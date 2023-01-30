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Европа затягивает Украину в долговую яму

Европа затягивает Украину в долговую яму - РИА Новости, 30.01.2023

Европа затягивает Украину в долговую яму

Заголовок — отнюдь не "кремлевская пропаганда и фейк-ньюз", это дословный перевод сказанного в первых строках публикации в моднейшем среди европейского... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T08:00

2023-01-30T08:00

2023-01-30T08:03

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россия

европа

украина

евросоюз

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Заголовок — отнюдь не "кремлевская пропаганда и фейк-ньюз", это дословный перевод сказанного в первых строках публикации в моднейшем среди европейского политического истеблишмента и брюссельских решальщиков Politico. Черным по белому в прогрессивном демократическом, стоящим горой за общеевропейские ценности издании автор говорит, что, конечно, европейские боссы могут бравировать сколько угодно размерами помощи Украине (18 миллиардов евро), но это — почти во всем своем потрясающем воображение объеме — кредитные средства. То есть аукцион невиданной щедрости, конечно, виден, он производит впечатление, но что будет дальше? Это опять спрашивает автор публикации, это тоже не "пропаганда и фейк-ньюз".У кредитов, как и у любых займов, хоть на три рубля, хоть на почти двадцать миллиардов в общеевропейской валюте, есть одно свойство. Эти деньги дают на время. И они — чужие. А отдавать придется из своих собственных средств. И навсегда. А не отдашь если, то случиться может разное. Если три рубля, то ославят как неплательщика, а если много миллиардов, то можно схлопотать и дефолт. Государственный. И тоже — со всеми вытекающими отсюда последствиями.Если кто не в курсе или забыл: первое, что сделала Россия после распада Союза, будучи совершенно нищей, голой, босой, — она взяла на себя обязательства по выплате всех долгов. Всего СССР. Всех республик, столь гордо заявлявших о своем выходе из "тюрьмы народов" навстречу "ценностям свободы и демократии".На календаре был 1991 год.Скажем больше — новая Россия приняла на себя и обязательства реструктуризации долгов по облигациям еще "царского займа" (тогда сумма задолженности, включая набежавшие проценты, составляла примерно 400 миллионов долларов). И в результате их не только реструктурировала, но и сумела даже эти долги погасить.На календаре был 1996 год.И, напомним, Россию в тот момент поджигали. Ну те, кто клялся нам в дружбе и хлопал по плечу. Начинали с Чечни. То есть в момент, когда был военный конфликт в России, который требовал, естественно, ресурсов, Россия все равно взяла на себя финансовые обязательства. И она их в итоге выполнила. С трудностями, с завязыванием себя в узел, но справилась.Нынешний геополитический кризис, градус которого объединенная Европа (и США) повышают едва ли не ежечасно, заставляет по-новому оценить в том числе и финансово-экономическую политику, которую вели правительство Черномырдина и правительство Примакова.Опытные государственники и патриоты, они сумели выиграть у Запада экономическое соревнование при чудовищных стартовых условиях для России. Сейчас и сегодня мы видим результаты их труда. Отсутствие долгов и практически полностью суверенную экономику.Но вернемся, как люди чуткие и понимающие, к озабоченности общеевропейцев о том, что, собственно, будет с теми 18 миллиардами евро, которые Евросоюз планирует в рамках сделанных обещаний отправлять Киеву.Есть мнение, и оно тоже содержится в публикации Politico, что шансов на то, что эти деньги (да еще с процентами) когда-то вернутся в европейскую казну, не слишком много. Поэтому предлагается без обиняков и экивоков эту сумму или очень существенную ее часть из кредитов превратить в гранты. Гранты, как известно, на то и гранты, что их не нужно возвращать. И уж лучше сказать об этом честно и сразу.