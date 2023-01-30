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Доллар завершил торги на Мосбирже ростом до 70,41 рубля
Доллар завершил торги на Мосбирже ростом до 70,41 рубля - РИА Новости, 30.01.2023
Доллар завершил торги на Мосбирже ростом до 70,41 рубля
Валюта РФ ощутимо упала в понедельник: доллар и юань "закрыли торги" соответственно на отметках 70,41 рубля и 10,41 рубля, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T19:15
2023-01-30T19:15
2023-01-30T19:15
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Валюта РФ ощутимо упала в понедельник: доллар и юань "закрыли торги" соответственно на отметках 70,41 рубля и 10,41 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день вырос на 95 копеек, до 70,41 рубля, юаня - на 15 копеек, до 10,41 рубля, евро - на 1,06 рубля, до 76,56 рубля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Доллар, Россия, Экономика, Московская биржа, Валюта, Динамика курсов валют, Курс рубля, Курс доллара, Рубль
Доллар завершил торги на Мосбирже ростом до 70,41 рубля
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже 30 января вырос до 70,41 рубля, евро — до 76,56