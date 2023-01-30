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Курс доллара превысил 70 рублей - РИА Новости, 30.01.2023
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20230130/dollar-1848462527.html
Курс доллара превысил 70 рублей
Курс доллара превысил 70 рублей - РИА Новости, 30.01.2023
Курс доллара превысил 70 рублей
Рубль усиливает снижение: доллар уже дороже 70 рублей, евро закрепляется выше 76 рублей, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T16:25
2023-01-30T16:25
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
россия
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Рубль усиливает снижение: доллар уже дороже 70 рублей, евро закрепляется выше 76 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 15.42 мск рос на 56 копеек, до 70,02 рубля, евро – на 79 копеек, до 76,29 рубля, юаня – на 10 копеек, до 10,36 рубля. Таким образом, доллар обновляет максимумы с 11 января, евро – с 9 января.
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экономика, московская биржа, россия
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа, Россия
16:25 30.01.2023
 
Курс доллара превысил 70 рублей

Курс доллара превысил 70 рублей, обновив максимум за 2,5 недели

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкДенежные купюры США
Денежные купюры США - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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Денежные купюры США. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Рубль усиливает снижение: доллар уже дороже 70 рублей, евро закрепляется выше 76 рублей, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 15.42 мск рос на 56 копеек, до 70,02 рубля, евро – на 79 копеек, до 76,29 рубля, юаня – на 10 копеек, до 10,36 рубля.
Таким образом, доллар обновляет максимумы с 11 января, евро – с 9 января.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаМосковская биржаРоссия
 
 
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