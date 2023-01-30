https://ria.ru/20230130/dollar-1848282965.html

Россия показала, что торговать можно без доллара, заявила конгрессвумен

Россия показала, что торговать можно без доллара, заявила конгрессвумен - РИА Новости, 30.01.2023

Россия показала, что торговать можно без доллара, заявила конгрессвумен

Россия, оказавшаяся под тяжелыми западными санкциями, демонстрирует всему миру, что для торговли и процветания не нужны ни американская дружба, ни доллар,... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T00:16

2023-01-30T00:16

2023-01-30T10:31

в мире

россия

сша

украина

китай

владимир путин

сергей лавров

дмитрий песков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773634309_0:142:3141:1909_1920x0_80_0_0_6b37abc05a52b8679e5e050cdfecb747.jpg

ВАШИНГТОН, 30 янв — РИА Новости. Россия, оказавшаяся под тяжелыми западными санкциями, демонстрирует всему миру, что для торговли и процветания не нужны ни американская дружба, ни доллар, который рискует утратить статус мировой валюты, заявила конгрессвумен Марджори Тэйлор Грин в Twitter. Она предположила, что "опосредованная война" Штатов с Россией на Украине больше всего выгодна Китаю, и призвала Вашингтон остановить конфликт."Новые альянсы формируются между Россией, Китаем, Ираном и многими другими, включая ОПЕК. Китай хочет стать ультимативной сверхдержавой в военном и экономическом отношении, и его может быть уже слишком поздно сбить с этой траектории", — предположила политик.Мнение Тэйлор Грин не пользуется популярностью в Вашингтоне, где, по ее словам, "поджигатели войны продолжают делать ставку на поражение России всеми средствами и любыми суммами". Она напомнила, что голосует против "каждого цента" помощи Украине и требует "общественного аудита" 113 миллиардов долларов, уже выделенных на эти цели. На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев, отправляя ему оружие, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230129/byust-1848275061.html

https://ria.ru/20230129/ukraina-1848266358.html

россия

сша

украина

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, украина, китай, владимир путин, сергей лавров, дмитрий песков, нато, конгресс сша