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Минобороны обеспечит добровольцев оружием и техникой - РИА Новости, 30.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230130/dobrovoltsy-1848359115.html
Минобороны обеспечит добровольцев оружием и техникой
Минобороны обеспечит добровольцев оружием и техникой - РИА Новости, 30.01.2023
Минобороны обеспечит добровольцев оружием и техникой
Минобороны возьмет на себя обеспечение добровольцев всем необходимым, следует из проекта приказа главы ведомства, опубликованного на портале правовой... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T12:06
2023-01-30T14:54
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Минобороны возьмет на себя обеспечение добровольцев всем необходимым, следует из проекта приказа главы ведомства, опубликованного на портале правовой информации."Определить: порядок обеспечения добровольческих формирований вооружением, военной техникой, материально-техническими средствами; порядок продовольственного, вещевого и иных видов обеспечения, оказания медицинской помощи гражданам, пребывающим в добровольческих формированиях", — говорится в документе.Добровольцы будут снабжаться по тем же нормативам, что и вооруженные силы. Форму и другое имущество им предоставят воинские части по месту приписки.Порядок обеспечения питанием, вещами, а также оказание медицинской помощи изложены в приложениях к приказу. В частности, инвентарь не переходит в личную собственность и должен возвращаться.Медицинскую помощь добровольцам оказывают в "военно-медицинских подразделениях, частях и организациях". Также предусмотрена эвакуация самолетами и вертолетами ВКС.Если по вине добровольца будет нанесен ущерб государству, то последует материальная ответственность в том же порядке, который установлен законом для военнослужащих.
https://ria.ru/20230125/lgoty-1847294115.html
https://ria.ru/20230125/dobrovoltsy-1847326433.html
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безопасность, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы РФ
12:06 30.01.2023 (обновлено: 14:54 30.01.2023)
 
Минобороны обеспечит добровольцев оружием и техникой

Минобороны России обеспечит добровольцев оружием, техникой и продовольствием

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкДобровольцы стреляют из автоматов Калашникова
Добровольцы стреляют из автоматов Калашникова - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Добровольцы стреляют из автоматов Калашникова. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Минобороны возьмет на себя обеспечение добровольцев всем необходимым, следует из проекта приказа главы ведомства, опубликованного на портале правовой информации.
"Определить: порядок обеспечения добровольческих формирований вооружением, военной техникой, материально-техническими средствами; порядок продовольственного, вещевого и иных видов обеспечения, оказания медицинской помощи гражданам, пребывающим в добровольческих формированиях", — говорится в документе.
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Добровольцы будут снабжаться по тем же нормативам, что и вооруженные силы. Форму и другое имущество им предоставят воинские части по месту приписки.
Порядок обеспечения питанием, вещами, а также оказание медицинской помощи изложены в приложениях к приказу. В частности, инвентарь не переходит в личную собственность и должен возвращаться.
Медицинскую помощь добровольцам оказывают в "военно-медицинских подразделениях, частях и организациях". Также предусмотрена эвакуация самолетами и вертолетами ВКС.
Если по вине добровольца будет нанесен ущерб государству, то последует материальная ответственность в том же порядке, который установлен законом для военнослужащих.
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