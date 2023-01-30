https://ria.ru/20230130/dollar-1848462527.html
Курс доллара превысил 70 рублей
Курс доллара превысил 70 рублей - РИА Новости, 30.01.2023
Курс доллара превысил 70 рублей
Рубль усиливает снижение: доллар уже дороже 70 рублей, евро закрепляется выше 76 рублей, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T16:25
2023-01-30T16:25
2023-01-30T16:25
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
россия
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Рубль усиливает снижение: доллар уже дороже 70 рублей, евро закрепляется выше 76 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 15.42 мск рос на 56 копеек, до 70,02 рубля, евро – на 79 копеек, до 76,29 рубля, юаня – на 10 копеек, до 10,36 рубля. Таким образом, доллар обновляет максимумы с 11 января, евро – с 9 января.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, московская биржа, россия
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа, Россия
Курс доллара превысил 70 рублей
Курс доллара превысил 70 рублей, обновив максимум за 2,5 недели
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости.
Рубль усиливает снижение: доллар уже дороже 70 рублей, евро закрепляется выше 76 рублей, следует из данных
Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 15.42 мск рос на 56 копеек, до 70,02 рубля, евро – на 79 копеек, до 76,29 рубля, юаня – на 10 копеек, до 10,36 рубля.
Таким образом, доллар обновляет максимумы с 11 января, евро – с 9 января.