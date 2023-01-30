https://ria.ru/20230130/dokumenty-1848450675.html

Россия получила более 20 тысяч документов о биопрограмме США на Украине

Россия получила более 20 тысяч документов о биопрограмме США на Украине - РИА Новости, 30.01.2023

Россия получила более 20 тысяч документов о биопрограмме США на Украине

Российские военные за время спецоперации получили более 20 тысяч документов и материалов о военно-биологической программе США на Украине, заявил начальник войск РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T15:50

2023-01-30T15:50

2023-01-30T16:18

специальная военная операция на украине

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украина

сша

игорь кириллов

войска рхбз

пентагон

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МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Российские военные за время спецоперации получили более 20 тысяч документов и материалов о военно-биологической программе США на Украине, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов. "В период специальной военной операции российскими военнослужащими было получено более 20 тысяч документов и справочно-аналитических материалов, опрошены очевидцы и участники американских военно-биологических программ", - сказал он. Кириллов подчеркнул, что указанные материалы подтверждают нацеленность Пентагона на создание компонентов биологического оружия и их испытание на населении Украины и других государств по периметру границ РФ.

https://ria.ru/20221224/ispolniteli-1841023410.html

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россия, украина, сша, игорь кириллов, войска рхбз, пентагон