Как, собственно, это делают американцы, которые уже предоставили Украине безвозмездных (дармовых, так будет точнее) грантов на 13 миллиардов долларов в истекшем году и дадут примерно столько же (14,5 миллиарда) в только что наступившем 2023-м. Эти средства — без учета стоимости военных поставок.Поэтому, как считает прогрессивный Politico, Евросоюзу следует сделать то же самое. Дать денег и забыть о них.Потому что, как известно, свобода и прогресс цены не имеют.И вообще, пора вспомнить про план Маршалла, про то, как Америка помогла Европе, которая была разрушена, и как американцы в итоге сотворили для европейцев "экономическое чудо".Чудо-то чудо, только деньги эти Европе давали тоже в качестве кредита. И, что совсем мило, на закупку американских товаров. То есть тот самый знаменитый — который "спас европейцев от голода и холода" — план Маршалла был не чем иным, как формой кабалы. Это с одной стороны. С другой — Европа стала рынком, очень емким, для всего американского. От кока-колы до кино. От автомобилей до станков. Именно поэтому промышленность США работала сверхъестественно прибыльно, и еще именно поэтому мудрый генерал де Голль, как только пришел к власти в 1958-м, смешал американские карты, поставив, во-первых, на превращение континента в единое экономическое и рыночное пространство. А во-вторых — именно Франция стала вводить квоты не только на американскую продукцию, но даже на использование англицизмов во французском языке. На уровне законов.План Маршалла был предложен и СССР, но Сталин, будучи опытным политиком и отлично зная нравы бывших союзников по антигитлеровской коалиции, от американской помощи отказался. Страну свою мы из руин поднимали сами. Одновременно расплачиваясь в том числе и за ленд-лиз. Который, конечно же, тоже был "бесплатным", но на котором налился мощью американский ВПК так, что сократить его аппетиты не представлялось (ни тогда, ни тем более сейчас) возможным, и поэтому была против нас начата холодная война.Сегодня объединенной Европе с уже обескровленной экономикой (даром, что ли, сейчас Макрон проводит пенсионную реформу, поскольку не только госдолг совершенно невообразимый, так и на социальные выплаты пожилым может просто не хватить денег в обозримом будущем) предлагается дать многие миллиарды Украине. Просто так. Вернее, "для защиты общих ценностей".Когда европейская экономика начнет агонизировать, а это при нынешних ценах на энергоносители лишь вопрос времени, ее опять придут спасать американцы. Предложив "План Маршалла 2.0". Хотите денег и товаров?Вот они, стоит только протянуть руку. Процент дружеский, небольшой: как-никак мы ж союзники, соратники и заединщики. Враг общий — это Россия.То, что с таким трудом создавали политики в середине прошлого века, стремясь в мельчайших деталях сохранить суверенность общеевропейского рынка и общеевропейской промышленности для развития своих стран и для честной конкуренции, было разрушено. Разрушено очень быстро.Те, кто пришел к власти в США в момент экономического кризиса в 2008-м, очень быстро сообразили, что их гегемонии на рынке настал каюк.А за океаном — красота. Германская экономика наливается мощью на русском газе, французская экономика поправляет свое сальдо внешнеторговое экспортом в Россию всего, что требуется. Не отстают и Италия, и Португалия, и Испания. ЕС показывает устойчивые результаты роста, макроэкономические показатели — всем на зависть.Перспективы такого сотрудничества, когда Евросоюз становится суммарно мощнее США, разумеется, выглядели пугающе. Поэтому нужно было оторвать Россию от ЕС.Зашли с Грузии. Не удалось. Задействовали Украину — начало постепенно получаться. Потребовались годы, но нужный США результат достигнут. Ну а чьей кровью, чьими страданиями — на это точно наплевать.И даже если Европе придется вводить военную экономику, это заокеанским стратегам безразлично. Чем хуже европейцам, тем лучше будет американцам. Закон джунглей, когда выживает только сильнейший и самый зубастый, в "саду общеевропейских ценностей", изрядно, правда, подвядших, еще никто не отменял.

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авторы, россия, европа, украина, евросоюз