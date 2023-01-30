Рейтинг@Mail.ru
Доллар завершил торги на Мосбирже ростом до 70,41 рубля - РИА Новости, 30.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20230130/dollar-1848512750.html
Доллар завершил торги на Мосбирже ростом до 70,41 рубля
Доллар завершил торги на Мосбирже ростом до 70,41 рубля - РИА Новости, 30.01.2023
Доллар завершил торги на Мосбирже ростом до 70,41 рубля
Валюта РФ ощутимо упала в понедельник: доллар и юань "закрыли торги" соответственно на отметках 70,41 рубля и 10,41 рубля, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T19:15
2023-01-30T19:15
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
доллар
россия
экономика
московская биржа
валюта
динамика курсов валют
курс рубля
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/12/1759696446_0:128:3024:1829_1920x0_80_0_0_46f11dcebdf5852abc4737649f09aaf3.jpg
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Валюта РФ ощутимо упала в понедельник: доллар и юань "закрыли торги" соответственно на отметках 70,41 рубля и 10,41 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день вырос на 95 копеек, до 70,41 рубля, юаня - на 15 копеек, до 10,41 рубля, евро - на 1,06 рубля, до 76,56 рубля.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/12/1759696446_147:0:2878:2048_1920x0_80_0_0_48f937f04feed65f47ae85858c96fb11.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
доллар, россия, экономика, московская биржа, валюта, динамика курсов валют, курс рубля, курс доллара, рубль
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Доллар, Россия, Экономика, Московская биржа, Валюта, Динамика курсов валют, Курс рубля, Курс доллара, Рубль
19:15 30.01.2023
 
Доллар завершил торги на Мосбирже ростом до 70,41 рубля

Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже 30 января вырос до 70,41 рубля, евро — до 76,56

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЭлектронное табло со знаком доллара
Электронное табло со знаком доллара - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Электронное табло со знаком доллара. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Валюта РФ ощутимо упала в понедельник: доллар и юань "закрыли торги" соответственно на отметках 70,41 рубля и 10,41 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день вырос на 95 копеек, до 70,41 рубля, юаня - на 15 копеек, до 10,41 рубля, евро - на 1,06 рубля, до 76,56 рубля.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьДолларРоссияЭкономикаМосковская биржаВалютаДинамика курсов валютКурс рубляКурс доллараРубль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала