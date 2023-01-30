https://ria.ru/20230130/dollar-1848462527.html

Курс доллара превысил 70 рублей

Курс доллара превысил 70 рублей - РИА Новости, 30.01.2023

Курс доллара превысил 70 рублей

Рубль усиливает снижение: доллар уже дороже 70 рублей, евро закрепляется выше 76 рублей, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T16:25

2023-01-30T16:25

2023-01-30T16:25

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

московская биржа

россия

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Рубль усиливает снижение: доллар уже дороже 70 рублей, евро закрепляется выше 76 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 15.42 мск рос на 56 копеек, до 70,02 рубля, евро – на 79 копеек, до 76,29 рубля, юаня – на 10 копеек, до 10,36 рубля. Таким образом, доллар обновляет максимумы с 11 января, евро – с 9 января.

россия

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, московская биржа, россия