР

Пушилин: освобождение села Благодатное в ДНР существенно улучшает позиции российских сил
Наступление, завершившееся разгромом ВСУ и взятием Соледара, вела разнородная группировка войск по единому замыслу и плану, сообщили в Минобороны.
Наступление, завершившееся разгромом ВСУ и взятием Соледара, вела разнородная группировка войск по единому замыслу и плану, сообщили в Минобороны.
Задача штурма городских кварталов была решена самоотверженными действиями добровольцев отрядов группы "Вагнер".
Задача штурма городских кварталов была решена самоотверженными действиями добровольцев отрядов группы "Вагнер".
"Соледар зажали в клещи, после этого разделили на части. Зажали подразделения противника, тех, кто отказывался сдаваться в плен — уничтожали", — рассказал о тактике взятия города руководитель "Вагнера" Евгений Пригожин.
"Соледар зажали в клещи, после этого разделили на части. Зажали подразделения противника, тех, кто отказывался сдаваться в плен — уничтожали", — рассказал о тактике взятия города руководитель "Вагнера" Евгений Пригожин.
Действия участников штурма оказались неожиданными для украинских сил.
Действия участников штурма оказались неожиданными для украинских сил.
"Работа была довольно-таки непростая — наши группы двигались непосредственно сначала по одному направлению и параллельно пробивали коридоры по лесопосадкам совершенно с другого направления", — объяснил боец, принимавший участие в освобождении города.
"Работа была довольно-таки непростая — наши группы двигались непосредственно сначала по одному направлению и параллельно пробивали коридоры по лесопосадкам совершенно с другого направления", — объяснил боец, принимавший участие в освобождении города.
Штурмовые отряды ворвались в центр города и перерезали украинским силам пути снабжения. "Здесь их оборонная линия вообще не была продумана", — резюмировал боец.
Штурмовые отряды ворвались в центр города и перерезали украинским силам пути снабжения. "Здесь их оборонная линия вообще не была продумана", — резюмировал боец.
Операция по взятию Соледара завершилась 12 января.
Операция по взятию Соледара завершилась 12 января.
В центре Соледара не осталось практически ни одного целого здания. Украинская артиллерия целенаправленно наносила удары по жилым кварталам.
В центре Соледара не осталось практически ни одного целого здания. Украинская артиллерия целенаправленно наносила удары по жилым кварталам.
Город имеет важное значение для продолжения успешного наступления на Донецком направлении.
Город имеет важное значение для продолжения успешного наступления на Донецком направлении.
Освобождение Соледара позволит перерезать пути снабжения украинской группировки в Артемовске.
Освобождение Соледара позволит перерезать пути снабжения украинской группировки в Артемовске.
Наступление, завершившееся разгромом ВСУ и взятием Соледара, вела разнородная группировка войск по единому замыслу и плану, сообщили в Минобороны.
Задача штурма городских кварталов была решена самоотверженными действиями добровольцев отрядов группы "Вагнер".
"Соледар зажали в клещи, после этого разделили на части. Зажали подразделения противника, тех, кто отказывался сдаваться в плен — уничтожали", — рассказал о тактике взятия города руководитель "Вагнера" Евгений Пригожин.
Действия участников штурма оказались неожиданными для украинских сил.
"Работа была довольно-таки непростая — наши группы двигались непосредственно сначала по одному направлению и параллельно пробивали коридоры по лесопосадкам совершенно с другого направления", — объяснил боец, принимавший участие в освобождении города.
Штурмовые отряды ворвались в центр города и перерезали украинским силам пути снабжения. "Здесь их оборонная линия вообще не была продумана", — резюмировал боец.
Операция по взятию Соледара завершилась 12 января.
В центре Соледара не осталось практически ни одного целого здания. Украинская артиллерия целенаправленно наносила удары по жилым кварталам.
Город имеет важное значение для продолжения успешного наступления на Донецком направлении.
Освобождение Соледара позволит перерезать пути снабжения украинской группировки в Артемовске.