00:16 30.01.2023 (обновлено: 10:31 30.01.2023)
Россия показала, что торговать можно без доллара, заявила конгрессвумен
Тейлор Грин: Россия показала, что торговать и процветать можно без доллара и дружбы с США
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЛюди у здания Капитолия в Вашингтоне. 2020 год
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Люди у здания Капитолия в Вашингтоне. 2020 год . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 янв — РИА Новости. Россия, оказавшаяся под тяжелыми западными санкциями, демонстрирует всему миру, что для торговли и процветания не нужны ни американская дружба, ни доллар, который рискует утратить статус мировой валюты, заявила конгрессвумен Марджори Тэйлор Грин в Twitter.
"(Конфликт на Украине. — Прим. ред.) <...> может привести к тому, что доллар перестанет быть мировой валютой. Из-за нашей собственной самоуверенности и "борьбы за спасение демократии" на Украине, которая не входит в НАТО, Россия под бременем тяжелых санкций доказывает всему миру, что им не нужны американские доллары или дружба, чтобы торговать и процветать", — написала Тэйлор Грин.
Она предположила, что "опосредованная война" Штатов с Россией на Украине больше всего выгодна Китаю, и призвала Вашингтон остановить конфликт.
Мнение Тэйлор Грин не пользуется популярностью в Вашингтоне, где, по ее словам, "поджигатели войны продолжают делать ставку на поражение России всеми средствами и любыми суммами".
"Сегодня Китай — самая быстрорастущая военная держава в мировой истории, а мы истощаем ресурсы, балансируя на грани третьей мировой войны с Россией. Америка, Россия и Украина — все обречены, если мы все резко не обратимся внутрь себя и не проведем работу над ошибками. Если нет, то мы все проиграем, а Китай победит", — написала она.
Она напомнила, что голосует против "каждого цента" помощи Украине и требует "общественного аудита" 113 миллиардов долларов, уже выделенных на эти цели.
На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев, отправляя ему оружие, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.