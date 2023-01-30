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Россия получила более 20 тысяч документов о биопрограмме США на Украине - РИА Новости, 30.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230130/dokumenty-1848450675.html
Россия получила более 20 тысяч документов о биопрограмме США на Украине
Россия получила более 20 тысяч документов о биопрограмме США на Украине - РИА Новости, 30.01.2023
Россия получила более 20 тысяч документов о биопрограмме США на Украине
Российские военные за время спецоперации получили более 20 тысяч документов и материалов о военно-биологической программе США на Украине, заявил начальник войск РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T15:50
2023-01-30T16:18
специальная военная операция на украине
россия
украина
сша
игорь кириллов
войска рхбз
пентагон
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МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Российские военные за время спецоперации получили более 20 тысяч документов и материалов о военно-биологической программе США на Украине, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов. "В период специальной военной операции российскими военнослужащими было получено более 20 тысяч документов и справочно-аналитических материалов, опрошены очевидцы и участники американских военно-биологических программ", - сказал он. Кириллов подчеркнул, что указанные материалы подтверждают нацеленность Пентагона на создание компонентов биологического оружия и их испытание на населении Украины и других государств по периметру границ РФ.
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россия, украина, сша, игорь кириллов, войска рхбз, пентагон
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, США, Игорь Кириллов, Войска РХБЗ, Пентагон
15:50 30.01.2023 (обновлено: 16:18 30.01.2023)
 
Россия получила более 20 тысяч документов о биопрограмме США на Украине

Кириллов: Россия получила более 20 тысяч документов о биопрограмме США на Украине

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкЗнак биологической опасности
Знак биологической опасности - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Знак биологической опасности. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Российские военные за время спецоперации получили более 20 тысяч документов и материалов о военно-биологической программе США на Украине, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов.
"В период специальной военной операции российскими военнослужащими было получено более 20 тысяч документов и справочно-аналитических материалов, опрошены очевидцы и участники американских военно-биологических программ", - сказал он.
Кириллов подчеркнул, что указанные материалы подтверждают нацеленность Пентагона на создание компонентов биологического оружия и их испытание на населении Украины и других государств по периметру границ РФ.
Знак биологической опасности - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
24 декабря 2022, 08:49
Минобороны узнало исполнителей военно-биологических программ США на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСШАИгорь КирилловВойска РХБЗПентагон
 
 
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