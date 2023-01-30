https://ria.ru/20230130/dobrovoltsy-1848359115.html

Минобороны обеспечит добровольцев оружием и техникой

Минобороны обеспечит добровольцев оружием и техникой - РИА Новости, 30.01.2023

Минобороны обеспечит добровольцев оружием и техникой

Минобороны возьмет на себя обеспечение добровольцев всем необходимым, следует из проекта приказа главы ведомства, опубликованного на портале правовой... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T12:06

2023-01-30T12:06

2023-01-30T14:54

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Минобороны возьмет на себя обеспечение добровольцев всем необходимым, следует из проекта приказа главы ведомства, опубликованного на портале правовой информации."Определить: порядок обеспечения добровольческих формирований вооружением, военной техникой, материально-техническими средствами; порядок продовольственного, вещевого и иных видов обеспечения, оказания медицинской помощи гражданам, пребывающим в добровольческих формированиях", — говорится в документе.Добровольцы будут снабжаться по тем же нормативам, что и вооруженные силы. Форму и другое имущество им предоставят воинские части по месту приписки.Порядок обеспечения питанием, вещами, а также оказание медицинской помощи изложены в приложениях к приказу. В частности, инвентарь не переходит в личную собственность и должен возвращаться.Медицинскую помощь добровольцам оказывают в "военно-медицинских подразделениях, частях и организациях". Также предусмотрена эвакуация самолетами и вертолетами ВКС.Если по вине добровольца будет нанесен ущерб государству, то последует материальная ответственность в том же порядке, который установлен законом для военнослужащих.

https://ria.ru/20230125/lgoty-1847294115.html

https://ria.ru/20230125/dobrovoltsy-1847326433.html

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безопасность, россия, вооруженные силы рф