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Россия показала, что торговать можно без доллара, заявила конгрессвумен - РИА Новости, 30.01.2023
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Россия показала, что торговать можно без доллара, заявила конгрессвумен
Россия показала, что торговать можно без доллара, заявила конгрессвумен - РИА Новости, 30.01.2023
Россия показала, что торговать можно без доллара, заявила конгрессвумен
Россия, оказавшаяся под тяжелыми западными санкциями, демонстрирует всему миру, что для торговли и процветания не нужны ни американская дружба, ни доллар,... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T00:16
2023-01-30T10:31
в мире
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владимир путин
сергей лавров
дмитрий песков
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ВАШИНГТОН, 30 янв — РИА Новости. Россия, оказавшаяся под тяжелыми западными санкциями, демонстрирует всему миру, что для торговли и процветания не нужны ни американская дружба, ни доллар, который рискует утратить статус мировой валюты, заявила конгрессвумен Марджори Тэйлор Грин в Twitter. Она предположила, что "опосредованная война" Штатов с Россией на Украине больше всего выгодна Китаю, и призвала Вашингтон остановить конфликт."Новые альянсы формируются между Россией, Китаем, Ираном и многими другими, включая ОПЕК. Китай хочет стать ультимативной сверхдержавой в военном и экономическом отношении, и его может быть уже слишком поздно сбить с этой траектории", — предположила политик.Мнение Тэйлор Грин не пользуется популярностью в Вашингтоне, где, по ее словам, "поджигатели войны продолжают делать ставку на поражение России всеми средствами и любыми суммами". Она напомнила, что голосует против "каждого цента" помощи Украине и требует "общественного аудита" 113 миллиардов долларов, уже выделенных на эти цели. На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев, отправляя ему оружие, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230129/byust-1848275061.html
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в мире, россия, сша, украина, китай, владимир путин, сергей лавров, дмитрий песков, нато, конгресс сша
В мире, Россия, США, Украина, Китай, Владимир Путин, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, НАТО, Конгресс США
00:16 30.01.2023 (обновлено: 10:31 30.01.2023)
 
Россия показала, что торговать можно без доллара, заявила конгрессвумен

Тейлор Грин: Россия показала, что торговать и процветать можно без доллара и дружбы с США

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЛюди у здания Капитолия в Вашингтоне. 2020 год
Люди у здания Капитолия в Вашингтоне. 2020 год - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Люди у здания Капитолия в Вашингтоне. 2020 год . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 янв — РИА Новости. Россия, оказавшаяся под тяжелыми западными санкциями, демонстрирует всему миру, что для торговли и процветания не нужны ни американская дружба, ни доллар, который рискует утратить статус мировой валюты, заявила конгрессвумен Марджори Тэйлор Грин в Twitter.

"(Конфликт на Украине. — Прим. ред.) <...> может привести к тому, что доллар перестанет быть мировой валютой. Из-за нашей собственной самоуверенности и "борьбы за спасение демократии" на Украине, которая не входит в НАТО, Россия под бременем тяжелых санкций доказывает всему миру, что им не нужны американские доллары или дружба, чтобы торговать и процветать", — написала Тэйлор Грин.

Она предположила, что "опосредованная война" Штатов с Россией на Украине больше всего выгодна Китаю, и призвала Вашингтон остановить конфликт.
"Новые альянсы формируются между Россией, Китаем, Ираном и многими другими, включая ОПЕК. Китай хочет стать ультимативной сверхдержавой в военном и экономическом отношении, и его может быть уже слишком поздно сбить с этой траектории", — предположила политик.
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Мнение Тэйлор Грин не пользуется популярностью в Вашингтоне, где, по ее словам, "поджигатели войны продолжают делать ставку на поражение России всеми средствами и любыми суммами".

"Сегодня Китай — самая быстрорастущая военная держава в мировой истории, а мы истощаем ресурсы, балансируя на грани третьей мировой войны с Россией. Америка, Россия и Украина — все обречены, если мы все резко не обратимся внутрь себя и не проведем работу над ошибками. Если нет, то мы все проиграем, а Китай победит", — написала она.

Она напомнила, что голосует против "каждого цента" помощи Украине и требует "общественного аудита" 113 миллиардов долларов, уже выделенных на эти цели.
На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев, отправляя ему оружие, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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