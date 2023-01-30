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Доллар завершил торги на Мосбирже ростом до 70,41 рубля

Доллар завершил торги на Мосбирже ростом до 70,41 рубля - РИА Новости, 30.01.2023

Доллар завершил торги на Мосбирже ростом до 70,41 рубля

Валюта РФ ощутимо упала в понедельник: доллар и юань "закрыли торги" соответственно на отметках 70,41 рубля и 10,41 рубля, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T19:15

2023-01-30T19:15

2023-01-30T19:15

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Валюта РФ ощутимо упала в понедельник: доллар и юань "закрыли торги" соответственно на отметках 70,41 рубля и 10,41 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день вырос на 95 копеек, до 70,41 рубля, юаня - на 15 копеек, до 10,41 рубля, евро - на 1,06 рубля, до 76,56 рубля.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

доллар, россия, экономика, московская биржа, валюта, динамика курсов валют, курс рубля, курс доллара, рубль